Вот почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл надели жемчужные серьги на поминальную службу королевы

Королевская традиция - носить жемчужные серьги во время траура. Этот обычай восходит к временам правления королевы Виктории, когда монарх надела такое же украшение на похороны своего мужа, принца Альберта. Жемчуг символизирует слезы, и поэтому обычай передается из поколения в поколение. В прошлом году их надела королева Елизавета II на похороны принца Филиппа, пишет Anne ja Stiil.