Как Елизавета II готовила Чарльза, Уильяма и Джорджа к роли короля

Принц Чарльз: секретные документы и аудиенции с премьер-министрами

В отличие от своей матери, королевы Елизаветы II, король Карл III с самого раннего возраста точно знал, чего от него ждут, когда придет время: это Елизавету смерть отца застала врасплох, как и известие о том, что она теперь королева, а Чарльз — тот самый монарх, который дольше всех в истории ждал своей очереди на престол. И, конечно, королева готовила его к этому с самого детства. Бывший премьер-министр от консерваторов сказал, что новый монарх прошел „самое долгое ученичество в истории“ и считает, что Чарльз блестяще справится с этой ролью. Ну еще бы, больше 70 лет подготовки!

Но если серьезно, то Чарльз уже довольно давно исполнял часть королевских обязанностей: например, иногда королева поручала ему аудиенции с премьер-министром, которые проходят в Букингемском дворце раз в неделю. Так же Чарльз лично знаком с каждым главой стран Содружества и прекрасно с ними взаимодействует. Но все это Чарльз делал давно, а вот новые — именно королевские — обязанности он взял на себя после смерти его отца, принца Филиппа.

Смерть мужа, с которым она прожила 73 года (а знакома была 81 год!) так сильно подкосила Ее Величество, что королева передала часть обязанностей старшему сыну.

Чарльз был в курсе всех конфиденциальных государственных вопросов, участвовал во встречах с правительством, открывал парламент от имени королевы, рассматривал предложения по новому законодательству и заметки кабинета министров, а так же заменял королеву во всех официальных мероприятиях, на которых она не могла присутствовать по состоянию здоровья. В общем, де-факто Чарльз исполнял обязанности короля уже год.

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