Как худеть гораздо быстрее: эти вкусные осенние напитки мощно разгоняют метаболизм(3)
С наступлением осени ищешь простые способы оставаться в форме? The Voice Mag предлагает взять на заметку рецепты этих вкусных и полезных напитков, которые помогут разогнать твой метаболизм до максимума.
Скорость обмена веществ играет не последнюю роль в процессе похудение. При замедленном метаболизме хочешь не хочешь, а борьба с лишними килограммами будет вестись долго и мучительно. Однако в твоих силах повлиять на организм и помочь ему работать лучше. Просто включи в свой осенний рацион эти 2 простых напитка, которые не только удивят приятным вкусом, но и разгонят твой метаболизм до небывалых скоростей.
Яблочная вода
Нарежь одно яблоко тонкими ломтиками, залей 300 мл воды и добавь десертную ложку молотой корицы. Дай напитку настояться 2 часа в прохладном месте и выпей его незадолго до отхода ко сну. Пока ты будешь спать, твой обмен веществ разовьет бешеную скорость, и процесс похудения пойдет гораздо быстрее.
Имбирный кефир
В одном стакане кефира разведи десертную ложку молотой корицы и половину такой же ложечки молотого корня имбиря. Для ускорения метаболизма такой пряный коктейль рекомендуется пить два раза в день: утром и вечером.