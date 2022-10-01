Идеальный скрэмбл: секреты лучшей (и самой быстрой) яичницы-болтуньи для всей семьи

Яйца — одно из самых полезных и вкусных решений для завтрака, а американский скрэмбл по своей сути — это взбитые жареные яйца. Однако в приготовлении этого незамысловатого, на первый взгляд, блюда, есть свои секреты и тонкости. Рассказываем о них и делимся рецептом идеального скрэмбла.

Главная хитрость в приготовлении скрэмбла — нужно тщательно взбить и взболтать яйца (причем вручную). Чем старательнее и энергичнее вы это сделаете, чем более пышным и нежным получится блюдо. Следующий секрет — выключить огонь незадолго до того, как яйца будут полностью готовы. Это поможет избежать пригорания и излишней сухости. Зная две эти тонкости и классический рецепт, вы легко сможете приготовить вкусный и полезный завтрак для всей семьи.

На 4 порции понадобится:

- 8 больших яиц;

- половина чашки (100-150 мл) молока;

- 2 столовые ложки топленого сливочного масла;

- соль и черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

1. Разбейте яйца в миску и взбивайте их венчиком, пока они не станут бледно-желтого цвета.

2. Влейте молоко, добавьте соль и перец. Еще раз энергично все взбейте (до образования пены).

3. Вылейте сливочное масло на сковороду с толстым дном и антипригарным покрытием. Нагрейте сковороду на среднем огне.

4. Вылейте яйца на сковороду и жарьте в течение 1-2 минут (пока они не подрумянятся).

5. С помощью жаропрочной резиновой лопаточки осторожно сдвиньте один край скрэмбла в центр, наклонив сковороду. Затем повторите с других краев, пока яйца не загустеют.

6. Выключите огонь и еще немного помешайте яйца на сковороде. Затем переложите их в тарелку. Скрэмбл готов!

P.S. Лучшими дополнениями к блюду будут свежая зелень, помидоры и сыр.