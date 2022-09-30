Журнал Яна
30.09.2022, 10:30

Добавьте блеска в осенние будни! 10 актуальных средств, которые помогут создать сияющий образ

 
Сияющий образ добавит в жизнь позитивных эмоций!
Сияющий образ добавит в жизнь позитивных эмоций!
ФОТО: Ali Pazani | Pexels

Блестящие волосы, сияющая кожа, поблескивающие тени для век создают волшебно красивое целое, пишет журнал JANA Luxury.

Блестящие волосы, сияющая кожа, поблескивающие тени для век создают волшебно красивое целое

Журнал JANA Luxury можно купить в крупных супермаркетах Rimi, Prisma, Selver, в больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

БЕСПЛАТНО заказать осенний номер журнала, который выйдет 21 октября, можно ЗДЕСЬ.

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