Журнал Яна
17.09.2022, 13:04

Приятный аромат и декор туалетного столика — два в одном! 9 флаконов духов с самым красивым дизайном

 
Флакон любимых духов вполне может стать интерьерным аксессуаром!
Флакон любимых духов вполне может стать интерьерным аксессуаром!
ФОТО: Valeria Boltneva | Pexels

Новые духи дарят новые ароматные впечатления, а благодаря своему необычному дизайну украшают наши туалетные столики и ванные комнаты и таким образом становятся интерьерными аксессуарами, пишет журнал JANA Luxury.

Эти флаконы определенно украсят ваш туалетный столик!

Журнал JANA Luxury можно купить в крупных супермаркетах Rimi, Prisma, Selver, в больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

БЕСПЛАТНО заказать осенний номер журнала, который выйдет 21 октября, можно ЗДЕСЬ.

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