4 аргумента за женственность: почему стоит ходить на работу в платье

Что надеть, чтобы выглядеть красиво и стильно, чтобы было удобно и комфортно, чтобы чувствовать себя уверенно и чтобы при этом внешний вид соответствовал рабочей обстановке? Конечно, есть категории работающих женщин, для которых этот вопрос решен через униформу или четкий дресс-код, прописанный до мелочей, но большинству приходится решать мучительный вопрос внешнего вида на работе самостоятельно. The Voice Mag полагает, что универсальное решение — платье.

Аргумент 1

Платье – это уже готовый наряд. Даже если ты ничего не будешь добавлять к своему образу, а просто наденешь платье – ты уже готова идти на работу. Ты избавлена от мучительного подбора „верха“ к „низу“. Тебе ведь наверняка знакома ситуация, когда ты надеваешь любимую юбку и вдруг вспоминаешь, что парный жакет в химчистке, а подходящую блузку еще нужно гладить?

И вот ты снова перед выбором. Времени продумать образ уже нет. Напряжение растет. Настроение портится. А иногда это те самые сэкономленные пятнадцать минут сна утром, которые создадут хорошее настроение на весь день. Не мучайся, выбирай платье!

Аргумент 2

Платье легко комбинировать с другими вещами и аксессуарами. Ты можешь надеть платье с жакетом или кардиганом – и вот уже готов более актуальный многослойный офисный look. Ты можешь комбинировать платье в деловом стиле с украшениями, шейными платками – и в результате будешь выглядеть уместно и в офисе, и на деловом обеде, и даже, сменив умеренный каблук на шпильки, на ужине с любимым мужчиной.

Аргумент 3

Платье – это олицетворение женственности, чего сегодня зачастую не хватает многим работающим женщинам. Платье помогает нам проявлять свою женскую суть. Оно изящно подчеркивает плавные изгибы нашего тела, и никакой костюм с юбкой, а тем более с брюками, не сравнится с платьем в этом отношении. Надев платье, мы замедляем шаг, и наши движения естественным образом становятся более грациозными и плавными.

Аргумент 4

Думающие женщины тратят деньги с умом. Мы понимаем, что чаще всего составить образ на основе платья получается дешевле, чем образ с костюмом. Это не значит, что мы будем экономить на себе, отнюдь, это просто значит, что мы можем позволить себе разнообразие! А если, как было уже сказано выше, будем комбинировать платья с жакетами, кардиганами и аксессуарами, то в итоге получим очень интересный обширный офисный гардероб. Ведь мало что так радует женщину, как обилие вариантов в собственном гардеробе.