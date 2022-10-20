ФОТО | 4 cамые интересные коллекции мировых осенних недель моды. Обзор от дизайнера Дианы Денисовой(1)
В самом разгаре Таллиннская неделя моды, на которой представлены творения 27 эстонских дизайнеров. Пока публика с любопытством следит за местными модными показами, известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге „Стильное заявление„ на RusDelfi предлагает вспомнить самые захватывающие коллекции, которые были показаны совсем недавно в ведущих мировых модных столицах.
Coperni
Этот бренд, конечно, произвел фурор. Муза – Белла Хадид появилась на подиуме почти обнаженной. И на глазах восхищенной публики ее „одели“ в платье из ткани, созданной за несколько минут напылением из двух пульверизаторов. Чудо? Вовсе нет. Это платье сделано в сотрудничестве с Манелем Торресом, изобретателем ткани Spray-on. По технологии Манеля, одежду можно распылять прямо на тело. Звучит как фантастика.
И тем не менее, Coperni показали что это реально. Может быть, за этой технологией будущее?
И стирать это платье совсем не обязательно: смыл – и оно снова превратилось в раствор, который потом опять можно наносить на тело.
Richard Quinn
Первая часть коллекции была посвящена Елизавете II. 22 образа были созданы Куинном и его командой за 10 дней после смерти королевы. В жизни и карьере Ричарда Елизавета II сыграла особую роль: в 2018 году она пришла на его дебютный показ и вручила ему премию королевы в области дизайна.
Своей коллекцией Куинн отдал дань уважения Елизавете II. „Мы хотели, чтобы в изделиях было настоящее мастерство, королевская красота“,- сказал Ричард.
Dries Van Noten
Эта коллекция была необычной для дизайнера. Начали шоу модели одетые в черное с головы до пят. Сам Ван Нотен сказал, что на эти образы его вдохновил „Черный квадрат“ Малевича. А мне эти эти образы очень напомнили вдов…
И тем не менее, после просмотра коллекции остаются светлые эмоции.
„Что было главной темой, Дрис?“ – спросили дизайнера после показа.
„Оптимизм,- ответил он, - Потому что жизнь может быть очень красивой“.
Gucci
„Я мальчик, у которого было две мамы, потому что первые семь лет я жил с мамой и ее сестрой-близняшкой. Я называл их мама и мама, - рассказал Алессандро Микеле, креативный директор бренда, о своей матери Эральде и тете Джулиане в одном из интервью , - это была такая прекрасная жизнь с двойной любовью“.
Дизайнер вывел на подиум 68 пар близнецов. В финале двойняшки выходили с разных сторон и, взявшись за руки, проходили длинный путь по подиуму.
Шоу было очень эмоциональным. А ведь правда, нам легче переносить все невзгоды, когда есть кого взять за руку.
„Когда нас много, мы намного сильнее“, — утверждает Микеле. И его шоу заставляет нас поверить в это.
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.