В торговом центре T1 появятся два новых аутлета: Rademar и Denim Dream

Rademar Outlet появится на втором этаже T1, на площади почти 1100 квадратных метров, а его соседом на площади 900 квадратных метров станет Denim Dream Outlet. Оба магазина планируется открыть в первой половине декабря 2022 года.

Помимо расположения и узнаваемости центра, в розничных сетях считают, что в пользу Т1 говорит новый взгляд на торговлю, который помогает привлечь предлагающие различные товары аутлеты.

„Rademar Outlet фокусируется на ведущих брендах товаров для спорта и отдыха. Это третий и крупнейший аутлет Rademar в Эстонии, где мы будем предлагать одежду и обувь лучших брендов со скидкой до 70%“, - сказал член правления Rademar Маргус Юксар.

„Инновационная концепция Т1 – основная причина, почему мы открываем крупнейший в странах Балтии аутлет Denim Dream именно здесь. К ассортименту магазина, в котором по случаю открытия будут отличные цены, мы добавим и демонстрационные товары известных брендов, которые раньше не были доступны клиентам на столь больших торговых площадях“, - отметила Эгле Суйт, финансовый директор Põldma Kaubanduse AS, работающей под брендом Denim Dream.

„Появление двух известных и любимых торговых сетей придает импульс новой концепции центра, которая предусматривает создание аутлетов на первом и втором этажах. Акцент будет сделан на качественной аутлет-торговле с богатым ассортиментом, что обеспечит посетителям приятный шоппинг“, - добавил исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

По словам Хыбе, торговле значительно поможет и упрощенное перемещение между первым и вторым этажами в Т1 – в ходе строительных работ в атриуме центра будут установлены эскалаторы и лифты.