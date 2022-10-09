Почему люди хотят всем нравиться и какие опасности это в себе таит

Современная культура постоянно говорит нам: „Будь собой!“. Герои фильмов и сериалов смело идут за своей мечтой, несмотря на то, что окружающие не верят в них или осуждают их выбор. Мы пытаемся быть похожими на этих героев, но, оказывается, это не так просто: нам до смерти хочется нравиться своему окружению и даже совершенно незнакомым людям.

Потребность в социальном одобрении заложена эволюцией

Сегодня при желании (и возможностях) человек может существовать практически автономно: жить отдельно от родственников, работать на фрилансе и ездить в отпуск на своей машине. В древние времена это было невозможно: только в группе человек мог эффективно добывать пропитание и заботиться о потомстве.

Поэтому существование группы и принадлежность конкретного человека к ней были главными условиями выживания. Соответственно, неодобрение группы становилось очень опасным. Так выработался эволюционный механизм: те, кто умел нравиться окружающим, выживал и оставлял потомство. Эта черта сохранилась и закрепилась в следующих поколениях.

Так что не стоит ругать себя за желание нравиться другим: оно передавалось из поколения в поколение тысячи лет.

Ученые считают, что так же сформировалась ксенофобия: бояться и ненавидеть чужаков было условием выживания в древних обществах.

Детям одобрение окружающих важнее всего

Несмотря на то, как глубоко в человеке заложено желание нравиться, уровень этой потребности не постоянный. Например, он меняется в зависимости от возраста.

Считается, что для детей социальное одобрение важнее всего. Чем младше ребенок, тем меньше у него собственных представлений о том, кто он такой. Его самооценка формируется на основе того, что говорят о нем и как к нему относятся окружающие. Постоянная критика и неодобрение могут сформировать тревожность и заниженную самооценку.