Золотой ингредиент: 5 рецептов молодости и красоты с куркумой

Куркума — перемолотые в порошок корни одноименного растения. Для нас это в первую очередь специя, которую используют в кулинарии, но во многих восточных странах, куркуму активно используют в косметологии. О том, что этот солнечный порошок обладает антиоксидантным и антисептическим действием, знали еще в древние времена. Известно, что еще в 2500 г. до н.э. в Индии ее использовали в медицинских целях и для проведения различного рода обрядов. Например, невесты натирали свое тело куркумой пред бракосочетанием, тем самым очищаясь от предыдущей кармы. Кроме того, такое применение специи имело и чисто практический характер, так как паста из куркумы прекрасно очищала кожу, улучшала ее цвет и придавала тонус.

Детокс-коктейль с куркумой

Этот оранжевый напиток вылечит вас с одинаковым успехом и от расстройства пищеварения, и от акне. Он прекрасно очищает организм от шлаков и токсинов, выводя все вредные примеси и оставляя только сияющее здоровье. Итак, записывайте рецепт магического коктейля молодости и красоты.

Как сделать: На 500 мл кокосового молока вам понадобится одна чайная ложка куркумы и небольшой кусочек корня имбиря. Залейте в сотейник молоко, положите туда имбирь и куркуму, перемешайте и дайте напитку покипеть пару минут. Выключите огонь и накройте сотейник крышкой. Дайте коктейлю настояться в течение 10 минут, и можно пить. Если вам невкусно, добавьте для сладости ложечку меда.

Маска для лица из куркумы и меда

Подобная маска прекрасно увлажняет и питает кожу, придает здоровый цвет лицу и действует по принципу детокс-средств, выводя токсины из верхних слоев эпидермиса. Единственное, в чем может быть загвоздка, так это в поиске натурального меда без каких-либо добавок. Важно, чтобы мед был максимально натуральным и по возможности органическим. В противном случае, легко будет заработать раздражение кожи и аллергию.

Как сделать: Смешайте мед с порошком куркумы и нанесите получившуюся пасту на кожу лица.

Кондиционер для волос из масла и куркумы