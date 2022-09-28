Почему ребенок не хочет в школу и что с этим делать: советы психолога
Фразы из разряда „надоело, не пойду“ или „на уроках скучно“ время от времени приходится слышать любой маме, чей ребенок не хочет идти в школу. Как реагировать на такие заявления и можно ли помочь детям полюбить учебу, портал deti.mail разбирался вместе с психологом Катериной Деминой, автором книг „Лекарство от уныния“, „Дети и деньги“, „Ген борща, или Психоанализ домоводства“.
С одной стороны, школа — это долг: каждый ребенок обязан получить основное общее образование. С другой, школа — не тюрьма: она должна нравиться. Совместить эти условия — задача взрослых, как педагогов, так и родителей.
Для начала важно разобраться, почему ребенок не хочет идти в школу. Нельзя отмахиваться от проблемы («ерунда, ты просто ленишься“), чтобы не пропустить действительно серьезную ситуацию.
Основные причины, по которым ребенок отказывается ходить в школу
Причина No1. „Меня все достало“
Показатель того, насколько серьезная проблема стоит за этой жалобой, — сила реакции детей. Градус эмоций всегда указывает на глубину повреждения. Например, привычное „фоновое“ ворчание подростка может не требовать никакого ответа, кроме сочувственной улыбки. А вот если ребенок яростно протестует, хочет бросить школу, рыдает — нужно немедленно разбираться. Возможно, причина кроется в какой-то травмирующей ситуации.
Когда в школе удручает абсолютно все, от учебников до одноклассников, ребенок совсем не желает учиться, а жалобы сопровождаются необычной для него подавленностью — впору присмотреться к его здоровью: и физическому, и психологическому. Насторожиться стоит, если плохое настроение сохраняется дольше двух-трех недель; ухудшился сон, изменился аппетит (в любую сторону); беспокоит боль в животе или голове.
Все эти симптомы могут указывать на депрессию, и родителям лучше проконсультироваться с психологом или неврологом. А также постараться создать для сына или дочки максимально щадящую среду
Что делать родителям?
Уменьшить нагрузки. Если ребенок не хочет ходить в школу — это может быть признаком хронического переутомления. В младших классах всего один кружок и пара часов спорта в неделю – это уже предельная занятость, а в период бурного подросткового роста не по плечу могут стать даже привычные нагрузки. Позволяйте ребенку бросать кружки и „задвигать“ какие-то занятия, не жертвуя ради них силами и, тем более, сном.
Наладить режим. Проблем станет меньше, если ребенок, который не хочет учиться в школе, будет достаточно отдыхать — далеко не все дети сегодня могут этим похвастаться. Сразу после школы ученику нужен хотя бы час для прогулки, а после обеда — для бесконтрольного ничегонеделания. Уроки лучше отложить на вечер: подъем интеллектуальной активности у детей начинается с 18 часов, а занятия в это время даются легче.
Оптимизировать выполнение уроков. Часто камнем преткновения становится не столько то, что ребенок не хочет заниматься в школе, сколько домашние задания. Чтобы облегчить эти тяготы, научите ребенка структурировать свое время. Помогите ему расставить приоритеты: определить, какие из уроков самые важные и сложные (и ими надо заняться в первую очередь), по каким достаточно „пробежаться“, а какие можно пропустить вовсе.
Распределить время исходя из возраста ученика. Если ребенок не хочет в школу в 1-м, 2-м или 3-м классе — помните, что дети этого возраста способны концентрировать внимание на уроках около 20 минут. Если речь идет об учениках постарше (например, в школу не хочет ребенок 7-го, 8-го или 9 класса) — держите в голове, что максимальное время концентрации составляет 45 минут. А старшеклассники способны внимательно выполнять одну задачу до полутора часов. После чего школьнику обязательно нужен перерыв, причем активный: подвигаться, помахать руками, поприседать, потанцевать.
Причина No2. „В школе скучно“
Нудные, бессмысленные уроки способны отвратить от знаний кого угодно. Абсолютно естественно не любить школу, которая не приносит тебе никакого удовольствия. А это часто происходит из-за того, что учебное заведение не подходит ученику „по размеру“. В таком случае не стоит удивляться, почему дети не хотят учиться в школе — возможно, им просто неинтересно.
Школа может быть слабой — и любознательный книгочей будет скучать, поджидая одноклассников. Может быть не по росту сильной и амбициозной — и чувствительный, медленный художник почувствует себя отстающим. Иногда детям не подходит психологическая обстановка в школе или сама система преподавания: слишком жесткая и бездушная или, напротив, хаотичная и неструктурированная. И наоборот, в той среде, которая соответствует особенностям ученика, он может расцвести и стать успешным.
Часто именно из-за этого ребенок говорит родителям, что хочет перейти в другую школу.
Что делать родителям?
