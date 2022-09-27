Как заснуть в стрессовой ситуации: несколько универсальных советов и методов

Однако сон влияет на качество работы мозга и состояния организма в целом, поэтому особенно необходим для человека в непростые времена. Портал BurningHut рассказывает, какие существует методики, чтобы расслабиться, перестать тревожиться и наконец заснуть.

Почему важно спать в стрессовых ситуациях

Непростые времена могут вызвать беспокойство и сделать невозможным хороший ночной сон. В условиях войны, глобальной изоляции, протестов или экономической нестабильности людям сложно отключиться от происходящего, отвлечься от новостей и быстро заснуть.

Сон тесно связан с самыми разными аспектами здорового состояния человека. Его недостаток может привести к ещё более высокому уровню стресса, спровоцировать тревоги и депрессию. Отсутствие сна может затормозить работу мышления и памяти, снизить концентрацию внимания. Однако именно в сложных ситуациях человеку важно оставаться собранным и сконцентрированным, чтобы уметь быстро принимать правильные решения. Недостаток сна может привести также и к проблемам с физическим здоровьем.

Техники, которые помогут заснуть при стрессе

Важно помнить, что не всем подходит каждая из этих техник. Если вам что-то не помогает, то в этом нет ничего страшного, просто попробуйте другой вариант.

Подсчёт вдохов и выходов

Серия медленных глубоких вдохов может создать ощущение спокойствия. Этот метод помогает уменьшить стресс и может подготовить мозг ко сну за счёт уменьшения возбуждающих стимулов.

Как это сделать:

Ложитесь в постель и вдыхайте медленно через нос.

Затем медленно выдыхайте через рот.

Начните считать. Вы можете считать каждый вдох или каждый цикл вдоха и выдоха в зависимости от того, что для вас более естественно.

Метод 4–7–8

Данный метод основан на пранаяме, дыхательной технике из йоги. Он помогает снизить беспокойство, потому что человек сосредотачивается на подсчёте своего дыхания и отвлекается от тревоги.

Как это сделать: