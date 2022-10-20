ФОТО | 4 cамые интересные коллекции мировых осенних недель моды. Обзор от дизайнера Дианы Денисовой

Coperni

Этот бренд, конечно, произвел фурор. Муза – Белла Хадид появилась на подиуме почти обнаженной. И на глазах восхищенной публики ее „одели“ в платье из ткани, созданной за несколько минут напылением из двух пульверизаторов. Чудо? Вовсе нет. Это платье сделано в сотрудничестве с Манелем Торресом, изобретателем ткани Spray-on. По технологии Манеля, одежду можно распылять прямо на тело. Звучит как фантастика.

И тем не менее, Coperni показали что это реально. Может быть, за этой технологией будущее?

И стирать это платье совсем не обязательно: смыл – и оно снова превратилось в раствор, который потом опять можно наносить на тело.

Richard Quinn

Первая часть коллекции была посвящена Елизавете II. 22 образа были созданы Куинном и его командой за 10 дней после смерти королевы. В жизни и карьере Ричарда Елизавета II сыграла особую роль: в 2018 году она пришла на его дебютный показ и вручила ему премию королевы в области дизайна.

Своей коллекцией Куинн отдал дань уважения Елизавете II. „Мы хотели, чтобы в изделиях было настоящее мастерство, королевская красота“,- сказал Ричард.

Dries Van Noten

Эта коллекция была необычной для дизайнера. Начали шоу модели одетые в черное с головы до пят. Сам Ван Нотен сказал, что на эти образы его вдохновил „Черный квадрат“ Малевича. А мне эти эти образы очень напомнили вдов…

И тем не менее, после просмотра коллекции остаются светлые эмоции.

„Что было главной темой, Дрис?“ – спросили дизайнера после показа.

„Оптимизм,- ответил он, - Потому что жизнь может быть очень красивой“.

Gucci

„Я мальчик, у которого было две мамы, потому что первые семь лет я жил с мамой и ее сестрой-близняшкой. Я называл их мама и мама, - рассказал Алессандро Микеле, креативный директор бренда, о своей матери Эральде и тете Джулиане в одном из интервью , - это была такая прекрасная жизнь с двойной любовью“.

Дизайнер вывел на подиум 68 пар близнецов. В финале двойняшки выходили с разных сторон и, взявшись за руки, проходили длинный путь по подиуму.