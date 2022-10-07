Журнал Яна
07.10.2022, 15:27

Внимание — на глаза! 11 незаменимых средств для осеннего ухода за собой

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Особенное внимание осенью — на глаза
Особенное внимание осенью — на глаза
ФОТО: Anderson Guerra | Pexels

Осень – это, конечно, переходные тона и по-настоящему качественные уходовые средства. И особенное внимание сейчас на глаза, уверен журнал JANA Luxury.

11 незаменимых средств для осеннего ухода за собой

Журнал JANA Luxury можно купить в крупных супермаркетах Rimi, Prisma, Selver, в больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

БЕСПЛАТНО заказать осенний номер журнала, который выйдет 21 октября, можно ЗДЕСЬ.

Все статьи журнала JANA Luxury ищите ЗДЕСЬ.

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