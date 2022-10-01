Идеальный скрэмбл: секреты лучшей (и самой быстрой) яичницы-болтуньи для всей семьи(1)
Marie Claire рассказывает, как приготовить вкусное и полезное блюдо из яиц.
Яйца — одно из самых полезных и вкусных решений для завтрака, а американский скрэмбл по своей сути — это взбитые жареные яйца. Однако в приготовлении этого незамысловатого, на первый взгляд, блюда, есть свои секреты и тонкости. Рассказываем о них и делимся рецептом идеального скрэмбла.
Главная хитрость в приготовлении скрэмбла — нужно тщательно взбить и взболтать яйца (причем вручную). Чем старательнее и энергичнее вы это сделаете, чем более пышным и нежным получится блюдо. Следующий секрет — выключить огонь незадолго до того, как яйца будут полностью готовы. Это поможет избежать пригорания и излишней сухости. Зная две эти тонкости и классический рецепт, вы легко сможете приготовить вкусный и полезный завтрак для всей семьи.
На 4 порции понадобится:
- 8 больших яиц;
- половина чашки (100-150 мл) молока;
- 2 столовые ложки топленого сливочного масла;
- соль и черный молотый перец по вкусу.
Способ приготовления:
1. Разбейте яйца в миску и взбивайте их венчиком, пока они не станут бледно-желтого цвета.
2. Влейте молоко, добавьте соль и перец. Еще раз энергично все взбейте (до образования пены).
3. Вылейте сливочное масло на сковороду с толстым дном и антипригарным покрытием. Нагрейте сковороду на среднем огне.
4. Вылейте яйца на сковороду и жарьте в течение 1-2 минут (пока они не подрумянятся).
5. С помощью жаропрочной резиновой лопаточки осторожно сдвиньте один край скрэмбла в центр, наклонив сковороду. Затем повторите с других краев, пока яйца не загустеют.
6. Выключите огонь и еще немного помешайте яйца на сковороде. Затем переложите их в тарелку. Скрэмбл готов!
P.S. Лучшими дополнениями к блюду будут свежая зелень, помидоры и сыр.