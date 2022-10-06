06.10.2022, 13:50
Кто заслуживает получить престижную награду на Таллиннской неделе моды? Голосуйте и выиграйте стильные призы!(3)
ФОТО: Vilve Unt
Таллиннская неделя моды возвращается и по традции ее открывает вручение престижной премии Kuldnõel - „Золотая игла“. Кроме основных наград вручается также приз любимца публики. Проголосовать можно здесь - и выиграть за это ценные призы!
Среди проголосовавших будут разыграны наручные часы с циферблатом изумрудного цвета Sif Jakobs от магазина Goldtime, билеты на двоих на вручение награды „Золотая игла“ и годовая подписка на журнал Anne & Stiil.