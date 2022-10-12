Нет, не тыква: этот продукт диетологи считают лучшим для осеннего похудения

Осень — период, в который наш организм начинает работать совсем по другим правилам, нежели зимой и летом. Как раз по этой причине многие из нас с приходом холодов начинают стремительно набирать килограммы и с трудом контролируют этот процесс.

Садиться на диету с жесткими ограничениями не вариант, ведь в этот сезон мы и так подвергаемся сильному стрессу. К счастью, есть волшебные продукты, которые идеально подходят для плавного осеннего похудения, и при этом они еще и довольно приятные на вкус.

Так, всем желающим расстаться с лишними килограммами в этом сезоне диетологи советуют добавить в рацион... квашеную капусту. В ней много витаминов, пектина, белка и клетчатки, а по содержанию аскорбиновой кислоты этот продукт даже превосходит лимоны.

Почему же квашеная капуста идеальна для похудения? Белокочанную капусту вообще называют продуктом с отрицательной калорийностью, потому что на ее переваривание организм тратит больше энергии, чем мы получаем в процессе ее поедания.

Кроме того, квашеная капуста очень вкусная и содержит всего 19 ккал на 100 граммов. Она также богата тартроновой кислотой, тормозящей процесс превращения простых углеводов в жир. Конечно, впадать в крайности и сидеть на одной капусте не стоит. Лучше просто заменить ей свой привычный ужин.

При этом квашеная капуста, которая продается в магазинах, может не подойти, потому что производители часто готовят ее с большим количеством соли, сахара и других не самых полезных ингредиентов. Самым лучшим вариантом будет приготовить капусту дома: так она получится еще вкуснее, и ты будешь абсолютно уверена в ее составе.