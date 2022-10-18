Худеем к Новому году: несколько способов ускорить метаболизм для ленивых

Вторая группа продуктов, ускоряющих обмен веществ, – это те, что усиливают выделение пищеварительных соков и переваривание. К ним относятся различные специи и горечи. Горчица, лук, чеснок, острый перец, куркума, имбирь... Для этих целей можно еще добавлять в пищу различные нерафинированные масла — они улучшают работу желчного пузыря, а следовательно, переваривание жиров, усвоение жирорастворимых витаминов и работу кишечника по выведению вредных веществ. Прояви креативность в приготовлении домашних заправок для салатов и улучшай вкус любимых продуктов. Главное – будь осторожна, если имеешь заболевания желудочно-кишечного тракта. А также помни, что эти продукты являются натуральными усилителями вкуса и аппетита, и знай меру! В качестве альтернативы предлагаем тебе рецепт ароматного зеленого соуса песто от шеф-повара ресторанов „Техникум“ и „Сахалин“ и автора книги „Нескучная еда“ Виталия Истомина. Тебе понадобится:

Но несмотря на то что белки нам очень нужны и помогают худеть, не стоит увлекаться и выбирать только мясо, да еще и в больших объёмах. Ведь из-за животных продуктов увеличивается количество холестерина, который начинает откладываться на стенках сосудов. Кроме того, большое количество мясных продуктов повышает уровень кислотности крови, что создает условие для различных болезней. Еще один момент: в процессе переваривания и расщепления животных белков образуются токсические вещества, пагубно влияющие на почки, печень и мозг, а также ухудшающие функцию выделительных систем, в том числе работу кишечника... Так что, пожалуйста, без фанатизма.

К разгоняющей метаболизм пище можно отнести животные продукты, особенно мясо. Белки, а вернее, аминокислоты, из которых они состоят, являются строительным материалом для всех наших клеток и ферментов. Это самые сложные молекулы для переваривания и усвоения, на которое организм расходует очень много энергии. Если говорить о готовых блюдах, отличным вариантом может стать запечённая индейка в горчичном соусе, сдобренная перцем и куркумой.

Чтобы сбросить лишний вес и хорошо себя чувствовать, нужен активный обмен веществ. А чтобы его ускорить, надо на клеточном уровне активизировать биохимические процессы, запускающие переваривание и усвоение питательных веществ. Плюс увеличить траты калорий с помощью пищи.

Базилик — 1 пучок

Шпинат — 1 пучок

Масло растительное — 4 столовых ложки

Масло оливковое — 4 столовых ложки

Пармезан тертый — 4 столовых ложки

Кедровые орехи (слегка обжаренные) — 2 столовых ложки

Чеснок — 2 зубчика

Соль — щепотка

Чёрный молотый перец

У зелени удали толстые стебли и потемневшие листья. Окуни их в бурно кипящую воду на 10 секунд. Потом сразу охлади в ледяной воде. Взбей все компоненты блендером, постепенно добавляя масло, которое следует предварительно положить в морозилку на 1-2 часа. Песто готов!

Партия „зеленых“

Третья группа — продукты, богатые клетчаткой. Лучше всего подойдут листовые овощи (различные виды капусты), стебли (например, сельдерей) и корнеплоды. И, конечно, в сыром виде. Классический салат из белокочанной капусты с морковью и сырой свеклой — прекрасный вариант для того чтобы „подкрутить“ метаболизм. Можно по вкусу добавить туда зеленое яблоко, кусочки апельсина или ягоды клюквы. А может, попробуешь салат с листьями капусты кейл, сельдереем, авокадо и томатами? Туда отлично впишутся дольки грейпфрута или апельсина. А заправить можно домашним соусом на основе нерафинированного оливкового масла, чеснока и лимонного сока, с перемолотыми орехами (подойдут кешью, бразильский орех или миндаль). Много клетчатки содержится еще и в цельных злаках с бобовыми, так что блюда с ними тоже способствуют ускорению обмена веществ.

Суперфуды

Четвертая группа продуктов, ускоряющих метаболизм и улучшающих протекание всех химических реакций, – суперфуды, в которых особенно много витаминов (витамина С, витаминов группы В), микроэлементов (магния, йода, цинка, железа), правильных жиров (омега 3), жирорастворимых витаминов и других важных для обмена веществ компонентов.

К ним относятся ягоды (черная смородина, облепиха), все цитрусовые, а также морские водоросли и морепродукты, особенно жирная морская рыба (лучше в сыром виде), проростки цельных злаков, перемолотые семена (например, семена чиа), предварительно размоченные и перемолотые орехи. Всё это может стать основой для полезных десертов и салатов. Для ускорения обмена веществ стоит использовать и домашний яблочный уксус. В нем содержится много органических кислот, улучшающих состояние нашей полезной микрофлоры и работу кишечника. Пример полезного и вкусного салата, ускоряющего метаболизм: морская капуста, кусочки семги или яйца, зеленый или репчатый лук, огурец. Посыпь его перемолотыми семенами чиа или тыквенными семечками и добавь домашний соус, описанный ранее.

Продукт с 0 калорий

Ну и пятый продукт, без которого метаболизм не ускорить, — это вода. Она является наполнителем наших клеток и пищеварительных соков, основой для протекания всех химических реакций. Кроме того, с помощью воды из организма выводятся токсины и продукты обмена. Пей воду небольшими глотками, распределяя свою норму в течение дня и не запивая ею плотный прием пищи. А чтобы усилить „магию“, добавь в стакан лимонный сок или имбирь. Либо завари зеленый чай!