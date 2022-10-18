18.10.2022, 21:13
Престижная премия „Золотая игла“ впервые досталась русскоязычному дизайнеру: поздравляем Диану Арно!
ФОТО: | Ekspress Meedia
18 октября начинается Tallinn Fashion Week. И в этот же день состоялось главное событие модной жизни Эстонии – вручение премии „Золотая игла“.
„Золотая игла“ – это награда лучшему модельеру Эстонии. В этом году номинантами были Лийна Штайн, Вильве Унт и Диана Арно.
Решением жюри обладателем „Золотой иглы“ - 2022 стала Диана Арно. Это событие можно назвать историческим - впервые главный приз завоевала русскоязычный дизайнер одежды.
„Серебряная игла“ была вручена Ханнесу Рюйтелю, „Игольницы“ удостоилась Аннели Таммик.
Поздравляем победителей!