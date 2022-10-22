Я – мама
22.10.2022, 15:50

Поможем вместе 3-месячному Хендрику попасть из больницы домой!

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Hendrik
Hendrik
ФОТО: Erakogu

Маленькому мальчику необходимы пульсоксиметр и дыхательный комплект, которые в общей сложности стоят 4270 евро. Семья ребенка просит помощи в оплате этих устройств.

У Хендрика (3 месяца) диагностировано тяжелое генетическое заболевание - врожденная форма миотонической дистрофии, которая проявляется в мышечной слабости (включая слабость лицевых и шейных мышц), низком артериальном давлении и затрудненном дыхании. У страдающих от этой болезни младенцев также могут быть проблемы с сердцем и зрением. Частота заболевания составляет 1:8000 детей.

Миотоническую дистрофию нельзя вылечить, но можно облегчить симптомы. Так, Хендрику, который в настоящее время находится в больнице вместе с мамой, установили трахеостому, то есть искусственно созданное дыхательное отверстие в трахее, и гастростому, с помощью которой малыша кормят. Однако этого мало: по словам лечащего врача Хендрика, ребенку также необходим пульсоксиметр для домашнего мониторинга, помогающий измерять содержание кислорода в крови ребенка, и дыхательный комплект на случай, если ребенку потребуется реанимация.

Ребенок мог получить необходимое оборудование в больнице, но в случае с Хендриком это невозможно, потому что его диагноз „неправильный“. Это означает, что, поскольку у Хендрика нет показаний к оксигенотерапии, ему не назначают никакие устройства, которые оплатила бы эстонская Больничная касса. Таким образом семья маленького мальчика оказалась в очень затруднительном положении - жизненно необходимое для ребенка оборудование будет стоить более 4000 евро. У семьи ребенка нет таких денег и они просят помощи у замечательных жертвователей.

Дорогие благотворители, пожалуйста, помогите Хендрику, чтобы маленький мальчик вернулся домой из больницы!

Хендрику можно помочь, сделав пожертвование на благотворительный номер счета Детского фонда, указав в пояснении „Hendrik“.

Имя получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

Или позвонив на благотворительные номера Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена к телефонному счету за текущий месяц:

позвонив 900 5025, пожертвуешь 5 евро

позвонив 900 5100, пожертвуешь 10 евро

позвонив 900 5500, пожертвуешь 50 евро

СПАСИБО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ НАМ ПОМОГАТЬ! КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

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