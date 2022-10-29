WeekendShoes открывает инновационные смарт-магазины по всей Эстонии(10)
WeekendShoes, ведущая балтийская сеть розничной продажи одежды и обуви, намерена представить свои смарт-магазины по всей стране, и первый из них открывается в торговом центре Viimsi Market.
„Мы начнем с Виймси в качестве пилотного проекта, но по сути мы стремимся охватить сетью смарт-магазинов всю страну, что позволит делать покупки в любом уголке Эстонии с небывалым комфортом, – поясняет руководитель WeekendShoes Таави Лаэкс. – Нам очевидно, что инновационное решение будет работать и в тех регионах, где проживает около пары тысяч человек, но возможности розничной торговли там до сих пор были прискорбно ограниченными. Мы чувствуем спрос потребителей на нашу новую услугу, и в ближайшее время в Эстонии может быть уже несколько десятков смарт-магазинов. Важно также то, что услуга не предполагает какой-либо предоплаты“.
Первый смарт-магазин WeekendShoes в торговом центре Viimsi Market уже готов: в уютном помещении установлены примерочные кабинки и посылочный автомат. Как работает эта услуга? Потенциальный покупатель отправляется в интернет-магазин WeekendShoes, входит в свой аккаунт, используя код PIN1, и может выбрать до пяти товаров, которые будут отправлены в смарт-магазин. Затем посетитель магазина получает SMS с кодом, который открывает дверь и позволяет ему войти в магазин. Там клиент берет из посылочного автомата заказанные товары, примеряет их на месте и принимает решение. То, что не подошло, можно просто положить обратно в посылочный автомат, а подошедшее забрать с собой. Потребитель не обязан вносить предоплату – оплатить счет можно в течение 30 дней, и в нем будут только те товары, которые понравились ему при примерке и остались у покупателя.
„Покупателям нравится выбирать что-то заранее в интернет-магазине до того, как идти в физический магазин. Важно, что примерить выбранное и оформить покупку каждый сможет неподалеку от дома. Компания WeekendShoes сама разработала это решение и снова стала первопроходцем в целом регионе, – отмечает Тыну Вяэт, глава Эстонской ассоциации электронной торговли. – Подобным подходом к комфорту покупателя отличаются такие гиганты, как Nike или Amazon, но в странах Балтии и Северных странах никто такого еще не делал. Особенно приятно, что WeekendShoes при этом наша, эстонская компания“.
Сеть магазинов WeekendShoes, основанная в Раквере в 2007 году и полностью принадлежащая эстонским владельцам, занимается розничной продажей обуви и одежды лучших брендов в Эстонии, Латвии и Литве. На данный момент она состоит из 14 магазинов и трех интернет-магазинов в трех странах Балтии.
Развитие компании сделало ее ведущим интернет-магазином обуви и одежды в странах Балтии, который дает возможность заказать товары в определенный физический магазин для примерки. Туда же можно принести полученные товары для возврата или обмена.
В 2020 году WeekendShoes первым в странах Балтии представил на рынке услугу „Кликни & Примерь“ которая позволяет клиентам бесплатно заказать в физические магазины для примерки любые товары, продающиеся в интернет-магазине.
WeekendShoes неоднократно завоевывал титул наиболее удобного для пользователей интернет-магазина, а также несколько лет подряд становился любимым интернет-магазином жителей Эстонии на конкурсе, который проводит Эстонская ассоциация электронной торговли.