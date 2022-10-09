От какой одежды надо отказаться в 30, 40, 50 и 60 лет: мнение фэшн-эксперта
Собираешься носить мини-юбки после 40? Клемми Филдсенд считает, что это большая ошибка!
Клемми Филдсенд уже 14 лет пишет о событиях с фэшн-мире и второй год работает редактором отдела моды британского издания The Sun. Она считает, что наступит время, когда тебе придется отказаться от любимых предметов гардероба — и вот когда придет срок для некоторых из них.
Спортивные штаны: никогда после 30
„Sandlercore“ («суть Сэндлера“) — так называет Филдсенд одержимость актера спортивными „широчами“. Девушкам, в отличие от Адама, она рекомендует забыть о безразмерных брюках, которые уместны разве что во время тренировки по паркуру — такие вещи всегда выглядят неаккуратно и потрепано. Спортшик не тождественен постоянному ношению спортивных вещей: по мнению Клемми, надо лишь намекать некоторыми элементами образа, что в твоей жизни есть место для фитнеса.
Кроп-топы: никогда после 35
Хочешь выглядеть на 25, хотя после того самого дня рождения уже прошло 10 лет? Клемми утверждает, что тогда пора спрятать живот, отказавшись от кроп-топа: редко кого на четвертом десятке красит эта откровенная и редко льстящая прессу вещь.
Мини-юбки: никогда после 40
Ты намерена носить короткие юбки после 40? Дочь 48-летней Виктории Бекхэм, 11-летняя Харпер считает, что это плохая идея. Она уверена, что мини, в которых щеголяла ее мать во времена участия в группе Spice Girls, были „неприемлемы“ уже тогда — не то что сейчас.
Клемми солидарна с юной Бэкхем: хотя ноги Виктории великолепны благодаря пилатесу, не стоит их демонстрировать. После 40 лет лучше предпочесть длину миди, и не стоит слушать 67-летнюю Донателлу Версаче, которая утверждает, что „ключ в ношению мини-платья — уверенность в себе, а не форма тела“.
Бикини: никогда после 50
Некоторые актрисы 50+ очень хороши в открытых женских купальниках, но Клемми считает их скорее исключением, чем правилом. Фэшн-редактор полностью согласна с экспертом по этикету Уильямом Хэнсоном, который как-то сказал: „Большинство женщин старше 50 только подчеркивают такой моделью свой возраст — видно, что их кожа потеряла эластичность“.
Туфли на шпильке: никогда после 60
На Каннском кинофестивале 28-летняя Кристен Стюарт сняла туфли, чтобы не упасть на красной дорожке, ставшей из-за дождя мокрой и скользкой, а вот 60-летняя Шэрон Стоун уверенно штурмовала ступени на шпильках. Клемми считает, что это большая ошибка: тонкий высокий каблук требует осторожности в любом возрасте, и после 60 лучше остановить свой выбор на паре с плоской подошвой.
Кожаные брюки: никогда после 60
Филдсенд считает, что „мамаша“ Крис Дженнер зря пытается угнаться за дочерьми, которые следят за всеми модными тенденциями и обожают вещи, сделанные из кожи. Этот грубый материал старит женщину и подчеркивает все недостатки фигуры, если она неидеальна.
Источник: The Voice Mag