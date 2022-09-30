Боль, которая не утихает. „Я потеряла дочь в свой единственный День матери. Ей было суждено прожить всего девять дней“

Я - Марин, 42-летняя замужняя женщина с Хийумаа. В возрасте 36 лет я встретила любовь всей своей жизни, и мы сразу были уверены, что хотим ребенка. Мы чувствовали, что можем дать ему столько любви. Я забеременела почти сразу. Поскольку мой муж Райни работает в Финляндии, можно сказать: как только мужчина успевал домой.

Я очень рано поняла, что беременна, но не осмелилась сразу поверить в это. Первый домашний тест на беременность был отрицательным, второй, более чувствительный, через несколько дней оказался положительным. Даже тогда я не смела поверить, что беременна, но записалась на прием к гинекологу.