Ребенок взрослеет и отдаляется: как это пережить? Рассказывает психолог
Взросление детей и их отдаление от родителей бывают очень болезненными для мам и пап. Как принять это и прожить с минимальными потерями для семьи? Объясняет детский и семейный психолог Елена Попова, автор книги „Укутанное детство“ для портала deti.mail.
Взросление – процесс естественный, но очень нелегкий и для ребенка, и для родителей. Дети растут не только ввысь и вширь: главные изменения происходят внутри – меняются привычки и вкусы, ценности и отношения с близкими.
Вопросы, которые еще в 10 лет легко разрешались с помощью родительского авторитета или нажима, в 13 превращаются в настоящую проблему.
Подростковый период становится своего рода лакмусовой бумажкой, выявляющей все семейные трудности: если в отношениях уже были трещины, они делаются еще глубже.
Взросление ребенка часто сопровождается и конфликтами, и родительскими переживаниями, главные из которых – чувства страха и утраты. Страшно потерять ребенка и остаться в одиночестве, утратить авторитет и оказаться несостоятельным родителем. Еще страшнее – за самого подростка, ведь упрямец может натворить таких дел, что расхлебывать их придется всю жизнь. Взросление – это и утрата былой близости с ребенком, потеря мира в доме и даже смысла жизни.
Смириться со всем этим тяжело. Но необходимо, ведь этот неизбежный этап крайне важен для формирования личности ребенка. Как прожить взросление детей, сохранив мир в душе и отношениях? Вот несколько шагов на пути к этому.
1. Принять подростковость
13-17 лет – время экзистенциального кризиса, то есть пересмотра жизненных ориентиров и смыслов, поиска собственного „я“. Подросток делает это очень решительно – спорит, бунтует, отвергает авторитеты. Как хирург, он сначала режет по живому, а потом сшивает. Для того чтобы произошло психологическое отделение от родителей, подростки обесценивают все, чему их учили. Так они накапливают собственные, завоеванные в боях ценности, на которые смогут опираться в будущем.
Единственное, что остается родителям среди этих бурь, – принять подростковость как временное стихийное бедствие. Тем более что ситуация, когда пубертат протекает тихо, без споров и стычек, порой может настораживать.
„Неершистых“ подростков не бывает. Значит, либо взрослые чего-то не знают, либо у ребенка настолько подавлена воля, что сопротивляться просто нет сил.
А возможно, взрыв произойдет в более старшем возрасте.
Подростковый бунт необходим еще и потому, что это репетиция принятия ответственности. Ребенок, который слушается без возражений, не взрослеет. Он так и будет постоянно оглядываться на других, прятаться за спины, на всю жизнь сохранит неуверенность в себе и своих решениях.
2. Принять свой страх за ребенка
Это один из главных негативных факторов, отравляющих родительство вообще и его подростковый период в частности. Как же справиться со страхом? Короткий ответ – бояться. Звучит смешно, но это и единственно возможный вариант. Инстинктивный страх за потомство невозможно искоренить – лишь принять и немного скорректировать с помощью психолога или самостоятельно.
Чтобы разобраться в своих страхах и понять, стоит ли вообще „грузить“ ими себя и ребенка, попробуйте честно ответить на несколько вопросов.
Чего я боюсь?
Запишите свои страхи, связанные с ребенком. Подумайте, насколько они относятся к нему, а насколько – к вам лично. Наверняка среди них немало ваших персональных тревог, „прилипших“ в детстве: скажем, боязнь оказаться неудачником в глазах собственной матери. Вспомните свои отношения с родителями: если вы заметите, что повторяете ребенку ту же фразу, что когда-то говорили вам (например, „ты ничего не добьешься“), значит, здесь и находится ваша личная точка напряжения. Идентифицировать такие страхи без помощи психолога непросто, но если вы обнаружите хотя бы один-два, то сможете реже транслировать их ребенку.
Какие из моих страхов мнимые, а какие реальные?
Оцените свои страхи по 10-балльной шкале, где 0 – „вообще не боюсь“, а 10 – „ужасно боюсь этого“. Затем подумайте, какие из наиболее весомых для вас угроз действительно существуют здесь и сейчас, а какие надуманны, и распишите их в две колонки. Например, многих родителей пугает перспектива, что ребенок останется без высшего образования. Но так ли она актуальна сегодня, когда появились разные форматы обучения и достойные профессии, не требующие институтского диплома?
Соответствует ли степень моего страха действиям ребенка?
Выпишите, что конкретно делает сын или дочь для поддержания вашего страха: скажем, общается с дурной компанией или саботирует учебу. Если ребенок объективно движется в опасную сторону, нужно помогать (обратиться к психологу, нанять репетитора и т.п.). А вот если проблема надуманна (как, например, переживания мамы-отличницы из-за четверок сына) или жизненный план ребенка просто не совпадает с родительским (например, он забивает на школу ради будущей профессии) – взрослым стоит поработать над собой.
3. Выстраивать границы
„Идти навстречу ребенку, поддерживать, бороться со своими страхами – это прекрасно, – скажут родители. – Но как быть, когда подросток уверенно говорит или делает что-то совсем неразумное? Неужели молча терпеть?“ Разумеется, нет. Принимать бунтарство подростка – не значит разрешать ему все на свете.
У ребенка любого возраста должно быть четкое представление о пределах допустимого. Родитель вправе отстаивать свою точку зрения, свои границы и интересы, требовать соблюдения установленных в семье правил (при условии, что они стабильны, известны и понятны ребенку). Бывают и вовсе неприемлемые ситуации, когда приходится буквально хватать и бежать: алкоголь, наркотики, секты и тому подобные обстоятельства.
Как любой живой человек, родитель имеет право сердиться и конфликтовать, но принципиально важно, как он проявляет себя в этом конфликте.
4. Быть доступным ребенку
Ключевое правило семейных конфликтов: что бы ни происходило, связь между близкими людьми не должна нарушаться.
Сохранить ее – задача взрослых. Даже в ссоре важно напоминать ребенку: „Несмотря ни на что, я тебя люблю, ты всегда можешь ко мне обратиться“. Подросток должен чувствовать: мама и папа сердятся, но они рядом, они доступны. Чтобы прийти к ним и поговорить, не нужно делать нечеловеческие усилия.
Между родителями и детьми вырастает стена, когда взрослые залезают в бутылку и молча обижаются либо бросаются фразами из разряда „с тобой невозможно разговаривать“, „у других дети как дети, а ты…“, „мне такой ребенок не нужен“. Все это почти гарантирует, что в трудной ситуации подросток предпочтет искать помощь где угодно, но только не у родителей.
Каким бы трудным ни был диалог, взрослые могут облегчить его, используя парадоксальную на первый взгляд тактику: разговаривать с ребенком, как с мудрецом (даже когда он несет вздор). Представьте, что перед вами ученый, высказывающий что-то умное, но слишком сложное для вашего понимания. Говорите об этом ребенку: „Я хочу понять тебя, но пока не могу, давай разбираться вместе“. Даже если вы не придете к согласию, эти слова покажут вашу открытость, готовность понять и принять подростка как личность.
О других 4 шагах вы сможете прочитать тут.