Проявить понимание и выяснить, почему ребенок не хочет ходить в школу. Родители в принципе редко спрашивают детей, хотят ли они в школу и если не хотят, то почему. Мы предлагаем сказать: „Я вижу, что тебе неинтересно (скучно, сложно и т.д.). Давай вместе подумаем, как сделать твою жизнь легче. Подскажи, чем я могу помочь“. Этот совет применим и в том случае, если ребенок не хочет ходить, например, в музыкальную школу.
Оценить масштаб проблемы. Возьмите расписание и обсудите, что сын или дочка думает о каждом предмете. Если негатива наберется больше, чем на 20% — стоит подумать о том, чтобы перевести ребенка в другой класс или школу (особенно если он сам этого хочет).
Помогать с учебой. К предмету, который не понимаешь, интереса быть не может. Подтянув ребенка по проблемным урокам, нередко удается улучшить и его отношение к школе. Тем более что сейчас есть масса способов заниматься онлайн и бесплатно: от пособий и видеоуроков до взаимного обучения в соцсетях.
Причина No3. „Там все плохие“
Ссоры с одноклассниками или конфликт с математичкой могут показаться родителям пустяками, но они способны сделать пребывание ребенка в школе невыносимым. Тем более если речь идет не о разовой перепалке, а о систематической травле или просто мучительном отсутствии друзей. Задумайтесь об этом, если каждое утро ваши дети плачут и не хотят идти в школу.
Что делать родителям?
Попытаться сблизить сына или дочку с одноклассниками. Когда ребенок никак не может найти друзей в классе, попробуйте помочь ему (с его одобрения). Можно пригласить самого „социально близкого“ из детей в гости, организовать выездное мероприятие на четверых-пятерых, попросить классного руководителя, чтобы дал коллективное задание. Особенно это важно, если ребенок не хочет идти в школу после каникул — возможно, за три летних месяца ученики немного отвыкли друг от друга и пока не могут найти общий язык.
Найти ресурсы. Речь идет не о том, чтобы отвлечь ребенка от проблемы или обесценивать происходящее («Не переживай, зато у тебя много друзей на даче!“), а о подпитке позитивными эмоциями и дружеским теплом. Для этого подойдет любой человек, искренне и, главное, вслух любящий вашего ребенка — даже трехлетний обожатель из соседнего подъезда.
Отстаивать права ребенка в конфликте с учителем. Выясните, почему ребенок не хочет в школу, и если речь идет о конфликте с учителем, необходимо немедленно включиться. Не верьте педагогу на слово, разберитесь в ситуации — словом, будьте адвокатом, который всегда на стороне ребенка. Помните, что никто, кроме вас, не заинтересован в благополучии вашего сына или дочери. Учитель тоже человек, но он на работе. Мы горячо сочувствуем выгоревшей дотла Марьиванне, но это не повод вымещать свою досаду на детях.
Внимательно наблюдать за ссорой ребенка с одноклассниками. Узнайте, нужна ли ваша помощь в принципе: „Тебе помочь или не мешать?“ Одно дело — конфликт между друзьями (тогда вам достаточно подставить свое плечо в качестве носового платка или боксерской груши для выражения чувств), другое — нападение, насилие или травля. Важно различать эти вещи, а пока вы разбираетесь, оставайтесь на позиции готового вмешаться наблюдателя, но не судьи или защитника.
Защищать ребенка и привлекать учителей, если он столкнулся с буллингом. Будьте на стороне ребенка и поддержите его. Не стоит сразу выяснять, чем вызвана неприязнь одноклассников, и уж тем более упрекать: „Сам виноват“. Для того чтобы на вашу голову упала групповая агрессия, нет необходимости делать что-то особенное. Травля — угроза для психологического здоровья не только пострадавшего, но и всех, кто в этом участвует и даже просто наблюдает, поэтому обязательно поговорите с классным руководителем: „Моего ребенка травят в классе, что вы предпримете по этому поводу?“ Не требуйте немедленной расправы над обидчиками, а попросите разобраться, желательно с привлечением специалистов — например, школьного психолога.
Если вы не находите понимания у администрации в случае, когда ребенок отказывается ходить в школу и болеет без видимых причин — возможно, наилучшим выходом будет смена школы.
И напоследок
Когда ваш ребенок в очередной раз заявит, что не хочет идти в школу — не спешите ругаться, идти на тематические форумы с запросом „Как заставить ребенка учиться“ или просить совета у бабушки. Подумайте, какие эмоции вызывает школа лично у вас: что вы чувствуете в теле, вспоминая о ней. Это место, где вам хорошо, или место уныния и страха? А может быть, площадка для конкуренции, где нужно быть лучшим? Сформулируйте, как вы понимаете собственные обязанности в отношении школы («что я должна/должен сделать как хороший родитель“).
Нередко проблемы школьника — это мамины или папины проблемы в новой версии. В этом случае психологическая работа требуется родителям: прежде всего над тем, чтобы научиться разделять себя и ребенка («это не моя школа, но его“). А еще — не ставить во главу угла оценки. Взрослые привыкли считать их критерием успеха, но гораздо важнее, чтобы в школе детям было просто хорошо.