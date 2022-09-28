Я – мама
28.09.2022, 10:55

Почему ребенок не хочет в школу и что с этим делать: советы психолога

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Shutterstock

Фразы из разряда „надоело, не пойду“ или „на уроках скучно“ время от времени приходится слышать любой маме, чей ребенок не хочет идти в школу. Как реагировать на такие заявления и можно ли помочь детям полюбить учебу, портал deti.mail разбирался вместе с психологом Катериной Деминой, автором книг „Лекарство от уныния“, „Дети и деньги“, „Ген борща, или Психоанализ домоводства“.

С одной стороны, школа — это долг: каждый ребенок обязан получить основное общее образование. С другой, школа — не тюрьма: она должна нравиться. Совместить эти условия — задача взрослых, как педагогов, так и родителей.

Для начала важно разобраться, почему ребенок не хочет идти в школу. Нельзя отмахиваться от проблемы («ерунда, ты просто ленишься“), чтобы не пропустить действительно серьезную ситуацию.

Основные причины, по которым ребенок отказывается ходить в школу

Причина No1. „Меня все достало“

Показатель того, насколько серьезная проблема стоит за этой жалобой, — сила реакции детей. Градус эмоций всегда указывает на глубину повреждения. Например, привычное „фоновое“ ворчание подростка может не требовать никакого ответа, кроме сочувственной улыбки. А вот если ребенок яростно протестует, хочет бросить школу, рыдает — нужно немедленно разбираться. Возможно, причина кроется в какой-то травмирующей ситуации.

Когда в школе удручает абсолютно все, от учебников до одноклассников, ребенок совсем не желает учиться, а жалобы сопровождаются необычной для него подавленностью — впору присмотреться к его здоровью: и физическому, и психологическому. Насторожиться стоит, если плохое настроение сохраняется дольше двух-трех недель; ухудшился сон, изменился аппетит (в любую сторону); беспокоит боль в животе или голове.

Все эти симптомы могут указывать на депрессию, и родителям лучше проконсультироваться с психологом или неврологом. А также постараться создать для сына или дочки максимально щадящую среду

Что делать родителям?

  • Уменьшить нагрузки. Если ребенок не хочет ходить в школу — это может быть признаком хронического переутомления. В младших классах всего один кружок и пара часов спорта в неделю – это уже предельная занятость, а в период бурного подросткового роста не по плечу могут стать даже привычные нагрузки. Позволяйте ребенку бросать кружки и „задвигать“ какие-то занятия, не жертвуя ради них силами и, тем более, сном.

  • Наладить режим. Проблем станет меньше, если ребенок, который не хочет учиться в школе, будет достаточно отдыхать — далеко не все дети сегодня могут этим похвастаться. Сразу после школы ученику нужен хотя бы час для прогулки, а после обеда — для бесконтрольного ничегонеделания. Уроки лучше отложить на вечер: подъем интеллектуальной активности у детей начинается с 18 часов, а занятия в это время даются легче.

  • Оптимизировать выполнение уроков. Часто камнем преткновения становится не столько то, что ребенок не хочет заниматься в школе, сколько домашние задания. Чтобы облегчить эти тяготы, научите ребенка структурировать свое время. Помогите ему расставить приоритеты: определить, какие из уроков самые важные и сложные (и ими надо заняться в первую очередь), по каким достаточно „пробежаться“, а какие можно пропустить вовсе.

  • Распределить время исходя из возраста ученика. Если ребенок не хочет в школу в 1-м, 2-м или 3-м классе — помните, что дети этого возраста способны концентрировать внимание на уроках около 20 минут. Если речь идет об учениках постарше (например, в школу не хочет ребенок 7-го, 8-го или 9 класса) — держите в голове, что максимальное время концентрации составляет 45 минут. А старшеклассники способны внимательно выполнять одну задачу до полутора часов. После чего школьнику обязательно нужен перерыв, причем активный: подвигаться, помахать руками, поприседать, потанцевать.

Причина No2. „В школе скучно“

Нудные, бессмысленные уроки способны отвратить от знаний кого угодно. Абсолютно естественно не любить школу, которая не приносит тебе никакого удовольствия. А это часто происходит из-за того, что учебное заведение не подходит ученику „по размеру“. В таком случае не стоит удивляться, почему дети не хотят учиться в школе — возможно, им просто неинтересно.

Школа может быть слабой — и любознательный книгочей будет скучать, поджидая одноклассников. Может быть не по росту сильной и амбициозной — и чувствительный, медленный художник почувствует себя отстающим. Иногда детям не подходит психологическая обстановка в школе или сама система преподавания: слишком жесткая и бездушная или, напротив, хаотичная и неструктурированная. И наоборот, в той среде, которая соответствует особенностям ученика, он может расцвести и стать успешным.

Часто именно из-за этого ребенок говорит родителям, что хочет перейти в другую школу.

Что делать родителям?

