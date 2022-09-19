Как говорить с детьми на темы, связанные с сексом и сексуальностью? Объясняют эстонские эксперты
Сексуальное воспитание детей по-прежнему продолжает оставаться табуированной темой, от которой родители и учителя уклоняются и стараются избежать. Специалисты Дома детей, работающие с детьми, подвергшимися ненадлежащему сексуальному обращению убеждены, что именно сексуальное воспитание и образование, которое соответствует возрасту и развитию ребенка, играют значительную роль в профилактике таких случаев.
Как говорить с ребенком о сексуальности? Какую роль в сексуальном воспитании играет родитель, а какую учитель? Как мог бы выглядеть урок сексуального воспитания в школе? На эти и другие вопросы отвечают руководитель услуги Дома детей (Lastemaja) Департамента социального страхования Анна Франк, старшие специалисты Кеттер Кыре, Кирсика Йыкс, Кятлин Махони и Мерит Корбе.
Анна, в своей работе в Доме детей вы ежедневно сталкиваетесь с детьми, пережившими ненадлежащее сексуальное обращение. Журналистка газеты Eesti Ekspress Кертту Янесе недавно выразила мнение, что единственным эффективным способом защитить ребенка от настоящих педофилов является соответствующее возрасту сексуальное воспитание, которым бы занимался компетентный и постоянно совершенствующийся профессионально специалист. Насколько вы разделяете эту позицию?
Сексуальное воспитание и образование, соответствующее возрасту и развитию ребенка, очень важно для профилактики таких случаев. Важнейшая роль в этом, несомненно, отведена родителям, при этом им необязательно быть специалистами, но они могли бы знать, как поддержать своего ребенка на этом пути.
Люди, занимающиеся сексуальным образованием, работают не у себя дома, с чужими детьми, группами детей, они обязательно должны быть компетентными и постоянно повышать свой уровень профессионализма. Но также важно, чтобы эти люди сами хотели делиться адекватной информацией без принуждения с чьей-то стороны, поскольку иначе это может стать неловкой ситуацией для всех и сделать разговор о сексуальности чем-то стыдным и неудобным.
Мерит, ваша работа включает среди прочего и организацию деятельности по предотвращению и информированию. По вашей оценке, какую роль должны играть в сексуальном воспитании ребенка его родители и учителя?
Как ранее сказала Анна, в (сексуальном) воспитании ребенка ведущую роль играют родители и домашняя атмосфера, в которой растет ребенок. Если родители обладают необходимыми навыками и умениями, чтобы говорить с ребенком на затрагивающие сексуальность темы так, чтобы это соответствовало его возрасту и развитию, то ребенок не должен будет искать ответы на свои вопросы в интернете или у других людей, которые могут злоупотребить его доверием. Самое главное, чтобы родитель не избегал общения на темы, связанные с сексуальностью. Если ребенок чувствует, что мама или папа не хотят или не осмеливаются говорить, он не будет их спрашивать, а будет самостоятельно искать где-то информацию.
Помимо родителей, конечно, важная роль отведена более широкому социальному кругу и детскому саду или школе, где учится ребенок. Как гласит одна африканская пословица: „Чтобы вырастить одного ребенка понадобится целая деревня“, то есть у всех людей, кто соприкасается с ребенком (в том числе у родителей и специалистов) есть своя роль во всесторонней поддержке развития ребенка, в том числе и по вопросам отношения ребенка к собственному телу и сексуальности.
Кирсика, одной из ваших рабочих задач в Доме детей является организация превентивной и информационной деятельности. Без сомнения, вы слышали от детей, что часть учителей избегает тем, связанных с сексуальностью и ребята чаще всего сами ищут ответы на свои вопросы. Как вы оцениваете такой педагогический метод?
Не хочется показывать пальцем на всех учителей, обвиняя их в том, что они уклоняются от тем, связанных с сексуальностью. Есть образовательные учреждения, где работают очень смелые и открытые учителя, обладающие знаниями и компетенцией, для того чтобы говорить на интимные темы.
Что касается этой темы, то совершенно нормально, что ребята сначала проделывают предварительную работу и задают по ней вопросы - в таких случаях на уроке, так сказать, происходит обсуждение с открытыми вопросами и урок не становится вымученной презентацией.
Сегодня молодежь весьма уверена в себе, ребята смело задают такие вопросы, которые еще несколько лет назад были настоящим табу. В идеале уроки на заданную тему могли бы состоять из лекции учителя по теории, знакомства с дополнительными материалами, а затем секции вопросов и ответов. Есть дети, которые не хотят разговаривать на эту тему, тогда, конечно, их нельзя к этому принуждать. В таком случае может помочь возможность задавать свои вопросы анонимно.
Анна, какой совет вы дадите учителям, испытывающим неудобство, когда речь заходит о темах, связанных с сексуальностью?
Как я сказала раньше, учитель должен пройти основательную подготовку по этой теме, лучше даже обучение. Если работа с этой темой затрагивает личные установки, ценности и опыт учителя, то для него это может оказаться труднее, чем для других. Если тема категорически не подходит учителю, я бы порекомендовала попросить помощи у коллеги или привлечь людей, работающих с этой сфере, возможно даже, провести занятие для своих воспитанников вне привычной школьной среды.
Анна, есть ли какие-то вспомогательные материалы, которые учитель может просмотреть, готовясь к уроку?
Для школьных учителей разработаны специальные программы и руководства, которым они, конечно, следуют. При желании дополнительную информацию можно получить на странице Департамента социального страхования, посвященной услуге Дома детей, где среди прочего есть ссылки на систему флагов Сенсоа, помогающую детям и специалистам по работе с молодежью, в том числе учителям, оценить, какое сексуальное поведение приемлемо, а какое нет, и при необходимости отреагировать. Там также есть плакат „Мое тело - моя безопасность“ и другая информация, касающаяся ненадлежащего сексуального обращения с детьми. Можно также заглянуть в соответствующий раздел на канале Департамента социального страхования на YouTube.
Анна, а родителям какие советы дадите на тот случай, если им надо будет поговорить на тему сексуальности с ребенком?
Человек рождается уже с сексуальностью, и сексуальное воспитание может начаться в очень раннем возрасте. Один из лучших примеров тому - приучение к горшку и вытирание попы. Спрашивая у ребенка разрешения вытереть ему попу, мы даем ему сигнал, что для того, чтобы коснуться интимной части тела, нужно спросить позволения. Делая это, мы должны объяснять, что разрешения должны спрашивать не только другие дети, но и взрослые, в том числе и его близкие взрослые.
Также очень важно, чтобы ребенок чувствовал, что он со своим родителем в безопасности, что у них близкие отношения. Сексуальное воспитание - это не единичный рассказ о менструации, беременности, использовании презерватива - это постоянный процесс, состоящий из родительских установок и отношения, которые ребенок перенимает, и регулярного и осознанного обмена информацией. Это не надо делать ежедневно, но надо учитывать то, как ребенок растет и изменяется. Разговоры о сексуальности с трехлетним и шестилетним ребенком могут быть совершенно разными. Регулярность же гарантирует то, что и ребенок, и его родитель, говоря на эти темы, будут чувствовать себя комфортно. Комфортность и безопасность важны для того, что когда наступит важный момент, будь то план вступить в половые отношения, наступление нежелательной беременности или опыт сексуального насилия, чтобы ребенок пришел к вам и рассказал об этом.
Какими вспомогательными материалами могут воспользоваться родители, говоря с детьми на тему секса?
Анна: Всякий родитель хочет для своего ребенка всего самого лучшего - счастливой и безопасной жизни. Тут важно понять, что беседы о сексуальности учат ребенка тому, как вести себя в трудных ситуациях и куда, если надо, обратиться за помощью. Хорошая превентивная работа может уберечь ребенка от попадания в опасные ситуации.
Сегодняшнее медиапространство дает хорошую возможно говорить о разных вещах, имеющих отношение к сексуальности и вызывающих в некоторых неловкость, поскольку эти темы постоянно находятся в нашем поле зрения. Например, реклама гигиенических прокладок или презервативов дает прекрасную возможность начать разговор о здоровье и безопасном сексе. Сегодня практически в каждом фильме или сериале встречаются сцены, в которых люди целуются или занимаются сексом, эту ситуацию можно замечательно использовать для того, чтобы поговорить об этом с ребенком. Например, для начала обратив все в шутку: „Так странно, если подумать, что люди, которые в этом фильме целуются, не являются настоящей парой, а только актерами“.
Иногда дети сами спрашивают что-то такое, на что ответ вы даже не знаете. Это тоже хорошая возможность сказать: „Знаешь, сейчас я не знаю, что тебе ответить, но давай вместе узнаем“, или: „Знаешь, я изучу вопрос и вечером поговорим“. Непременно стоит использовать возможность, когда ребенок сам о чем-то спрашивает и интересуется. В то же время, если он это делает в длинной очереди в магазине, где много зевак, которым так любопытно, что же вы ответите своему четырехлетке на вопрос, откуда берутся дети... В таком случае лучше ответить, что это самый лучший и самый интересный вопрос на свете, к которому вы вернетесь, когда доберетесь до дома. Важно похвалить ребенка за то, что он спрашивает это именно У ВАС, а когда вы не знаете ответа, то честно признать это и быть готовым узнать.
Кеттер и Кятлин: Лучше, конечно, хорошенько подготовиться заранее, до того, как пойдут вопросы. На помощь родителям придут различные инфоматериалы, с которыми стоит ознакомиться, чтобы избежать волнения и дискомфорта.
Честные и открытые разговоры создают большую вероятность, что молодой человек, столкнувшись с проблемами, связанными с сексуальностью, смелее подойдет к родителю и скажет ему об этом.
Дом детей советует родителям и педагогам ознакомиться со следующими материалами :
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Книги и печатные издания:
Книга для малышей Minu keha on minu oma на эст.яз.
Книга „Я принадлежу себе“ на русском языке и инструкция для учителей и родителей