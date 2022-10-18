Мода и стиль
18.10.2022, 21:13

Престижная премия „Золотая игла“ впервые досталась русскоязычному дизайнеру: поздравляем Диану Арно!

 
Diana Arno ja Beatrice
Diana Arno ja Beatrice
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

18 октября начинается Tallinn Fashion Week. И в этот же день состоялось главное событие модной жизни Эстонии – вручение премии „Золотая игла“.

„Золотая игла“ – это награда лучшему модельеру Эстонии. В этом году номинантами были Лийна Штайн, Вильве Унт и Диана Арно.

Решением жюри обладателем „Золотой иглы“ - 2022 стала Диана Арно. Это событие можно назвать историческим - впервые главный приз завоевала русскоязычный дизайнер одежды.

„Серебряная игла“ была вручена Ханнесу Рюйтелю, „Игольницы“ удостоилась Аннели Таммик.

Поздравляем победителей!

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