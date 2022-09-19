19.09.2022, 16:46
Вот почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл надели жемчужные серьги на поминальную службу королевы
ФОТО: Vida Press
Похороны королевы Елизаветы II проходят сегодня, 19 сентября, но им предшествовали поминальные службы, в которых приняла участие королевская семья. Среди них - супруги внуков королевы, принца Уильяма и принца Гарри, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которые обе носили жемчужные серьги.
Королевская традиция - носить жемчужные серьги во время траура. Этот обычай восходит к временам правления королевы Виктории, когда монарх надела такое же украшение на похороны своего мужа, принца Альберта. Жемчуг символизирует слезы, и поэтому обычай передается из поколения в поколение. В прошлом году их надела королева Елизавета II на похороны принца Филиппа, пишет Anne ja Stiil.