Вкусно ешь и худеешь: топ-5 природных жиросжигателей, которые ты захочешь включить в рацион

Думаешь, что бороться с надоедливыми отложениями на бедрах и боках можно исключительно на тренажерах в спортзале? Как бы не так — делать это можно и во время привычных приемов пищи. Главное составлять свой рацион из правильных продуктов, которые будут помогать тебе топить жир в самых нужных местах. Лови список из 5 таких вкусных волшебников!

Грейпфруты

Если ты на регулярной основе включишь в рацион эти горько-сладкие цитрусовые, то очень скоро заметишь позитивные изменения в фигуре. 150 граммов фрукта в день будет достаточно, чтобы снизить вес в среднем на 2 килограмма за 2 недели. Конечно, если в остальное время не объедаться фастфудом!

Зеленый чай

Азиатские диетологи уверяют, что этот полезный согревающий напиток может творить настоящие чудеса. Для наилучшего эффекта сжигания жиров нужно выпивать около 4 чашек зеленого чая в день.

Острая еда

Пища, щедро приправленная перцем, горчицей или хреном, буквально топит жир изнутри. Например, жгучий перец чили, богатый капсацином, „унитожает“ лишние калории в течение всего 20 минут после окончания трапезы.

Нежирные молочные продукты

Молочка с небольшим (но не нулевым!) процентом жирности увеличивает производство гормона кальцитрола, который заставляет клетки организма сжигать больше жира.

Корица

Пряная специя, которую традиционно добавляют в кофе или десерты, при правильном подходе помогает быстрее худеть. Одной чайной ложки корицы в день хватит, чтобы снизить уровень сахара в крови и не допустить трансформации избыточных углеводов в жиры.