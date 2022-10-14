Поможем вместе! 1,8-летняя Ханна и 8-летняя Виктория нуждаются в помощи добрых людей, чтобы получить лечебное питание

Детский диетолог доктор Ойви Уйбо добавляет: „Поскольку дети, нуждающиеся в лечебном питании, страдают от широкого спектра заболеваний и находятся в самом разном возрасте, его можно давать перорально, через назогастральный зонд или гастростомию. Мы очень благодарны, что Детский фонд поддерживает этих детей и делает это еще с тех времен, когда из фонда медицинского страхования не возмещались расходы на медицинское питание и средства диетотерапии“.

„Первые семь лет мы занимались в основном тем, что объясняли, что лечебное питание - это не просто еда, а скорее лекарство для детей, которые в нем нуждаются. Три года назад Больничная касса пришла на помощь этим семьям и начала частично компенсировать лечебное питание, вводимое через назогастральный зонд или гастростому. Однако количество семей, обращающихся за помощью в Фонд, растет из года в год, что свидетельствует о том, что семьи тяжелобольных детей по-прежнему не в состоянии справиться с такой высокой доплатой. Однако больше всего мы беспокоимся о детях, нуждающихся в пероральном медицинском питании, поскольку покупка медицинского питания по полной цене - это большие расходы в дополнение ко всем другим расходам, которые приходится нести семьям с больными детьми. Сегодня, к сожалению, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать просить о помощи добрых доноров, потому что ни один нуждающийся ребенок не должен быть лишен доступа к медицинскому питанию“.