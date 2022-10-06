Дети и деньги: сколько карманных денег нужно ребенку и нужно ли контролировать, на что он их тратит?

Школьников Москвы и Подмосковья с сентября будут учить правильному обращению с деньгами в 1–9-х классах, сообщил ТАСС. Финансовой грамотности будет уделяться внимание на уроках математики, окружающего мира, обществознания, географии и информатики. В школах Эстонии в таком объеме денежным премудростям подрастающее поколение пока не учат, за исключением классных часов и кампаний по повышению финансовой грамотности.

По данным Министерства образования от 2020 года, молодежь Эстонии получает информацию о финансах, прежде всего, от родителей и близких (95%), а также в интернете (82%). В целом, в Эстонии на денежные темы в семьях говорят мало – например, 40% молодых людей никогда не обсуждали с семьей темы бюджета или экономических новостей. Тем не менее, эстонские учащиеся очень самостоятельны в организации своих финансовых дел – 87% сами решают, на что потратить свои деньги, 82% сами отвечают за свои денежные вопросы, 75% имеют банковскую карту.

„Зачем вам столько денег?“

Просьбы о карманных деньгах родители обычно начинают слышать с началом учебы в школе. У ребенка появляется больше самостоятельности, а также и больше соблазнов.

„Ну что вы купите, Киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии“, – поддразнивал Остап Бендер Ипполита Матвеевича в „12 стульях“, чем доводил последнего до исступления. Так же рассуждают многие родители, которые считают, что карманные детям вообще не нужны – все нужное им и так купят, а если дать детям деньги, они спустят их на ерунду. Но так ли это?

Проведенное Norstat в 2020 году по заказу Информационного центра по финансовым вопросам Swedbank исследование, в котором приняли участие 1104 родителя детей в возрасте от 5 до 23 лет, позволило детально ответить на вопрос, что покупают дети на свои карманные.