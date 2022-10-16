Совет родителям: детские игры с сексуальным подтекстом не стоит трактовать с точки зрения взрослых

Отвечая на вопрос „уместно спать голым со своим ребенком в одной кровати?“, нужно обратить внимание на возраст и развитие ребенка. Пока ребенок находится на грудном вскармливании, то для него естественно спать вместе со своей матерью. В возрасте одного года ребенок может спать в собственной кровати, а в три-четыре года уже в своей комнате. Потребность ребенка в близости, его привычки могут отличаться, поэтому нет ничего криминального в том, чтобы спать голышом в одной кровати со своим ребенком, но если это сопровождается ощупыванием интимных частей ребенка, груди, половых органов, попы, то о таком следует немедленно оповестить специалиста по защите детей в местном самоуправлении и полицию, которая даст оценку произошедшего.

Часто игры детей с сексуальным подтекстом трактуют с точки зрения взрослых, забывая, что то, чем занимаются дети, не является чем-то напрямую связанным с сексом. Например, дошкольники подражают в игре маме и папе. Во время игры они обнимаются, целуются, имитируют роды, секс и так далее. Также детям в этом возрасте нравится открывать как свое тело, так и тела других детей. В таких играх большую роль играет их добровольная основа, равные позиции, согласие, сообразность с развитием, возрастом и контекстом. Если в подобные игры играют дети одного возраста по обоюдному согласию, никому из них не причиняется боль, никого ни к чему не принуждают, не пугают, то это можно считать сообразным возрасту поведением.

Сексуальность с самого рождения является частью нас. В детском возрасте сексуальное развитие включает в себя любовь, дружбу, открытие собственной телесности, пола, проговаривание для себя приятных и неприятных моментов, овладевание навыками безопасности и понимание того, что означает хорошо себя ощущать.

Кирсика, в Доме детей вы отвечаете за работу по профилактики и информирования. Скажите, как можно оценивать, является ли сексуальное поведение ребенка сообразным возрасту или нет?

Например, согласно Барометру обеспокоенности совершенно нормальным считается то, что 6-10-летний ребенок не желает, чтобы кто-то видел как он одевается или ходит в туалет. Если 2-5-летний ребенок играет в игры с сексуальным подтекстом, которые могут вызвать жалобы со стороны других детей, то Барометр рекомендует обратить на это поведение внимание и при необходимости вмешаться. Но если 11-14-летний подросток принуждает более слабых детей к действиям сексуального характера, то это требует срочного вмешательства. Барометр обеспокоенности переведен на русский и эстонский языки.

С помощью Барометра можно понять, может ли поведение ребенка стать причиной для беспокойства и когда следует вмешаться. Он работает по принципу светофора. Зеленый означает норму и соответствие возрасту, желтый/оранжевый требуют большего внимания и возможного вмешательства, красный – незамедлительного вмешательства.

Хеле-Рийн, вы также занимаетесь превентивной и информационной работой. Как можно оценить, имеет ли ребенок рискованное сексуальное поведение или же просто его снедает любопытство?

В родительские обязанности входит обучение ребенка принятым в обществе правилам, нормам поведения, границам. Большим подспорьем в этом становится так называемое „правило купальника“. Что у тела есть разные части, некоторые из них особенные, приватные. Те части тела, которые прикрыты нижним бельем или купальником, другим не показывают. И только ребенок может принимать решения относительно этих мест. Никому не позволено трогать прикрытые купальником части тела, нельзя их смотреть, говорить о них без разрешения ребенка. С помощью этого правила родители могут объяснить ребенку, почему интимные части тела должны быть прикрыты даже во сне, почему нужны приватность и самостоятельность при соблюдении норм гигиены.

На второй вопрос, „можно ли ходить вместе с ребенком в душ?“, единого ответа нет. Дети все разные и традиции помывки и хождения в баню в разных семьях тоже. Но дети в возрасте 4-5 лет могли бы уже самостоятельно справляться с мытьем своих интимных зон, а родители могли бы помогать им с этим в исключительных случаях и только спросив согласия ребенка. Задавая вопросом, согласен ли ребенок на это, мы укрепляем в нем понимание того, что означает правильное и неправильное поведение. Родители должны учить своего ребенка большей самостоятельности, в том числе и самостоятельному соблюдению правил личной гигиены.

