Не хотите стареть? Ешьте брокколи!

Но совсем недавно путём научных экспериментов, было выяснено, что благодаря содержащимся в ней антиоксидантам лютеину и зеаксантину она задерживает процесс старения настолько, что это заметно невооружённым глазом, если сравнивать внешность людей одного возраста - любителей брокколи и тех, кто не ест эту капусту.



Не последнюю роль в профилактики развития старческих процессов в организме, по мнению учёных, играет также сульфорафан – биоактивный компонент, который так же входит в состав брокколи, пишет MyJane.



Капуста брокколи кладезь витаминов и минералов.



В ней содержатся: витамины С, РР, К, U и бета-каротин. При этом аскорбиновой кислоты в брокколи почти в 2,5 раза больше, чем в цитрусовых.



А бета-каротина - провитамина А, который поддерживает на должном уровне нашу красоту и хорошее зрение больше, чем в моркови и тыкве.

Антиязвенного витамина U больше только в спарже, которая не так доступна нам, как брокколи.



Содержатся в брокколи так же: фолиевая кислота, калий, железо, фосфор, натрий, которые помогают сохранить здоровыми сердечнососудистую и нервную системы, служат профилактикой онкологии.



При этом брокколи почти не содержит калорий. И готовить её просто.



Некоторые рецепты:



Брокколи с овощами



Вам потребуется;



- 350г брокколи;

- 1 репчатая луковица;

- 40 г зелёного лука;

- 350г стручков зелёного горошка;

- 10г зелени петрушки;

- 1 чайная ложка лимонного сока;

- 1ст ложка сметаны;

- соль, перец по вкусу



Способ приготовления:



Брокколи нарезать кусками, лук четверть кольцами, зелёный лук мелкими колечками, стручки кусками.

Сварить овощи на пару в пароварке или в дуршлаге, прикрытом крышкой на кастрюле с кипящей водой до готовности, примерно в течение 10 – 15 минут.

Масло растопить, смешать с измельчённой зеленью петрушки, лимонным соком, посолить, поперчить. Полить этим соусом овощи перед подачей на стол.