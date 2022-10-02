Как сделать авокадо спелым и мягким всего за 10 минут — попробуйте этот трюк

Идеально нежный, практически сливочный авокадо станет украшением любого рецепта или отличным самостоятельным лакомством. Но того же нельзя сказать о недозрелом твердом авокадо, совсем не похожем на зрелый на вкус. Существует немало способов ускорить процесс дозревания тех или иных плодов, в том числе 10-минутный трюк, к которому можно прибегать в критических случаях, если вы принесли из магазина незрелый авокадо, а процесс готовки уже запущен.

Увы, эти фрукты далеко не дешевы, и их часто выбрасывают из-за того, что они слишком быстро становятся мягкими. С другой стороны, часто можно разрезать авокадо и обнаружить, что степень его зрелости не такая, как могло показаться сначала. И если у вас нет возможности ждать несколько дней, пока плод дозреет, используйте этот лайфхак.

Вам понадобится духовка и фольга. Начните с разогрева духового шкафа до 90-95 градусов по Цельсию. Заверните выбранный вами авокадо в середину кусочка фольги, плотно закрыв все его части. Положите завернутый авокадо в форму для запекания и поставьте в предварительно разогретую духовку.

Процесс нагревания мягко высвобождает окружающий плод газ и помогает ускорить процесс созревания.

Примерно через 10 минут можно достать противень из духовки, защитив руки специальными рукавицами (учтите, что вам может потребоваться немного больше времени, в зависимости от того, насколько твердый плод изначально). Затем вы можете положить авокадо на решетку для охлаждения. Фрукт все еще должен быть покрыт оловянной фольгой. Дайте ему полностью охладиться, сняв фольгу только тогда, когда плод полностью остынет. Аккуратно разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и наслаждайтесь салатом, бутербродом или любым другим блюдом с этим ингредиентом.