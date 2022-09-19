Как Елизавета II готовила Чарльза, Уильяма и Джорджа к роли короля(1)
Ее Величество за свою долгую жизнь и долгое же правление успела сделать множество важных дел. И не забыла о своих преемниках: к роли будущего короля она готовила каждого своего потомка в ближайшей очереди к престолу: сына Чарльза, внука Уильяма и даже правнука Джорджа, которому пока всего 9 лет. The Voice Mag рассказывает, как она это делала.
Принц Чарльз: секретные документы и аудиенции с премьер-министрами
В отличие от своей матери, королевы Елизаветы II, король Карл III с самого раннего возраста точно знал, чего от него ждут, когда придет время: это Елизавету смерть отца застала врасплох, как и известие о том, что она теперь королева, а Чарльз — тот самый монарх, который дольше всех в истории ждал своей очереди на престол. И, конечно, королева готовила его к этому с самого детства. Бывший премьер-министр от консерваторов сказал, что новый монарх прошел „самое долгое ученичество в истории“ и считает, что Чарльз блестяще справится с этой ролью. Ну еще бы, больше 70 лет подготовки!
Но если серьезно, то Чарльз уже довольно давно исполнял часть королевских обязанностей: например, иногда королева поручала ему аудиенции с премьер-министром, которые проходят в Букингемском дворце раз в неделю. Так же Чарльз лично знаком с каждым главой стран Содружества и прекрасно с ними взаимодействует. Но все это Чарльз делал давно, а вот новые — именно королевские — обязанности он взял на себя после смерти его отца, принца Филиппа.
Смерть мужа, с которым она прожила 73 года (а знакома была 81 год!) так сильно подкосила Ее Величество, что королева передала часть обязанностей старшему сыну.
Чарльз был в курсе всех конфиденциальных государственных вопросов, участвовал во встречах с правительством, открывал парламент от имени королевы, рассматривал предложения по новому законодательству и заметки кабинета министров, а так же заменял королеву во всех официальных мероприятиях, на которых она не могла присутствовать по состоянию здоровья. В общем, де-факто Чарльз исполнял обязанности короля уже год.
Принц Уильям: чай и разговоры по душам
У королевы и ее внука принца Уильяма всегда были крепкие отношения: Елизавета II понимала, как важна ее роль в воспитании внука и никогда не забывала об этих обязанностях. Всю свою жизнь Уильям раз в неделю приходил к бабушке на воскресный обед или вечерний чай, и они долго беседовали о будущем короны вообще и Уильяма как короля — в частности. При этом Елизавете удавалось совмещать роль любящей бабушки и строгого монарха, о чем всегда с теплотой вспоминает Уильям.
Впрочем, в подростковом возрасте принц все равно взбунтовался, что вызвало у королевы некоторые опасения, и к их еженедельным встречам с Уильямом присоединился принц Филипп: видимо, ему лучше удавалась роль „злого полицейского“. Но после обеда с дедом Уильям все равно оставался на чай один на один с бабушкой.
Король Георг V, дед Елизаветы, точно так же проводил с ней время каждую неделю, и королева сохранила эту традицию. В итоге, по словам королевского инсайдера, Уильям и Елизавета стали невероятно близки, и по мере того, как его уважение к ней росло, он начал принимать свою судьбу.
Принц Джордж: важная роль
Принцу Джорджу всего девять лет, он второй в очереди на престол как старший ребенок принца Уильяма. Согласно книге королевского историка Роберта Лейси „Битва братьев“, Джордж узнал о важности своей унаследованной роли уже в семь лет. Принц Уильям не стал раскрывать миру все подробности того, как и когда он впервые поговорил с Джорджем о будущем, но известно, что это произошло летом 2020 года. Именно тогда Джорджу пришлось осознать понятия „служение“ и „долг“.
С тех пор и Кейт, и Уильям начали поощрять юного принца к самоотверженным действиям. Например, во время пандемии коронавируса Джордж доставлял еду их соседям из группы риска и собирал мусор в своей школе.
Они также приложили усилия, чтобы маленький мальчик привык к публичным выступлениям и большим скоплениям людей: Джордж присутствовал на праздновании платинового юбилея правления королевы, а совсем недавно — на финале женского Евро-2022 на „Уэмбли“.
А что же Ее Величество королева Елизавета? А она, судя по всему, предпочла остаться в память принца Джорджа не строгим монархом, а самой любимой и любящей в мире прабабушкой.