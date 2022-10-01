МНЕНИЕ | Читатель об обмане в отношениях: всегда виноват тот, кто долгое время игнорирует ваши потребности под всевозможными предлогами

В комментариях к статье читательница Naistekas также высказала свое мнение:

„Если вы бесконечно пытаетесь удовлетворить свои потребности с помощью партнера, но он или она не проявляет к этому никакого интереса, то в долгосрочной перспективе постоянный односторонний интерес становится унизительным, пока, наконец, вы не сдадитесь и не начнете искать другие выходы.

Это хорошо бы работало, если бы существовало простое соревнование - если у одного партнера меньше интереса, то вполне естественно, что появится запасной человек, чтобы покрыть эти потребности. Именно так это прекрасно работает как во взаимодействии животных, так и в рыночной экономике.

Каковы аргументы в пользу этого обмана? Это просто еще одна тактика шантажа, чтобы заставить вашего партнера плясать под вашу дудку. Брошенный спутник может быть так же разочарован тем, что ему пришлось искать естественные отношения в другом месте, потому что дома, после окончания фазы влюбленности, у него появились новые интересы.

Что же, это все еще большой сюрприз, что произойдет дальше в отношениях!

Если женщина в этой истории считала, что ее отношения были железными и в порядке, то из этого следует, что она чувствовала, что все ее интересы были удовлетворены, и поэтому у нее не было претензий к своему партнеру. Она ложилась спать рано вечером и предполагала, что мужчина должен делать то же самое. То, что происходит дальше в большинстве отношений, является большой неожиданностью. А потом еще угрожает уйти от мужа в дальнейшем, если она, видимо, снова потеряет интерес к нему, как можно прочитать здесь? Эта женщина все еще серьезный шантажист.