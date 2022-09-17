17.09.2022, 13:04
Приятный аромат и декор туалетного столика — два в одном! 9 флаконов духов с самым красивым дизайном
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Новые духи дарят новые ароматные впечатления, а благодаря своему необычному дизайну украшают наши туалетные столики и ванные комнаты и таким образом становятся интерьерными аксессуарами, пишет журнал JANA Luxury.
Журнал JANA Luxury можно купить в крупных супермаркетах Rimi, Prisma, Selver, в больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
БЕСПЛАТНО заказать осенний номер журнала, который выйдет 21 октября, можно ЗДЕСЬ.
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