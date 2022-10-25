„Живем вместе 16 лет, спим в разных комнатах, близость бывает раз в три месяца“. Что делать, если боишься выйти из неудачных отношений(4)
Алена из Таллинна живет в гражданском браке шестнадцать лет и боится разводиться, хотя понимает, что с этим человеком ее уже ничего не связывает. Как быть, если жить вместе уже невозможно, а уходить - страшно?
„Живу с мужем в гражданском браке шестнадцать лет, есть двое детей- дошкольников. Понимаю, что любовь не вечна, все проходит, но за последние 6 лет отношения испортились, а последние полгода - от слова совсем, - рассказывает Алена из Таллинна (имя изменено, настоящее имя известно редакции). - Спим мы с мужем в разных комнатах уже шесть лет, близость бывает, может, раз в три месяца, а то и полгода. Но это не самое страшное. Всю жизнь я работала, в последний год сижу дома - муж сам сказал: сиди, занимайся детьми. Но в последнее время отношения настолько стали тяжелыми, муж обзывает при детях нецензурными словами, и это уже стало нормой.
Все началось на финансовой почве: у нас съемная квартира. Да, он ее оплачивает и покупает еду. Но до этого все пять лет дети, сад, кружки и питание были на мне. Муж даже понятия не имеет, сколько стоит одежда для детей, велосипеды, кровати, детские праздники и так далее. Сейчас я в поисках работы, но график ищу под сад, так как муж не согласен ни отводить, ни забирать детей из сада“.
Женщина отдает себе отчет в том, что так дальше продолжаться не может, и это - не тот пример семейных отношений, который должны видеть ее дети. Однако как вырваться из замкнутого круга - для нее неясно.
„Умом я понимаю, что это - нездоровая модель семьи, и дальше надо уходить, но страх одолевает: идти некуда. Никак не могу взять себя в руки, чтобы решиться уйти в никуда“, - говорит женщина.
Ситуацию специально для RusDelfi комментирует психолог Наталья Ланская.
Что заставляет женщину жить в таких отношениях и не высказывать свои желания изначально, не отстаивать свои границы, беря на себя ответственность за всю семью? В обоих случаях, это одно и то же чувство - чувство страха.
Страх потери супруга, социального положения, даже видимого, страх заявить о своих желаниях (например о том, чтобы муж зарабатывал или об официальном статусе) - ведь после заявления о том, что женщина имеет свои желания и ожидания, может произойти конфликт или разлад в отношениях. Такие мысли часто диктуются нам даже не нашими личными убеждениями и чувствами, а семейной системой, откуда мы родом.
В виде вербальных и невербальных посылов еще в детстве нам поступает информация от бабушек/мам, а возможно даже от знакомых, которая гласит, что плохой союз - лучше чем никакой, что дети не должны расти без отца, что одна женщина не справится, и так далее. Таких установок великое множество. Но, к сожалению, если мы не работаем над этими посылами и навязанными моделями отношений, они начинают влиять на всю нашу дальнейшую жизнь.
Как работать? Становиться самодостаточными, что совсем не равно одинокими, верить в себя, развиваться и отстаивать свои границы. В данном случае я как психолог понимаю, что у женщины есть не просто страх остаться одной и начать сначала, а неверие в себя, в то, что она справится, отсутствует понимание своих личных границ, которое также закладывается в семье. Но до того момента, пока мы не возьмем ответственность за себя и свою жизнь в свои руки, очень сложно показать такой пример и своим детям, почувствовать уважение со стороны близких. Здесь хочу отметить, что основные убеждения и установки на жизнь дети впитывают как раз в дошкольном возрасте, до 7 лет.
Из слов героини понятно, что женщина имеет опыт работы, возможно даже высшее образование или квалификацию, а значит, при желании, сможет найти работу и в дальнейшем.
Уходить или нет от своего мужчины не имеет права открыто советовать ни психолог, ни кто-либо еще. Однако чему точно стоит уделить внимание, так это работе со своими личными границами, самооценкой. Важно избавиться от страха потери и посмотреть на свою жизнь со стороны: раз героиня истории смогла вырастить 2-х детей, при этом работать, обеспечивать их без вмешательства мужчины, то сможет и в дальнейшем.
Из практических советов: не обязательно первоначально даже ходить к психологу, чтобы нарастить самоценность, достаточно начать действовать, записаться к карьерному консультанту на бирже труда и подобрать вакансии хотя бы на полдня. В тот момент, когда у женщины появится личная финансовая стабильность, уже можно думать о переменах в жизни, и только ей решать, какими они будут.
Основатель благотворительного фонда MamaAbi, помогающего одиноким мамам с детьми, Анна Оганесова отмечает, что в данной ситуации первое, что должна сделать женщина, - обратить внимание на себя, ведь, находясь в состоянии недовольства жизнью, невозможно решить какую-то отдельную проблему.
Прежде чем расходиться и пытаться построить новые отношения, нужно наладить отношения с самой собой, чтобы не попасть опять в точно такую же ситуацию. „Видно, что человек не доволен своей жизнью, и чтобы это изменить нужно разбираться в первую очередь с собой. Понять, какой вы хотите себя видеть, какие отношения хотите и чем можете быть полезны этому миру - говорит Анна. - Консультацию по отношениям можно получить у нас в MamaAbi, обратившись к нам за помощью. Также мы предлагаем психологическую и психотерапевтическую помощь, для этого нам нужно будет провести тестирование, чтобы понять, что именно требуется в данном случае женщине. Исходя из этого, мы можем помочь“. Подробнее о деятельности фонда MamaAbi и помощи, которую они оказывают, можно прочитать здесь.