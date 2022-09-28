Почему ребенок не хочет в школу и что с этим делать: советы психолога

Попытаться сблизить сына или дочку с одноклассниками. Когда ребенок никак не может найти друзей в классе, попробуйте помочь ему (с его одобрения). Можно пригласить самого „социально близкого“ из детей в гости, организовать выездное мероприятие на четверых-пятерых, попросить классного руководителя, чтобы дал коллективное задание. Особенно это важно, если ребенок не хочет идти в школу после каникул — возможно, за три летних месяца ученики немного отвыкли друг от друга и пока не могут найти общий язык.

Найти ресурсы. Речь идет не о том, чтобы отвлечь ребенка от проблемы или обесценивать происходящее («Не переживай, зато у тебя много друзей на даче!“), а о подпитке позитивными эмоциями и дружеским теплом. Для этого подойдет любой человек, искренне и, главное, вслух любящий вашего ребенка — даже трехлетний обожатель из соседнего подъезда.

Отстаивать права ребенка в конфликте с учителем. Выясните, почему ребенок не хочет в школу, и если речь идет о конфликте с учителем, необходимо немедленно включиться. Не верьте педагогу на слово, разберитесь в ситуации — словом, будьте адвокатом, который всегда на стороне ребенка. Помните, что никто, кроме вас, не заинтересован в благополучии вашего сына или дочери. Учитель тоже человек, но он на работе. Мы горячо сочувствуем выгоревшей дотла Марьиванне, но это не повод вымещать свою досаду на детях.

Внимательно наблюдать за ссорой ребенка с одноклассниками. Узнайте, нужна ли ваша помощь в принципе: „Тебе помочь или не мешать?“ Одно дело — конфликт между друзьями (тогда вам достаточно подставить свое плечо в качестве носового платка или боксерской груши для выражения чувств), другое — нападение, насилие или травля. Важно различать эти вещи, а пока вы разбираетесь, оставайтесь на позиции готового вмешаться наблюдателя, но не судьи или защитника.