Важно не забывать о том, на каком уровне находится их сексуальное развитие по возрасту и учить детей тому, какое поведение акцептируется обществом, а какое нет. Взрослые люди должны понимать, что детям свойственно пробовать разное, в том числе и игры с сексуальным подтекстом, но в то же время знать, что принуждение к чему-либо является неприемлемым и именно поэтому в итоге общения молодые люди должны осознать возникшую проблему и определить собственные границы поведения.

Беседуя с ребятами, которые оказались в такой ситуации или которых она как-то задела, стоит спросить у них, было ли им весело играть в игру, в которой невозможно отказаться выполнять задания? В том, что дети испытывают друг друга, ничего плохого нет. Все в порядке до того момента, когда дети сами желают выполнять задания, в то же время принуждать, заставлять их совершать сексуальные поступки против желания не позволено никому. Молодых людей надо учить тому, что если другие оказывают на них давление, то это неправильно и у них есть абсолютное право отказаться. При этом надо договориться с молодыми людьми о том, что дальнейшем они будут избегать попадания в подобные ситуации.

Давайте предположим, что группа детей играет в спальне в игру „Правда или действие“. Мальчик получает задание потрогать грудь девочки и делает это. По системе флагов Сенсоа, такое поведение может „вывесить“ желтый флаг, потому что, хоть такие сексуальные игры в этом возрасте являются нормальными и происходят в кругу друзей в закрытой спальне, не совсем ясно, хотела ли этого девочка и дала ли она на это согласие мальчику. Также не совсем ясно, хотел ли сам мальчик трогать грудь девочки. И мальчик, и девочка могли быть под давлением группы во время этой игры. Кроме того, подобное поведение может отрицательно сказаться на самооценке. И после дети могут чувствовать себя плохо.

Цель системы флагов Сенсоа в том, чтобы оценить насколько естественным является сексуальное поведение ребенка или подростка, либо такого нельзя позволять и допускать. Система также учит, как поступать в той или иной ситуации. Это инструмент, предназначенный для людей, работающих с детьми до 18 лет, в том числе специалистов по защите детей, учителей, тренеров, молодежных работников, полицейских. Система флагов помогает и родителям и годится для сексуального образования детей и молодежи.

Кеттер, вы относительно недавно работаете к Доме детей, но, скорее всего можете дать совет, с кем и куда должен обратиться взрослый человек, если замечает у ребенка рискованное сексуальное поведение?

Существует множество форм сексуального поведения, могущих вызвать проблемы и различные нарушения. И что касается детей, то на такие темы с ними нужно общаться чрезвычайно деликатно и избегать любой стигматизации, навешивания ярлыков.

Рискованное сексуальное и насильственное поведение у ребенка важно вовремя заметить и отреагировать, чтобы предотвратить в будущем столкновения человека с системой уголовного права.

Если работающий с ребенком специалист или родитель не знает, что именно делать или это не входит в его компетенцию, то всегда можно проконсультироваться по телефону помощи детям 116 111, где расскажут, что делать дальше. Обратиться можно к специалисту по защите детей в местном самоуправлении, в Дом детей или в полицию. Дальнейшие шаги зависят от того, в чем именно выражается рискованное сексуальное поведение. Может ли оказаться достаточным консультации, на которой объяснят о необходимости согласия всех сторон, расскажут о границах тела ребенка и окружающих, или это случай, когда нужно привлечь полицию и начать расследование.

Защита прав и благополучия каждого ребенка важна, ни в коем случае без внимания нельзя оставлять жертву, поскольку ненадлежащее сексуальное обращение может навредить психическому и физическому развитию ребенка.

Анна, как руководитель Дома детей, вы несомненно знаете, есть ли вообще толк от различных терапий и консультаций, которыми можно помочь ребенку с рискованным сексуальным поведением?