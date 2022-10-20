20.10.2022, 16:00
ФОТО | Вечеринка в нижнем белье и серебряные лица на Таллиннской неделе моды! Смотрите показы второго дня(9)
ФОТО: Erlend Štaub
Самое главное модное событие в Эстонии - Tallinn Fashion Week - пройдет в Котле Культуры 18-21 октября. Смотрите, какие показы прошли во второй день недели моды.
Открыли второй день Таллиннской недели моды Perit Muuga и Donna Nordica. За ними шли показы Brand NO 8 и дебютанта недели моды LeSaar Atelier. Завершили же вечер горячие показы от Lotte Jürjendal и Kriss Soonik.
Смотрите фото с показов!