  • Проявить понимание и выяснить, почему ребенок не хочет ходить в школу. Родители в принципе редко спрашивают детей, хотят ли они в школу и если не хотят, то почему. Мы предлагаем сказать: „Я вижу, что тебе неинтересно (скучно, сложно и т.д.). Давай вместе подумаем, как сделать твою жизнь легче. Подскажи, чем я могу помочь“. Этот совет применим и в том случае, если ребенок не хочет ходить, например, в музыкальную школу.

  • Оценить масштаб проблемы. Возьмите расписание и обсудите, что сын или дочка думает о каждом предмете. Если негатива наберется больше, чем на 20% — стоит подумать о том, чтобы перевести ребенка в другой класс или школу (особенно если он сам этого хочет).

  • Помогать с учебой. К предмету, который не понимаешь, интереса быть не может. Подтянув ребенка по проблемным урокам, нередко удается улучшить и его отношение к школе. Тем более что сейчас есть масса способов заниматься онлайн и бесплатно: от пособий и видеоуроков до взаимного обучения в соцсетях.

Причина No3. „Там все плохие“

Ссоры с одноклассниками или конфликт с математичкой могут показаться родителям пустяками, но они способны сделать пребывание ребенка в школе невыносимым. Тем более если речь идет не о разовой перепалке, а о систематической травле или просто мучительном отсутствии друзей. Задумайтесь об этом, если каждое утро ваши дети плачут и не хотят идти в школу.

Что делать родителям?

  • Попытаться сблизить сына или дочку с одноклассниками. Когда ребенок никак не может найти друзей в классе, попробуйте помочь ему (с его одобрения). Можно пригласить самого „социально близкого“ из детей в гости, организовать выездное мероприятие на четверых-пятерых, попросить классного руководителя, чтобы дал коллективное задание. Особенно это важно, если ребенок не хочет идти в школу после каникул — возможно, за три летних месяца ученики немного отвыкли друг от друга и пока не могут найти общий язык.

  • Найти ресурсы. Речь идет не о том, чтобы отвлечь ребенка от проблемы или обесценивать происходящее («Не переживай, зато у тебя много друзей на даче!“), а о подпитке позитивными эмоциями и дружеским теплом. Для этого подойдет любой человек, искренне и, главное, вслух любящий вашего ребенка — даже трехлетний обожатель из соседнего подъезда.

  • Отстаивать права ребенка в конфликте с учителем. Выясните, почему ребенок не хочет в школу, и если речь идет о конфликте с учителем, необходимо немедленно включиться. Не верьте педагогу на слово, разберитесь в ситуации — словом, будьте адвокатом, который всегда на стороне ребенка. Помните, что никто, кроме вас, не заинтересован в благополучии вашего сына или дочери. Учитель тоже человек, но он на работе. Мы горячо сочувствуем выгоревшей дотла Марьиванне, но это не повод вымещать свою досаду на детях.

  • Внимательно наблюдать за ссорой ребенка с одноклассниками. Узнайте, нужна ли ваша помощь в принципе: „Тебе помочь или не мешать?“ Одно дело — конфликт между друзьями (тогда вам достаточно подставить свое плечо в качестве носового платка или боксерской груши для выражения чувств), другое — нападение, насилие или травля. Важно различать эти вещи, а пока вы разбираетесь, оставайтесь на позиции готового вмешаться наблюдателя, но не судьи или защитника.

  • Защищать ребенка и привлекать учителей, если он столкнулся с буллингом. Будьте на стороне ребенка и поддержите его. Не стоит сразу выяснять, чем вызвана неприязнь одноклассников, и уж тем более упрекать: „Сам виноват“. Для того чтобы на вашу голову упала групповая агрессия, нет необходимости делать что-то особенное. Травля — угроза для психологического здоровья не только пострадавшего, но и всех, кто в этом участвует и даже просто наблюдает, поэтому обязательно поговорите с классным руководителем: „Моего ребенка травят в классе, что вы предпримете по этому поводу?“ Не требуйте немедленной расправы над обидчиками, а попросите разобраться, желательно с привлечением специалистов — например, школьного психолога.

Если вы не находите понимания у администрации в случае, когда ребенок отказывается ходить в школу и болеет без видимых причин — возможно, наилучшим выходом будет смена школы.

И напоследок

Когда ваш ребенок в очередной раз заявит, что не хочет идти в школу — не спешите ругаться, идти на тематические форумы с запросом „Как заставить ребенка учиться“ или просить совета у бабушки. Подумайте, какие эмоции вызывает школа лично у вас: что вы чувствуете в теле, вспоминая о ней. Это место, где вам хорошо, или место уныния и страха? А может быть, площадка для конкуренции, где нужно быть лучшим? Сформулируйте, как вы понимаете собственные обязанности в отношении школы («что я должна/должен сделать как хороший родитель“).

Нередко проблемы школьника — это мамины или папины проблемы в новой версии. В этом случае психологическая работа требуется родителям: прежде всего над тем, чтобы научиться разделять себя и ребенка («это не моя школа, но его“). А еще — не ставить во главу угла оценки. Взрослые привыкли считать их критерием успеха, но гораздо важнее, чтобы в школе детям было просто хорошо.

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