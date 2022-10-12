Начнут ли получать пособие для многодетной семьи те, кто какое-то время не получал? Будет ли оно выплачено задним числом?

ВОПРОС:

Сегодня пособие на первого и второго ребенка составляет 60 евро в месяц, на третьего ребенка - 100 евро в месяц, а семьи с тремя детьми также получают пособие на семью с детьми в размере 300 евро в месяц. Согласно новому проекту, пособие на первого и второго ребенка вырастет до 80 евро, а пособие на ребенка-иждивенца - до 600 евро. Получат ли тогда семьи с тремя детьми чистую сумму в размере 860 евро каждый месяц?