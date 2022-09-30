Унизительнее, чем измена! Шокированная женщина считала свой брак прочным, пока не залезла в телефон мужа

„Я была счастлива в браке с Мартином, отцом моих двоих детей, когда обнаружила кучу писем, которые он отправлял нескольким другим женщинам, - вспоминает Лиэнн. „Я думала, что наш брак был прочным, но я начала замечать, что Мартин часто оставался смотреть телевизор, когда я ложилась спать, и ложился позже меня, тогда как раньше мы всегда ложились спать вместе“.