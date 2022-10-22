Золотой ингредиент: 5 рецептов молодости и красоты с куркумой
В последние годы прослеживается заметная тенденция проникновения восточных бьюти-традиций на европейскую землю. Если пару лет назад все рекорды популярности било кокосовое масло родом из Юго-Восточной Азии, то тренд нового года — индийская куркума. Marie Claire рассказывает, зачем ее приносить в свою ванную и почему кожа от нее будет сиять.
Куркума — перемолотые в порошок корни одноименного растения. Для нас это в первую очередь специя, которую используют в кулинарии, но во многих восточных странах, куркуму активно используют в косметологии. О том, что этот солнечный порошок обладает антиоксидантным и антисептическим действием, знали еще в древние времена. Известно, что еще в 2500 г. до н.э. в Индии ее использовали в медицинских целях и для проведения различного рода обрядов. Например, невесты натирали свое тело куркумой пред бракосочетанием, тем самым очищаясь от предыдущей кармы. Кроме того, такое применение специи имело и чисто практический характер, так как паста из куркумы прекрасно очищала кожу, улучшала ее цвет и придавала тонус.
Детокс-коктейль с куркумой
Этот оранжевый напиток вылечит вас с одинаковым успехом и от расстройства пищеварения, и от акне. Он прекрасно очищает организм от шлаков и токсинов, выводя все вредные примеси и оставляя только сияющее здоровье. Итак, записывайте рецепт магического коктейля молодости и красоты.
Как сделать: На 500 мл кокосового молока вам понадобится одна чайная ложка куркумы и небольшой кусочек корня имбиря. Залейте в сотейник молоко, положите туда имбирь и куркуму, перемешайте и дайте напитку покипеть пару минут. Выключите огонь и накройте сотейник крышкой. Дайте коктейлю настояться в течение 10 минут, и можно пить. Если вам невкусно, добавьте для сладости ложечку меда.
Маска для лица из куркумы и меда
Подобная маска прекрасно увлажняет и питает кожу, придает здоровый цвет лицу и действует по принципу детокс-средств, выводя токсины из верхних слоев эпидермиса. Единственное, в чем может быть загвоздка, так это в поиске натурального меда без каких-либо добавок. Важно, чтобы мед был максимально натуральным и по возможности органическим. В противном случае, легко будет заработать раздражение кожи и аллергию.
Как сделать: Смешайте мед с порошком куркумы и нанесите получившуюся пасту на кожу лица.
Кондиционер для волос из масла и куркумы
В результате применения этой смеси вас ждут ухоженные и напитанные волосы, увлаженная кожа головы и простимулированные луковицы, готовые работать с удвоенной силой, производя сильные и здоровые волосы.
Как сделать: Оливковое масло, немного куркумы, все перемешать и нанести на волосы и кожу головы на 20-30 минут, потом все хорошенько смыть шампунем.
Ванна с куркумой
Сразу предупредим: выглядеть ваше купание в оранжевом месиве будет странно, но с другой стороны бомбочки, окрашивающие воду в зеленый или синий, ничем не лучше натуральной, проверенной временем и миллионами индийских женщин специи. Имейте в виду, что кожа после таких возлежаний может немного окраситься, но пусть это вас не пугает — пара минут со скрабом и мочалкой и вы как новенькая. В прямом смысле слова. Кожа после таких ванн становится младенчески нежной и бархатистой.
Как сделать: Наполните ванну теплой водой, высыпьте туда полстакана порошка куркумы, распределите специю и ложитесь в ванну на 15-20 минут.
Маска из папайи и куркумы
Куркума в тандеме с папайей — отличное тонизирующее средство, ко всему прочему избавляющее кожу от воспалений и шелушения. Вообще, папайя довольно часто используется в косметологии и известна своими тонизирующими, увлажняющими, регенерирующими и детоксикационными свойствами. Ко всему прочему, фермент, выделяемый из плодов папайи, знаменит своим прекрасным осветляющим действием.
Как сделать: Очистите фрукт, хорошенько разомните его до кашеобразного состояния, добавьте в получившуюся массу чайную ложку куркумы и перемешайте до однородной пасты. Аккуратно нанесите на кожу лица, избегая кожи вокруг глаз и оставьте высыхать (если это для вас слишком долго, снимите маску через 15 минут, этого времени вполне достаточно, чтобы получить эффект).