19.10.2022, 11:36
ВИДЕО | „Я всегда рада быть дома“. Лауреат „Золотой иглы“ Диана Арно делится впечатлениями после исторической победы(3)
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Решением жюри обладателем „Золотой иглы“ - 2022 стала Диана Арно. Это событие можно назвать историческим - впервые главный приз завоевал русскоязычный дизайнер одежды. Диана поделилась с Delfi своими эмоциями сразу после показа.
Диана Арно уже довольно долгое время живет не в Эстонии, но исправно показывает свои коллекции на Таллиннской недели моды. Кроме того, производство и шоурум бренда Diana Arno находятся в Таллинне.
Диана также рассказала, куда отправится полученная ею награда. Смотрите видео!