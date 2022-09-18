Как победить осеннюю хандру: 4 продукта, которые выведут тебя из спячки

Если осенью тебе не хочется ничего, кроме как спать, весь день не вылазить из теплой постели и смотреть сериалы в обнимку с подушкой, с этим надо что-то делать, пишет The Voice Mag. Победить сонливость и обрести суперспособность выходить на улицу с хорошим настроением даже в самый промозглый день помогут чудо-продукты. Добавь их в свой рацион в этом сентябре, и жизнь заиграет новыми красками!

Яблоки

Эти сочные фрукты богаты бором, железом, магнием и витамином C, благодаря чему помогают выйти из осенней спячки, повысить активность и внимание. Возьми яблоко с собой в офис в качестве бодрящего перекуса или добавь его в утреннюю кашу. Это как раз то, в чем нуждается твой организм с приходом холодов.

Цитрусовые

В лимонах, грейпфрутах, апельсинах и мандаринах много витаминов, кальция, железа, калия и других полезных веществ. Добавляя цитрусовые в рацион в осенний период, ты улучшаешь свою работоспособность, а параллельно стимулируешь работу системы ЖКТ и ускоряешь сжигание жиров. Так что кисло-сладкие помощники не только помогут тебе взбодриться, но и будут препятствовать набору лишнего веса.

Горький шоколад

О пользе горького шоколада можно говорить бесконечно. Это не только отличное лакомство для вечно худеющих, но стимулятор работы мозга, а также отличная таблетка для хорошего настроения. Как раз поэтому в тяжелый для нас осенний период просто необходимо держать рядом с собой спасительную плитку горького шоколада.

Шпинат

Эта полезная трава просто волшебно действует на наш организм, пробуждая и тонизируя его. Богатый витамином С и полезными микроэлементами шпинат также является натуральным успокоительным и прекрасно борется с сезонной депрессией. Так что смело добавляй его в салаты или притуши с травами, луком и чесноком и используй в качестве гарнира к мясу или рыбе.