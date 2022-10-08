Несколько мифов о замороженных продуктах
Есть много способов хранить продукты, и замораживание — один из них. Но некоторые люди относятся к нему скептически, например говорят, что заморозка „убивает“ все полезные свойства продуктов. Но кто-то идет дальше и заявляет, что в морозильной камере продукты могут храниться вечно. Спойлер: что тоже не верно.
Миф № 1. Замороженные продукты теряют вкус
Замораживание — один из самых щадящих способов хранения продуктов. То, насколько пища была свежей в момент заморозки, отразится на ее качестве. Например, если вы заморозили перец „только с грядки“, он будет вкуснее овоща, который пролежал в холодильнике несколько дней.
Для того чтобы сохранить вкус и качество продукта, нужно правильно его упаковать и хранить. Упаковывать пищу рекомендуется в герметичный и индивидуальный контейнер или воздухонепроницаемый пакет. Разные продукты не должны контактировать друг с другом, впитывать запахи.
Продукты можно заморозить сырыми или предварительно помыть, нарезать, приготовить (запечь либо отварить). Например, мясо и птица дольше хранятся в сыром и необработанном виде. Продукт также можно положить в морозилку в оригинальной упаковке.
Миф № 2. Заморозка вредит продуктам
Заморозка не вредит продуктам. Она замедляет реакции закваски и брожения, которые происходят в продуктах, то есть не дает еде портиться.
И если мясо, птицу, фрукты можно отправлять в морозильную камеру в любом виде, то с овощами не все так просто. Перед заморозкой овощи нужно бланшировать (обработать их кипятком или паром), затем остудить и только потом убрать в морозилку. Так они не потеряют полезные качества и останутся свежими.
Питательные свойства продуктов не разрушатся при заморозке, если правильно их подготовить и упаковать.
Миф № 3. Заморозка убивает бактерии
Заморозка до минус 18 °C блокирует активность бактерий и грибов, но не убивает их. После разморозки часть микробов уже готова к размножению. Они становятся такими же активными, как и на свежих продуктах, и могут стать причиной пищевого отравления.
С размороженными продуктами нужно обращаться так же, как и со скоропортящимися.
При правильном приготовлении еды (варке, обжарке, тушении) большинство микробов погибнет. Но есть исключения — бактерии клостридии, которые могут выживать при температуре до минус 20 °C до 26 недель. Некоторые их виды, например Clostridium botulinum, способна вызвать тяжелое инфекционное заболевание — ботулизм. В этом случае клостридиям неважно: заморозили ли вы предварительно грибы, на которых „сидят“ их споры, или нет. Поэтому надеяться на то, что заморозка убьет все бактерии, не стоит.
Миф № 4. Замораживать можно все
Заморозить продукт и сохранить его качество — это разные вещи. Некоторые продукты сложно заморозить, а другие теряют свои свойства после разморозки. Например, огурцы, листья салата или майонез после оттаивания потеряют свои органолептические свойства, то есть станут бесформенной жижой. Сметана, кефир, сливочный крем потеряют структуру и расслоятся.
Поэтому, да, заморозить можно все, но после разморозки некоторые продукты невозможно будет есть.
Миф № 5. Замороженные продукты хранятся вечно
Заморозка гарантирует безопасность продуктам, поэтому их срок годности, можно сказать, неопределенно долгий. Но существуют сроки хранения, которые помогают понять, как долго пища сохранит вкусовые качества.
Продукты - Время хранения (месяцы)
Бекон, колбаса, ветчина, хот-доги - До 1
Запеканки - От 2 до 3
Яйца - 12
Сырое мясо (стейка, отбивные, жаркое) - От 4 до 12
Сырой фарш - От 3 до 4
Приготовленное мясо - От 2 до 3
Сырая птица (целиком) - 12
Сырая птица (грудка, филе, бедро, крылышки и т. д.) - 9
Сырая птица (потроха) - От 3 до 4
Приготовленная птица - 4
Обеды и закуски - От 3 до 4
Соусы - От 2 до 3
Супы и рагу - От 2 до 3
В таблице указаны не все продукты. Определить их качество можно самостоятельно после разморозки:
Обратите внимание на запах. Если он неприятный, горький, продукт лучше выбросить.
Цвет. Например, цвет мяса может стать тусклым или темно-коричневым из-за длительного хранения. Овощи могут потускнеть, высохнуть.
Внимательно читайте и соблюдайте все сроки и условия хранения продуктов на заводских упаковках.
Правильная разморозка
Есть три безопасных способа разморозить продукты:
В холодильнике. Это медленный и безопасный способ. Для такой разморозки потребуется время: например, куриное филе лучше оставить на ночь.
В холодной воде. Продукты оттаивают быстрее, если их поместить в холодную воду. Пакет должен быть герметичен, чтобы микробы из воды не попали в пищу. Рекомендуется проверять воду каждые полчаса, чтобы она оставалась холодной.
В микроволновой печи. Если вы воспользовались микроволновой печью, помните, что еда нагревается и может начать запекаться уже в микроволновке. Поэтому начинайте готовить продукты сразу после того, как поняли, что они разморозились.
Источник: Cuprum Media