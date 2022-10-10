Расстроенная мама: что это за „мода“ у подростков сегодня?! Стыдно смотреть на собственных детей

„Я уже устала и сыта по горло постоянными повторениями, что так одеваться нельзя, по крайней мере, в школе и на улице. У меня дома двое детей-подростков (мальчик и девочка), и оба уже несколько месяцев носят только спортивные костюмы и очень-очень мешковатую и расстянутую уродливую одежду. Они покупают ее на свои карманные деньги, которые дает им отец (то есть мой бывший муж). Я сразу же сказала, что не буду финансировать такое уродство, на что получила пожатие плечами и предупреждение, что даже если не буду покупать, то все равно не смогу изменить их стиль.

Ходят в школу, слоняются по центру Ülemiste в одинаковой ужасной одежде, и их банда друзей выглядит одинаково. Я так надеялась, что это будет короткая фаза, но она пока не проявляет никаких признаков ослабления. Странно сказать, но мне стыдно смотреть на собственных детей, но все это выглядит действительно ужасно. Я уже не знаю, как к этому подступиться, это вызывает очередной приступ гнева. Я вижу на улице, что не только мои дети и их друзья подхватили эту замечательную „моду“, но и многие подростки в целом“.

Удалось ли кому-нибудь из родителей вразумить своего подростка и как это выглядело? Все идеи приветствуются в комментариях!