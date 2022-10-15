Игры и приложения, помогающие ребенку освоить финансовую грамотность

Рассказывая о своей будущей работе, дети смело упоминают большие и важные профессии, работа в которых звучит намного проще, чем есть на самом деле. Одно из таких занятий – предприниматель, владеющий крупной компанией и имеющий много денег. Приложение AdVenture Capitalist предлагает возможность шаг за шагом понять, как стать предпринимателем и даже октиллионером. Здесь пользователю предстоит выполнять различные задания, которые позволят ему подняться по карьерной лестнице и из продавца лимонада стать директором международного концерна. В процессе ребенок понимает, что значит вести бизнес, нанимать сотрудников, автоматизировать бизнес-процессы, увеличивать прибыль компании, привлекать инвестиции. Чтобы сделать игру еще более интересной, пользователю время от времени предлагают увлекательные миссии, в ходе которых можно набирать очки, зарабатывать виртуальные деньги и в итоге превратить свою компанию в лидера отрасли. Приложение доступно в App Store и в Google Play .

Приложение Toshl Finance помогает подросткам понять, что такое финансовая грамотность и какую пользу она может принести. Сюда можно добавить банковские счета, в том числе открытые в банке Citadele, а также банковские карты и другие платежные средства, которых всего может быть до 15 000. Приложение позволяет вести учет расходов и поддерживает более 200 валют, включая 30 криптовалют. В отношении каждой покупки можно ввести описание, в том числе указать, какой банковский счет использовался для оплаты и где она была совершена. Также можно добавить фотографии – например, снимки чеков. Диаграммы могут в интересной форме дать подросткам представление о денежных потоках и расходах, оставшихся деньгах и прочем. Интерактивная карта показывает все места, где пользователь что-то покупал. Также есть возможность составлять различные бюджеты на любой период времени, устанавливать по ним лимиты и получать уведомления при превышении лимитов. Анализируя расходы, можно увидеть, какая категория „поглотила“ больше всего денег. В зависимости от потребностей можно выбрать одну из двух версий Toshl. Бесплатную можно использовать для двух банковских счетов и двух бюджетов, а платная версия позволяет добавлять неограниченное количество банковских счетов, составлять различные бюджеты и использовать прочие возможности. Приложение доступно в App Store и в Google Play.