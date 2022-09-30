30.09.2022, 19:15
Унизительнее, чем измена! Шокированная женщина считала свой брак прочным, пока не залезла в телефон мужа(1)
ФОТО: Shutterstock
„Когда я увидела новость о том, что Адам Ливайн(американский певец, солист группы Maroon 5 - прим.ред.) отправлял неподобающие сообщения другим женщинам, на меня нахлынули воспоминания, потому что со мной произошло то же самое“, - рассказала 35-летняя женщина.
Преподаватель-стажер Лиэнн Уинн (35 лет) живет в Суррее, в городе Лезерхед, со своим 37-летним мужем Мартином, координатором продаж, и двумя детьми, пишет Naistekas.