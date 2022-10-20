ВИДЕО | „Может, скоро и махровые халаты будут в моде“. Елена Хейнсаар - о своем дебюте на Таллиннской неделе моды

Сама дизайнер описывает задумку своей коллекции Vibes of Dubai (Атмосфера Дубая) следующим образом: „Далёкие дали, манящая неизвестность, тёплые края... Так звучат наши мысли-фантазии о прекрасных путешествиях к солнцу. Но зачем мечтать и ждать жаркого лета, когда можно действовать уже сегодня? Так, как это делают успешные женщины - красивые, элегантные и самодостаточные. Деловые красавицы, знающие, чего хотят от жизни. За которыми хочется следовать по умолчанию. Дубай и его восточная энергия навеяли в этот раз нашу новую коллекцию. Тут и знойная пустыня, и бесконечное стремление вверх к звездам, и необузданная жажда роскоши. Всё то, чем дышит этот город. Наша женщина в одежде из новой коллекции – как этот современный и космополитичный центр притяжения. Она сливается с ритмом Дубая, она знает себе цену и трудится во благо. Женщина в мире востока сексуальна, загадочна и занята. Прежде всего, собой. У нее свои планы и принципы. Никаких коротких платьев, понятные правила, только тонкие намеки и полупрозрачные всплески, обузданные страсти. Как в бизнесе. Однако у такой красавицы всегда найдется время для отдыха и удовольствий, которые напоминают ей о спящих в ней вулканах и силе любви...“