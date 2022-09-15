Не хотите стареть? Ешьте брокколи!(3)
То, что брокколи, которая является ближайшей родственницей цветной капусте, полезна, люди знают давно.
Но совсем недавно путём научных экспериментов, было выяснено, что благодаря содержащимся в ней антиоксидантам лютеину и зеаксантину она задерживает процесс старения настолько, что это заметно невооружённым глазом, если сравнивать внешность людей одного возраста - любителей брокколи и тех, кто не ест эту капусту.
Не последнюю роль в профилактики развития старческих процессов в организме, по мнению учёных, играет также сульфорафан – биоактивный компонент, который так же входит в состав брокколи, пишет MyJane.
Капуста брокколи кладезь витаминов и минералов.
В ней содержатся: витамины С, РР, К, U и бета-каротин. При этом аскорбиновой кислоты в брокколи почти в 2,5 раза больше, чем в цитрусовых.
А бета-каротина - провитамина А, который поддерживает на должном уровне нашу красоту и хорошее зрение больше, чем в моркови и тыкве.
Антиязвенного витамина U больше только в спарже, которая не так доступна нам, как брокколи.
Содержатся в брокколи так же: фолиевая кислота, калий, железо, фосфор, натрий, которые помогают сохранить здоровыми сердечнососудистую и нервную системы, служат профилактикой онкологии.
При этом брокколи почти не содержит калорий. И готовить её просто.
Некоторые рецепты:
Брокколи с овощами
Вам потребуется;
- 350г брокколи;
- 1 репчатая луковица;
- 40 г зелёного лука;
- 350г стручков зелёного горошка;
- 10г зелени петрушки;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- 1ст ложка сметаны;
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Брокколи нарезать кусками, лук четверть кольцами, зелёный лук мелкими колечками, стручки кусками.
Сварить овощи на пару в пароварке или в дуршлаге, прикрытом крышкой на кастрюле с кипящей водой до готовности, примерно в течение 10 – 15 минут.
Масло растопить, смешать с измельчённой зеленью петрушки, лимонным соком, посолить, поперчить. Полить этим соусом овощи перед подачей на стол.
Суп из брокколи с курицей
Вам потребуется:
- 400г куриного филе;
- 250г брокколи;
- 1 репчатая луковица;
- 1 морковь;
- 1 маленькая банка консервированной кукурузы;
- 10г. зелени укропа;
- 10г. зелени петрушки;
- 40г. сливочного масла;
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Филе промыть, нарезать, залить водой и поставить варить до готовности.
За десять минут до готовности добавить лавровый лист, соль, перец.
Процедить бульон, мясо нарезать небольшими кусочками и вернуть в бульон, положить кукурузу, слив предварительно жидкость из банки.
Обжарить на сковороде на масле измельчённый лук и натёртую на тёрке морковь. Переложить их в бульон. Добавить брокколи. Довести суп до кипения и варить ещё 5-6 минут.
При подаче на стол добавить в тарелки измельчённую зелень укропа и петрушки.
Брокколи в кляре
Вам потребуется:
- 500г брокколи;
- 80г муки;
- 2 яйца;
- 50г сливочного масла;
- 1/2 стакана сметаны;
- пищевая сода на кончике ножа;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
Брокколи разобрать и слегка отварить в подсоленной воде. Откинуть в дуршлаг.
Приготовить тесто – взбить яйца, добавить сметану, муку, соду, соль, сахар. Размешать до однородной массы.
Отваренную брокколи обмакивать в приготовленное тесто, обжарить в сковороде в раскалённом масле.
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