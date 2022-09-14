5 главных ошибок при планировании беременности

Ошибка 1. Нерегулярная половая жизнь

Половые акты только в дни овуляции — не всегда действенный способ зачать ребенка. Партнерам, которые планируют завести малыша, рекомендуется вести половую жизнь на регулярной основе. Оптимальная частота занятий сексом — не менее 2-3 раз в неделю.

Ошибка 2. Стрессовые ситуации и секс по расписанию

Зацикливание на овуляторных тестах, секс по расписанию и сильный стресс — все это может привести к психогенному бесплодию. Так называют отсутствие беременности у женщины при регулярной половой жизни без контрацепции на фоне психологических проблем. Один из важных факторов зачатия — спокойствие и отсутствие стрессовых ситуаций у будущей матери. Для успешного наступления беременности не нужно точно следовать „расписанию“. Известны случаи, когда девушки, отчаявшиеся зачать естественным путем, начинали подготовку к экстракорпоральную оплодотворению и беременели от своего партнера самостоятельно.

Ошибка 3. Самолечение

Важный этап планирования беременности — чек-ап организма опытным гинекологом. Обследование репродуктивной системы поможет исключить инфекционные заболевания, которые могут негативно повлиять на плод. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Прием лекарственных препаратов без назначения врача может спровоцировать переход различных инфекций в разряд острых хронических заболеваний, что сильно осложняет течение беременности. При бесплодии также необходимо находиться под наблюдением врача — при грамотном подходе и применении эффективных репродуктивных технологий он поможет вам обрести радость материнства.

Ошибка 4. Народная медицина