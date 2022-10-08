Несколько мифов о замороженных продуктах

Миф № 1. Замороженные продукты теряют вкус

Замораживание — один из самых щадящих способов хранения продуктов. То, насколько пища была свежей в момент заморозки, отразится на ее качестве. Например, если вы заморозили перец „только с грядки“, он будет вкуснее овоща, который пролежал в холодильнике несколько дней.

Для того чтобы сохранить вкус и качество продукта, нужно правильно его упаковать и хранить. Упаковывать пищу рекомендуется в герметичный и индивидуальный контейнер или воздухонепроницаемый пакет. Разные продукты не должны контактировать друг с другом, впитывать запахи.

Продукты можно заморозить сырыми или предварительно помыть, нарезать, приготовить (запечь либо отварить). Например, мясо и птица дольше хранятся в сыром и необработанном виде. Продукт также можно положить в морозилку в оригинальной упаковке.

Миф № 2. Заморозка вредит продуктам

Заморозка не вредит продуктам. Она замедляет реакции закваски и брожения, которые происходят в продуктах, то есть не дает еде портиться.

И если мясо, птицу, фрукты можно отправлять в морозильную камеру в любом виде, то с овощами не все так просто. Перед заморозкой овощи нужно бланшировать (обработать их кипятком или паром), затем остудить и только потом убрать в морозилку. Так они не потеряют полезные качества и останутся свежими.

Питательные свойства продуктов не разрушатся при заморозке, если правильно их подготовить и упаковать.

Миф № 3. Заморозка убивает бактерии

Заморозка до минус 18 °C блокирует активность бактерий и грибов, но не убивает их. После разморозки часть микробов уже готова к размножению. Они становятся такими же активными, как и на свежих продуктах, и могут стать причиной пищевого отравления.

С размороженными продуктами нужно обращаться так же, как и со скоропортящимися.