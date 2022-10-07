07.10.2022, 15:27
Внимание — на глаза! 11 незаменимых средств для осеннего ухода за собой(1)
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Осень – это, конечно, переходные тона и по-настоящему качественные уходовые средства. И особенное внимание сейчас на глаза, уверен журнал JANA Luxury.
Журнал JANA Luxury можно купить в крупных супермаркетах Rimi, Prisma, Selver, в больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
БЕСПЛАТНО заказать осенний номер журнала, который выйдет 21 октября, можно ЗДЕСЬ.
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