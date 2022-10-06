Дети и деньги: сколько карманных денег нужно ребенку и нужно ли контролировать, на что он их тратит?
Начался учебный год, и у детей чаще возникает желание купить что-нибудь: пирожок в школьной столовой, новую линейку или модную футболку. Какой суммой карманных денег должен располагать ребенок, допустимо ли платить за прилежную учебу или работу по дому, нужно ли контролировать, на что ребенок тратит деньги, – эти вопросы рано или поздно задает себе каждый родитель. Как правильно решить эту задачу в обычной семье? Разбирается „МК Эстония“.
Школьников Москвы и Подмосковья с сентября будут учить правильному обращению с деньгами в 1–9-х классах, сообщил ТАСС. Финансовой грамотности будет уделяться внимание на уроках математики, окружающего мира, обществознания, географии и информатики. В школах Эстонии в таком объеме денежным премудростям подрастающее поколение пока не учат, за исключением классных часов и кампаний по повышению финансовой грамотности.
По данным Министерства образования от 2020 года, молодежь Эстонии получает информацию о финансах, прежде всего, от родителей и близких (95%), а также в интернете (82%). В целом, в Эстонии на денежные темы в семьях говорят мало – например, 40% молодых людей никогда не обсуждали с семьей темы бюджета или экономических новостей. Тем не менее, эстонские учащиеся очень самостоятельны в организации своих финансовых дел – 87% сами решают, на что потратить свои деньги, 82% сами отвечают за свои денежные вопросы, 75% имеют банковскую карту.
„Зачем вам столько денег?“
Просьбы о карманных деньгах родители обычно начинают слышать с началом учебы в школе. У ребенка появляется больше самостоятельности, а также и больше соблазнов.
„Ну что вы купите, Киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии“, – поддразнивал Остап Бендер Ипполита Матвеевича в „12 стульях“, чем доводил последнего до исступления. Так же рассуждают многие родители, которые считают, что карманные детям вообще не нужны – все нужное им и так купят, а если дать детям деньги, они спустят их на ерунду. Но так ли это?
Проведенное Norstat в 2020 году по заказу Информационного центра по финансовым вопросам Swedbank исследование, в котором приняли участие 1104 родителя детей в возрасте от 5 до 23 лет, позволило детально ответить на вопрос, что покупают дети на свои карманные.
Согласно исследованию, подростки в возрасте от 5 до 19 лет тратят большую часть своих карманных денег на сладости. Дети до 10 лет также используют свои карманные деньги для покупки игрушек, 11–15-летние тратят карманные деньги не только на лакомства, но и на развлечения, а для 16–19-летних одежда и обувь составляет еще одну важную статью расходов, помимо сладостей. 40% детей 5–6 лет копят деньги на покупку игрушек. Подростки 7–19 лет копят больше всего карманных денег на покупку такой техники, как смартфон, компьютер, планшет и т. д. 20–23-летние копят в основном на покупку техники и поездки.
О деньгах не стоит молчать
По мнению менеджера по продажам сегмента частных клиентов SEB Виктории Саард, ребенок вырастает более самостоятельным, если с раннего возраста приучать его к ценности денег и к тому, как с умом ими распоряжаться. Именно родители являются лучшими учителями и образцами для подражания в обращении с деньгами.
„Научить ребенка быть финансово самостоятельным гораздо полезнее, чем просто давать ему наличные деньги, – говорит Саард. – Поэтому важно как можно раньше начать, и родители могли бы попытаться объяснить ребенку природу денег, как только он заинтересуется ими. Трехлетки с радостью собирают монетки в копилку, чтобы обменять их на леденцы в магазине. Детей постарше уже можно приучать к хорошим привычкам с помощью обычных карманных денег.
Самая большая медвежья услуга, которую вы можете оказать своему ребенку, – молчать о деньгах. Это дает малышу неверный посыл, что деньги либо не важны, либо их следует бояться и никогда о них их не упоминать“.
Родители играют важную роль в обучении денежной премудрости и формировании отношения к деньгам, говорит и руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер. Только 21% родителей тщательно поговорили со своим ребенком о ценности, использовании, планировании и сбережении денег, прежде чем начать давать карманные деньги. 15% родителей считают, что ребенка научит жизнь.
Специалисты советуют вовлекать детей в семейные финансы в соответствии с их пониманием. Ребенок помладше вполне может уяснить, что конфету или игрушку нужно покупать не каждый раз, когда он идет в магазин. Ребенок постарше может с большим удовольствием принять участие в обсуждении семейного бюджета и понять, куда уходят деньги: если мы оплатим коммунальные услуги и счета, то на еду и другие расходы останется вот эта сумма.
Сколько дать на руки?
В социальных сетях нередко вспыхивают споры, какую сумму считать наиболее адекватной в качестве карманных денег. Конечно, идеальную сумму высчитать невозможно ни с помощью калькулятора, ни жаркого спора: каждая семья учитывает разные факторы, решая эту задачку: кто-то принимает во внимание школьную успеваемость и/или работу по дому, кто-то выдает карманные с условием, что ребенок сам оплатит услуги репетитора или купит себе одежду. И, конечно, важную роль играет возраст.
Карманные деньги дают регулярно, один-два раза в месяц, только с 11 лет, отмечает руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер. Карманные деньги обычно являются единственным доходом для ребенка, и регулярность их получения, как оговоренных сумм, так и сроков, помогает ребенку научиться обращаться с деньгами и думать о том, как планировать свои расходы и откладывать на желания.
