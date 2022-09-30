30.09.2022, 10:30
Добавьте блеска в осенние будни! 10 актуальных средств, которые помогут создать сияющий образ
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Блестящие волосы, сияющая кожа, поблескивающие тени для век создают волшебно красивое целое, пишет журнал JANA Luxury.
Журнал JANA Luxury можно купить в крупных супермаркетах Rimi, Prisma, Selver, в больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
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