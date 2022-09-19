Как говорить с детьми на темы, связанные с сексом и сексуальностью? Объясняют эстонские эксперты

Как ранее сказала Анна, в (сексуальном) воспитании ребенка ведущую роль играют родители и домашняя атмосфера, в которой растет ребенок. Если родители обладают необходимыми навыками и умениями, чтобы говорить с ребенком на затрагивающие сексуальность темы так, чтобы это соответствовало его возрасту и развитию, то ребенок не должен будет искать ответы на свои вопросы в интернете или у других людей, которые могут злоупотребить его доверием. Самое главное, чтобы родитель не избегал общения на темы, связанные с сексуальностью. Если ребенок чувствует, что мама или папа не хотят или не осмеливаются говорить, он не будет их спрашивать, а будет самостоятельно искать где-то информацию.

Мерит, ваша работа включает среди прочего и организацию деятельности по предотвращению и информированию. По вашей оценке, какую роль должны играть в сексуальном воспитании ребенка его родители и учителя?

Люди, занимающиеся сексуальным образованием, работают не у себя дома, с чужими детьми, группами детей, они обязательно должны быть компетентными и постоянно повышать свой уровень профессионализма. Но также важно, чтобы эти люди сами хотели делиться адекватной информацией без принуждения с чьей-то стороны, поскольку иначе это может стать неловкой ситуацией для всех и сделать разговор о сексуальности чем-то стыдным и неудобным.

Сексуальное воспитание и образование, соответствующее возрасту и развитию ребенка, очень важно для профилактики таких случаев. Важнейшая роль в этом, несомненно, отведена родителям, при этом им необязательно быть специалистами, но они могли бы знать, как поддержать своего ребенка на этом пути.

Анна, в своей работе в Доме детей вы ежедневно сталкиваетесь с детьми, пережившими ненадлежащее сексуальное обращение. Журналистка газеты Eesti Ekspress Кертту Янесе недавно выразила мнение, что единственным эффективным способом защитить ребенка от настоящих педофилов является соответствующее возрасту сексуальное воспитание, которым бы занимался компетентный и постоянно совершенствующийся профессионально специалист. Насколько вы разделяете эту позицию?

Как говорить с ребенком о сексуальности? Какую роль в сексуальном воспитании играет родитель, а какую учитель? Как мог бы выглядеть урок сексуального воспитания в школе? На эти и другие вопросы отвечают руководитель услуги Дома детей (Lastemaja) Департамента социального страхования Анна Франк, старшие специалисты Кеттер Кыре, Кирсика Йыкс, Кятлин Махони и Мерит Корбе.

Помимо родителей, конечно, важная роль отведена более широкому социальному кругу и детскому саду или школе, где учится ребенок. Как гласит одна африканская пословица: „Чтобы вырастить одного ребенка понадобится целая деревня“, то есть у всех людей, кто соприкасается с ребенком (в том числе у родителей и специалистов) есть своя роль во всесторонней поддержке развития ребенка, в том числе и по вопросам отношения ребенка к собственному телу и сексуальности.

Кирсика, одной из ваших рабочих задач в Доме детей является организация превентивной и информационной деятельности. Без сомнения, вы слышали от детей, что часть учителей избегает тем, связанных с сексуальностью и ребята чаще всего сами ищут ответы на свои вопросы. Как вы оцениваете такой педагогический метод?

Не хочется показывать пальцем на всех учителей, обвиняя их в том, что они уклоняются от тем, связанных с сексуальностью. Есть образовательные учреждения, где работают очень смелые и открытые учителя, обладающие знаниями и компетенцией, для того чтобы говорить на интимные темы.

Что касается этой темы, то совершенно нормально, что ребята сначала проделывают предварительную работу и задают по ней вопросы - в таких случаях на уроке, так сказать, происходит обсуждение с открытыми вопросами и урок не становится вымученной презентацией.

Сегодня молодежь весьма уверена в себе, ребята смело задают такие вопросы, которые еще несколько лет назад были настоящим табу. В идеале уроки на заданную тему могли бы состоять из лекции учителя по теории, знакомства с дополнительными материалами, а затем секции вопросов и ответов. Есть дети, которые не хотят разговаривать на эту тему, тогда, конечно, их нельзя к этому принуждать. В таком случае может помочь возможность задавать свои вопросы анонимно.

Анна, какой совет вы дадите учителям, испытывающим неудобство, когда речь заходит о темах, связанных с сексуальностью?