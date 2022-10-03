Ребенок взрослеет и отдаляется: как это пережить? Рассказывает психолог

„Неершистых“ подростков не бывает. Значит, либо взрослые чего-то не знают, либо у ребенка настолько подавлена воля, что сопротивляться просто нет сил.

Единственное, что остается родителям среди этих бурь, – принять подростковость как временное стихийное бедствие. Тем более что ситуация, когда пубертат протекает тихо, без споров и стычек, порой может настораживать.

13-17 лет – время экзистенциального кризиса, то есть пересмотра жизненных ориентиров и смыслов, поиска собственного „я“. Подросток делает это очень решительно – спорит, бунтует, отвергает авторитеты. Как хирург, он сначала режет по живому, а потом сшивает. Для того чтобы произошло психологическое отделение от родителей, подростки обесценивают все, чему их учили. Так они накапливают собственные, завоеванные в боях ценности, на которые смогут опираться в будущем.

Смириться со всем этим тяжело. Но необходимо, ведь этот неизбежный этап крайне важен для формирования личности ребенка. Как прожить взросление детей, сохранив мир в душе и отношениях? Вот несколько шагов на пути к этому.

Взросление ребенка часто сопровождается и конфликтами, и родительскими переживаниями, главные из которых – чувства страха и утраты. Страшно потерять ребенка и остаться в одиночестве, утратить авторитет и оказаться несостоятельным родителем. Еще страшнее – за самого подростка, ведь упрямец может натворить таких дел, что расхлебывать их придется всю жизнь. Взросление – это и утрата былой близости с ребенком, потеря мира в доме и даже смысла жизни.

Подростковый период становится своего рода лакмусовой бумажкой, выявляющей все семейные трудности: если в отношениях уже были трещины, они делаются еще глубже.

Вопросы, которые еще в 10 лет легко разрешались с помощью родительского авторитета или нажима, в 13 превращаются в настоящую проблему.

Взросление – процесс естественный, но очень нелегкий и для ребенка, и для родителей. Дети растут не только ввысь и вширь: главные изменения происходят внутри – меняются привычки и вкусы, ценности и отношения с близкими.

А возможно, взрыв произойдет в более старшем возрасте.

Подростковый бунт необходим еще и потому, что это репетиция принятия ответственности. Ребенок, который слушается без возражений, не взрослеет. Он так и будет постоянно оглядываться на других, прятаться за спины, на всю жизнь сохранит неуверенность в себе и своих решениях.

2. Принять свой страх за ребенка

Это один из главных негативных факторов, отравляющих родительство вообще и его подростковый период в частности. Как же справиться со страхом? Короткий ответ – бояться. Звучит смешно, но это и единственно возможный вариант. Инстинктивный страх за потомство невозможно искоренить – лишь принять и немного скорректировать с помощью психолога или самостоятельно.

Чтобы разобраться в своих страхах и понять, стоит ли вообще „грузить“ ими себя и ребенка, попробуйте честно ответить на несколько вопросов.

Чего я боюсь?

Запишите свои страхи, связанные с ребенком. Подумайте, насколько они относятся к нему, а насколько – к вам лично. Наверняка среди них немало ваших персональных тревог, „прилипших“ в детстве: скажем, боязнь оказаться неудачником в глазах собственной матери. Вспомните свои отношения с родителями: если вы заметите, что повторяете ребенку ту же фразу, что когда-то говорили вам (например, „ты ничего не добьешься“), значит, здесь и находится ваша личная точка напряжения. Идентифицировать такие страхи без помощи психолога непросто, но если вы обнаружите хотя бы один-два, то сможете реже транслировать их ребенку.

Какие из моих страхов мнимые, а какие реальные?

Оцените свои страхи по 10-балльной шкале, где 0 – „вообще не боюсь“, а 10 – „ужасно боюсь этого“. Затем подумайте, какие из наиболее весомых для вас угроз действительно существуют здесь и сейчас, а какие надуманны, и распишите их в две колонки. Например, многих родителей пугает перспектива, что ребенок останется без высшего образования. Но так ли она актуальна сегодня, когда появились разные форматы обучения и достойные профессии, не требующие институтского диплома?