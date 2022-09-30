30.09.2022, 13:50
Боль, которая не утихает. „Я потеряла дочь в свой единственный День матери. Ей было суждено прожить всего девять дней“
ФОТО: | Delfi Meedia AS
„В мой первый и единственный День матери, когда я была в статусе мамы, зазвонил телефон с неизвестным номером на экране. Это был самый страшный звонок в моей жизни“, - вспоминает Марин. Ее недоношенной дочери Марии было суждено прожить всего девять дней, пишет журнал Pere ja Kodu.
Я - Марин, 42-летняя замужняя женщина с Хийумаа. В возрасте 36 лет я встретила любовь всей своей жизни, и мы сразу были уверены, что хотим ребенка. Мы чувствовали, что можем дать ему столько любви. Я забеременела почти сразу. Поскольку мой муж Райни работает в Финляндии, можно сказать: как только мужчина успевал домой.