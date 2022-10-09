Почему люди хотят всем нравиться и какие опасности это в себе таит
Современная культура постоянно говорит нам: „Будь собой!“. Герои фильмов и сериалов смело идут за своей мечтой, несмотря на то, что окружающие не верят в них или осуждают их выбор. Мы пытаемся быть похожими на этих героев, но, оказывается, это не так просто: нам до смерти хочется нравиться своему окружению и даже совершенно незнакомым людям, пишет Cuprum Media.
Современная культура постоянно говорит нам: „Будь собой!“. Герои фильмов и сериалов смело идут за своей мечтой, несмотря на то, что окружающие не верят в них или осуждают их выбор. Мы пытаемся быть похожими на этих героев, но, оказывается, это не так просто: нам до смерти хочется нравиться своему окружению и даже совершенно незнакомым людям.
Потребность в социальном одобрении заложена эволюцией
Сегодня при желании (и возможностях) человек может существовать практически автономно: жить отдельно от родственников, работать на фрилансе и ездить в отпуск на своей машине. В древние времена это было невозможно: только в группе человек мог эффективно добывать пропитание и заботиться о потомстве.
Поэтому существование группы и принадлежность конкретного человека к ней были главными условиями выживания. Соответственно, неодобрение группы становилось очень опасным. Так выработался эволюционный механизм: те, кто умел нравиться окружающим, выживал и оставлял потомство. Эта черта сохранилась и закрепилась в следующих поколениях.
Так что не стоит ругать себя за желание нравиться другим: оно передавалось из поколения в поколение тысячи лет.
Ученые считают, что так же сформировалась ксенофобия: бояться и ненавидеть чужаков было условием выживания в древних обществах.
Детям одобрение окружающих важнее всего
Несмотря на то, как глубоко в человеке заложено желание нравиться, уровень этой потребности не постоянный. Например, он меняется в зависимости от возраста.
Считается, что для детей социальное одобрение важнее всего. Чем младше ребенок, тем меньше у него собственных представлений о том, кто он такой. Его самооценка формируется на основе того, что говорят о нем и как к нему относятся окружающие. Постоянная критика и неодобрение могут сформировать тревожность и заниженную самооценку.
С возрастом значение социального одобрения для большинства людей снижается: когда у человека формируется самооценка, он легче может переносить неодобрение окружающих. Но это работает не для всех: некоторые люди и во взрослой жизни очень чувствительны к социальному одобрению.
Ценности, которые приняты в обществе, также влияют на значение социального одобрения для людей. В традиционных обществах мнение группы важнее, чем в индивидуалистических.
Одно американское исследование показало, что потребность детей и подростков в том, чтобы нравиться окружающим, значительно снизилась с 1960-х годов до 2000-х. Исследователи считают, что это соответствует изменениям в обществе: социальные связи становятся менее тесными, поэтому мнение группы уже не так важно. А быть верным себе становится самостоятельной ценностью.
Желание всем нравиться может навредить
Потребность в социальном одобрении формирует стабильные социальные связи. Человек, которому нет дела до мнения окружающих (назовем его нонконформистом), остается интегрированным в общество только тогда, когда оно в нем нуждается. В других случаях группа может его исключить либо он сам уйдет. Таким образом, стабильное общество строится в основном на конформистах — людях, которые готовы менять свое поведение в угоду группе.
Но для человеческой личности желание всем нравиться может быть опасным. В одном исследовании участвовали 285 турецких студентов. Оно показало, что те, кто испытывает высокую потребность в одобрении окружающих, чаще проявляют признаки социальной тревожности: избегают социальных контактов, боятся критики и имеют низкую самооценку.
Иронично, что люди, для которых мнение окружающих очень важно, часто просто избегают общения, чтобы не получить отрицательную обратную связь.
Другое исследование показало, что конформизм не способствует эффективной работе и повышает риск выгорания у школьных учителей. Ученые предполагают, что нонконформизм активирует чувство контроля и автономности, что, в свою очередь, повышает интерес к работе и снижает риск выгорания.
Что в итоге
Нет смысла осуждать себя за то, что хочется нравиться окружающим. Это нормальное чувство, которое на протяжении тысяч лет помогало существовать человеческим обществам.
При этом важно следить, чтобы эта потребность не вступала в конфликт с личными ценностями и не приводила к социальной тревожности.