Исследование, проведенное по заказу Информационного центра по финансовым вопросам Swedbank, показало, что дети 11–15 лет чаще всего получают карманные деньги за оценки и хорошо выполненную работу по дому, а дети 5–6 лет – за хорошее поведение.
В недавнем опросе, организованном Swedbank в Фейсбуке, приняли участие 940 человек. Согласно этому опросу, 14% родителей дают своим детям до 10 евро в месяц, 35% – 11–20 евро, 12% – 21–30 евро, 4% – 41–50 евро и 7% – более 50 евро в месяц. 6% родителей не дают детям карманных денег, 10% время от времени кладут деньги на детскую карточку, 1% предпочитают дать наличные.
Опрос, организованный SEB, показывает, что подавляющее большинство детей в возрасте 7–10 лет (65%) получают карманные деньги в размере до 20 евро, почти половина детей в возрасте 11–14 лет также имеют карманные деньги в размере до 20 евро в месяц. В то же время размер карманных денег у 15–17-летних в основном (63%) находится в диапазоне 21–80 евро в месяц.
Ребенок старше, контроль меньше
Чем младше дети, тем больше беспокоит родителей, как обстоят финансовые дела их чада.
Многие дети делают первые шаги в самостоятельном управлении своими финансами, когда идут в школу – обычно именно тогда они начинают получать обычные карманные деньги и начинают пользоваться банковской картой. Использование банковской карты безопаснее, проще и легче контролировать как для родителей, так и для ребенка по сравнению с наличными, отмечают специалисты. Родитель может установить как дневные, так и месячные лимиты на снятие наличных и расчеты в магазине по банковской карте. Если случится так, что ребенок потеряет банковскую карту, деньги не пропадут – утерянную карту можно заблокировать и заказать новую по телефону.
„Отличным помощником в обучении детей финансовым навыкам является интернет-банк или мобильное приложение, с помощью которых дети могут распоряжаться собственными деньгами, расплачиваясь картой. Например, вы можете проверить баланс счета сразу после совершения платежа и посмотреть, сколько было потрачено в текущем месяце, – советует Виктория Саард. – Еще одно преимущество – банковские выписки. Если вы договорились с ребенком, какую часть своего дохода он планирует тратить на повседневные нужды и сколько откладывать на покупку чего-то более дорогого, через месяц или другой оговоренный период времени вы можете вместе проанализировать, соблюдается ли договоренность, какие расходы были лишними и сколько бы без них можно было сэкономить. Также хорошо позволять детям иногда тратить свои карманные деньги по своему усмотрению, чтобы они могли учиться на своих ошибках. Лучше, если они сделают несколько ошибок на один евро, чем учиться на значительно больших суммах в будущем“.
Личный опыт – дети
Артем, 15 лет
Я получаю ежемесячно 15 евро на карточку и, конечно, хотел бы получать больше, потому что с такой суммы трудно отложить на что-то по-настоящему ценное – крутые наушники, например. Но бывает, что родители выплачивают бонус – например, в знак поощрения, если в течение месяца были только хорошие оценки. Или предлагают выполнить какую-нибудь работу за плату – например помыть наш автомобиль.
Марина, 10 лет
Родители кладут деньги мне на карточку каждый месяц и еще кладут все деньги, которые я получаю на день рождения, но я почти не трачу свои деньги, потому что папа и мама и так покупают мне, что я очень-очень хочу.
Мия, 15 лет
Не всегда успеваю поесть дома, то тренировка, то языковая школа, то музыкальная. Поэтому много своих денег трачу на еду. Наверное, это не очень правильно, потому что кормить ребенка родители и так обязаны, а карманные деньги должны идти на мои личные нужды. Родители перечисляют 20–30 евро в месяц.
Павел, 7 лет
Мама дает мне 5 евро каждый понедельник. Я могу купить что-нибудь в столовой, потому что школьная еда не всегда вкусная.
Кристина, 18 лет
В моем возрасте уже неловко просить карманные, потому что можно услышать – иди и заработай сама. Я и стараюсь заработать, помогаю с уроками знакомым малышам, их родители платят. Ну и родители подбрасывают иногда двадцатку, но нерегулярно.
Личный опыт – взрослые
Виктория
В 1–2-х классах ребенок мог попросить и получить какие-то деньги. В 3–4-м классе мы давали ему 5 евро в неделю, он еще мало тратил, но при этом собирал деньги на большие покупки. В прошлом учебном году в 5-м классе сумма карманных составляла 10 евро в неделю, в этом году будет так же.
Кристина
Детям 9 и 13 лет. По 20 евро получают оба в начале месяца и сами решают, копить или собирать. Старший предпочитает копить, а младшая распределяет деньги так, чтобы их хватило до конца месяца.
Элла
14-летняя дочь получает 100 евро в месяц на карту. Из этой суммы она должна заплатить репетитору по английскому 25 евро и может купить себе что-нибудь из одежды или косметики. Также я могу попросить ее купить продукты домой после школы.
Константин
Не даю сыну деньги просто так. У него есть обязанности по дому, которые он выполняет без напоминаний и получает за это вознаграждение.
Борис
Я плохо относился к тому, чтобы давать деньги за учебу, но все же оказалось – это лучший мотиватор, когда ребенок устал и теряет интерес к учебе. 20 евро в неделю при условии 4 и 5 по все предметам – и усталости как не бывало.