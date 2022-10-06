Давно не модно: 5 признаков, что ваш свитер устарел (и какой взять ему на замену)

Свитер облегающего кроя

Несмотря на повсеместное возвращение трендов прошлых эпох, оверсайз все еще занимает лидирующие позиции на подиуме и в нашем гардеробе. Ничего так не простит гардероб, как облегающий свитер, который уже давно потерял актуальность. Даже для создания многослойных образов с жакетом и пальто лучше использовать объемный трикотаж, который для еще более стильного аутфита стоит надеть поверх футболки или лонгслива.

Чем заменить: укороченный свитер

Если большие и объемные свитеры не для вас, то выбирайте укороченные модели, которые классно смотрятся с джинсами, брюками и юбками с высокой посадкой. В новых коллекциях брендов можно найти подобные модели как базовых оттенков, так и насыщенных или пастельных тонов.

Неоновые оттенки

Несколько сезонов назад неоновые оттенки возглавляли наши списки покупок, но теперь им на смену пришли пастельные и базовые тона. Такой трикотаж смотрится более эффектно и дорого, а также может подойти под любой стиль и гардероб. Неоновые оттенки быстро надоедают, поэтому продержалась такая палитра в трендах всего сезон.

Чем заменить: базовые оттенки

Осенью и зимой 2022/23 выбирайте модели прямого и свободного кроя, чтобы носить с джинсами, кожаными брюками и актуальными сейчас юбками из денима длины миди и макси.

Сложные узоры

В этом сезоне дизайнеры дружно решили, что самый стильный свитер — минималистичный и монохромный. Яркие и пестрые принты остались в прошлом. Но если хочется добавить повседневному образу фактуры, то лучше отдать предпочтение свитеру в горизонтальную полоску. Такой останется актуальным на долгие годы, хотя сейчас подобные модели в тренде.

Чем заменить: классическая полоска

Короткий рукав