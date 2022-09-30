Секс и отношения
30.09.2022, 19:15

Унизительнее, чем измена! Шокированная женщина считала свой брак прочным, пока не залезла в телефон мужа

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ФОТО: Shutterstock

„Когда я увидела новость о том, что Адам Ливайн(американский певец, солист группы Maroon 5 - прим.ред.) отправлял неподобающие сообщения другим женщинам, на меня нахлынули воспоминания, потому что со мной произошло то же самое“, - рассказала 35-летняя женщина.

Преподаватель-стажер Лиэнн Уинн (35 лет) живет в Суррее, в городе Лезерхед, со своим 37-летним мужем Мартином, координатором продаж, и двумя детьми, пишет Naistekas.

„Я была счастлива в браке с Мартином, отцом моих двоих детей, когда обнаружила кучу писем, которые он отправлял нескольким другим женщинам, - вспоминает Лиэнн. „Я думала, что наш брак был прочным, но я начала замечать, что Мартин часто оставался смотреть телевизор, когда я ложилась спать, и ложился позже меня, тогда как раньше мы всегда ложились спать вместе“.

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