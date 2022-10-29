WeekendShoes открывает инновационные смарт-магазины по всей Эстонии

„Мы начнем с Виймси в качестве пилотного проекта, но по сути мы стремимся охватить сетью смарт-магазинов всю страну, что позволит делать покупки в любом уголке Эстонии с небывалым комфортом, – поясняет руководитель WeekendShoes Таави Лаэкс. – Нам очевидно, что инновационное решение будет работать и в тех регионах, где проживает около пары тысяч человек, но возможности розничной торговли там до сих пор были прискорбно ограниченными. Мы чувствуем спрос потребителей на нашу новую услугу, и в ближайшее время в Эстонии может быть уже несколько десятков смарт-магазинов. Важно также то, что услуга не предполагает какой-либо предоплаты“.

Первый смарт-магазин WeekendShoes в торговом центре Viimsi Market уже готов: в уютном помещении установлены примерочные кабинки и посылочный автомат. Как работает эта услуга? Потенциальный покупатель отправляется в интернет-магазин WeekendShoes, входит в свой аккаунт, используя код PIN1, и может выбрать до пяти товаров, которые будут отправлены в смарт-магазин. Затем посетитель магазина получает SMS с кодом, который открывает дверь и позволяет ему войти в магазин. Там клиент берет из посылочного автомата заказанные товары, примеряет их на месте и принимает решение. То, что не подошло, можно просто положить обратно в посылочный автомат, а подошедшее забрать с собой. Потребитель не обязан вносить предоплату – оплатить счет можно в течение 30 дней, и в нем будут только те товары, которые понравились ему при примерке и остались у покупателя.