ФОТО | Куртки из ковра и полная голова булавок. Чем запомнился первый день Таллиннской недели моды 2022

Премия „Золотая игла“ вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды дизайнерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал. „Серебряная игла“ вручается дизайнерам, отличившимся смелой идеей, неожиданным бизнес-решением или оригинальным подходом к делу.

На „Золотую иглу“, вручение которой пройдет 18 октября, номинированы Liina Stein, Vilve Unt и Diana Arno. На „Серебряную иглу“ — Ennos и Hannes Rüütel. В третий раз будет выдана награда за дизайн аксессуаров, на которую номинированы Vivian Vau, Anneli Tammik и Liis Kalda.