Давно не модно: 5 признаков, что ваш свитер устарел (и какой взять ему на замену)
Sweater weather потихоньку наступила, поэтому уже стоит задуматься о том, какой трикотаж мы будем носить ближайшие полгода. Тем более, что многие вещи в вашем гардеробе могли давно устареть. Свитер — один из самых востребованных и популярных вещей холодного времени года, поэтому выбору правильной модели стоит уделить особое внимание. Marie Claire рассказывает, какой свитер считается устаревшим и что выбрать ему на замену.
Свитер облегающего кроя
Несмотря на повсеместное возвращение трендов прошлых эпох, оверсайз все еще занимает лидирующие позиции на подиуме и в нашем гардеробе. Ничего так не простит гардероб, как облегающий свитер, который уже давно потерял актуальность. Даже для создания многослойных образов с жакетом и пальто лучше использовать объемный трикотаж, который для еще более стильного аутфита стоит надеть поверх футболки или лонгслива.
Чем заменить: укороченный свитер
Если большие и объемные свитеры не для вас, то выбирайте укороченные модели, которые классно смотрятся с джинсами, брюками и юбками с высокой посадкой. В новых коллекциях брендов можно найти подобные модели как базовых оттенков, так и насыщенных или пастельных тонов.
Неоновые оттенки
Несколько сезонов назад неоновые оттенки возглавляли наши списки покупок, но теперь им на смену пришли пастельные и базовые тона. Такой трикотаж смотрится более эффектно и дорого, а также может подойти под любой стиль и гардероб. Неоновые оттенки быстро надоедают, поэтому продержалась такая палитра в трендах всего сезон.
Чем заменить: базовые оттенки
Осенью и зимой 2022/23 выбирайте модели прямого и свободного кроя, чтобы носить с джинсами, кожаными брюками и актуальными сейчас юбками из денима длины миди и макси.
Сложные узоры
В этом сезоне дизайнеры дружно решили, что самый стильный свитер — минималистичный и монохромный. Яркие и пестрые принты остались в прошлом. Но если хочется добавить повседневному образу фактуры, то лучше отдать предпочтение свитеру в горизонтальную полоску. Такой останется актуальным на долгие годы, хотя сейчас подобные модели в тренде.
Чем заменить: классическая полоска
Короткий рукав
Сложно представить, о чем думали дизайнеры, создавая подобную модель из трикотажа. Но однажды в магазинах появились свитеры с коротким рукавом, которые, почему-то, многим понравились. И теперь от них не готовы избавляться. Но такой свитер испортит даже самый стильный аутфит, а потому от подобных моделей необходимо избавиться в первую очередь.
Чем заменить: вязаный жилет
На замену свитеру с коротким рукавом лучше выбрать вязаный жилет. Этот предмет гардероба стал настоящим хитом пару сезонов назад и так гармонично вписался в наш повседневный гардероб, что без него теперь невозможно представить осень и зиму. Все так же актуальны oversize-модели, а также укороченные жилеты, которые можно носить поверх футболок, лонгсливов, водолазок и тонкого джемпера.
Скандинавский принт
Зимний сезон у многих ассоциируется с „уродливыми“ рождественскими джемперами. Но если такие можно позволить себе на Рождество или Новый год, то на каждый день стоит выбрать более стильные и актуальные модели. Заменить свитер со скандинавским рисунком могут модели в полоску или вещи ярких тонов.
Чем заменить: яркие цвета
Насыщенная палитра оттенков поможет создать интересный и броский аутфит, в котором вы будете чувствовать себя уверенно на встрече с друзьями, прогулке и даже свидании. Этим осенне-зимним сезоном выбирайте модели красного, зеленого и электрического синего оттенков, чтобы сочетать с белым и темно-синим денимом, кожаными и вельветовыми брюками.
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