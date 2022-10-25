„Живем вместе 16 лет, спим в разных комнатах, близость бывает раз в три месяца“. Что делать, если боишься выйти из неудачных отношений

„Живу с мужем в гражданском браке шестнадцать лет, есть двое детей- дошкольников. Понимаю, что любовь не вечна, все проходит, но за последние 6 лет отношения испортились, а последние полгода - от слова совсем, - рассказывает Алена из Таллинна (имя изменено, настоящее имя известно редакции). - Спим мы с мужем в разных комнатах уже шесть лет, близость бывает, может, раз в три месяца, а то и полгода. Но это не самое страшное. Всю жизнь я работала, в последний год сижу дома - муж сам сказал: сиди, занимайся детьми. Но в последнее время отношения настолько стали тяжелыми, муж обзывает при детях нецензурными словами, и это уже стало нормой.

Все началось на финансовой почве: у нас съемная квартира. Да, он ее оплачивает и покупает еду. Но до этого все пять лет дети, сад, кружки и питание были на мне. Муж даже понятия не имеет, сколько стоит одежда для детей, велосипеды, кровати, детские праздники и так далее. Сейчас я в поисках работы, но график ищу под сад, так как муж не согласен ни отводить, ни забирать детей из сада“.

Женщина отдает себе отчет в том, что так дальше продолжаться не может, и это - не тот пример семейных отношений, который должны видеть ее дети. Однако как вырваться из замкнутого круга - для нее неясно.

„Умом я понимаю, что это - нездоровая модель семьи, и дальше надо уходить, но страх одолевает: идти некуда. Никак не могу взять себя в руки, чтобы решиться уйти в никуда“, - говорит женщина.

По данным Департамента статистики, число заключенных браков выросло на 7%, а количество разводов увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом.

Ситуацию специально для RusDelfi комментирует психолог Наталья Ланская.

Что заставляет женщину жить в таких отношениях и не высказывать свои желания изначально, не отстаивать свои границы, беря на себя ответственность за всю семью? В обоих случаях, это одно и то же чувство - чувство страха.