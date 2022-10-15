Игры и приложения, помогающие ребенку освоить финансовую грамотность(2)
В наши дни финансовая грамотность перестала быть темой, касающейся исключительно взрослых. У многих детей, когда они идут в школу, уже есть собственный банковский счет и платежная карта, они могут делать покупки и тратить деньги более или менее по своему усмотрению. Вместе с первыми перечисленными на счет евро ребенок также должен начать осознавать, откуда берутся деньги и какова их ценность, понимать, что значит экономить и накапливать деньги.
От этого зависит то, как молодой человек будет распоряжаться своими финансами в будущем и тратить заработанные средства. Ниже мы расскажем о нескольких увлекательных приложениях и играх, которые помогут детям сделать первые шаги в финансовом мире и научиться управлять деньгами.
AdVenture Capitalist позволяет сделать первые шаги в предпринимательстве и мире больших денег
Рассказывая о своей будущей работе, дети смело упоминают большие и важные профессии, работа в которых звучит намного проще, чем есть на самом деле. Одно из таких занятий – предприниматель, владеющий крупной компанией и имеющий много денег. Приложение AdVenture Capitalist предлагает возможность шаг за шагом понять, как стать предпринимателем и даже октиллионером. Здесь пользователю предстоит выполнять различные задания, которые позволят ему подняться по карьерной лестнице и из продавца лимонада стать директором международного концерна. В процессе ребенок понимает, что значит вести бизнес, нанимать сотрудников, автоматизировать бизнес-процессы, увеличивать прибыль компании, привлекать инвестиции. Чтобы сделать игру еще более интересной, пользователю время от времени предлагают увлекательные миссии, в ходе которых можно набирать очки, зарабатывать виртуальные деньги и в итоге превратить свою компанию в лидера отрасли. Приложение доступно в App Store и в Google Play.
Toshl Finance предлагает централизованный обзор всех платежных карт, банковских счетов и наличных денег
Приложение Toshl Finance помогает подросткам понять, что такое финансовая грамотность и какую пользу она может принести. Сюда можно добавить банковские счета, в том числе открытые в банке Citadele, а также банковские карты и другие платежные средства, которых всего может быть до 15 000. Приложение позволяет вести учет расходов и поддерживает более 200 валют, включая 30 криптовалют. В отношении каждой покупки можно ввести описание, в том числе указать, какой банковский счет использовался для оплаты и где она была совершена. Также можно добавить фотографии – например, снимки чеков. Диаграммы могут в интересной форме дать подросткам представление о денежных потоках и расходах, оставшихся деньгах и прочем. Интерактивная карта показывает все места, где пользователь что-то покупал. Также есть возможность составлять различные бюджеты на любой период времени, устанавливать по ним лимиты и получать уведомления при превышении лимитов. Анализируя расходы, можно увидеть, какая категория „поглотила“ больше всего денег. В зависимости от потребностей можно выбрать одну из двух версий Toshl. Бесплатную можно использовать для двух банковских счетов и двух бюджетов, а платная версия позволяет добавлять неограниченное количество банковских счетов, составлять различные бюджеты и использовать прочие возможности. Приложение доступно в App Store и в Google Play.
Kiddie Kredit учит сути труда – выполните задание и получите виртуальные деньги
С точки зрения финансовой грамотности важно с раннего возраста учить детей тому, что деньги не падают с неба, их нужно зарабатывать. В этом поможет приложение Kiddie Kredit. Оно в веселой и увлекательной форме учит брать на себя ответственность и предлагает вознаграждение за выполненные задачи. В Kiddie Kredit дети могут выполнять небольшую работу, которую дают им родители, и получать за нее „бамбуковые доллары“. Как только накопится определенное количество этих долларов, их можно будет обменять на желанные виртуальные призы. Таким образом, дети учатся экономить, откладывать деньги и достигать краткосрочных и долгосрочных финансовых целей. Сопутствующее приложение для родителей позволяет легко добавлять новые задачи и назначать за них плату. Родители также могут увидеть прогресс детей в выполнении заданий и в режиме реального времени получать уведомления об их выполнении. Приложение Kiddie Kredit доступно в App Store и в Google Play.