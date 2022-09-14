5 главных ошибок при планировании беременности
Для кого-то две полоски на тесте на беременность становятся приятной неожиданностью, а кто-то годами идет к рождению детей, но никак не может стать счастливым родителем. Может быть, причина в неправильной подготовке к зачатию? Портал Passion.ru с помощью акушера-гинеколога, репродуктолога Анны Кутасовой разобрал главные ошибки при планировании беременности.
Ошибка 1. Нерегулярная половая жизнь
Половые акты только в дни овуляции — не всегда действенный способ зачать ребенка. Партнерам, которые планируют завести малыша, рекомендуется вести половую жизнь на регулярной основе. Оптимальная частота занятий сексом — не менее 2-3 раз в неделю.
Ошибка 2. Стрессовые ситуации и секс по расписанию
Зацикливание на овуляторных тестах, секс по расписанию и сильный стресс — все это может привести к психогенному бесплодию. Так называют отсутствие беременности у женщины при регулярной половой жизни без контрацепции на фоне психологических проблем. Один из важных факторов зачатия — спокойствие и отсутствие стрессовых ситуаций у будущей матери. Для успешного наступления беременности не нужно точно следовать „расписанию“. Известны случаи, когда девушки, отчаявшиеся зачать естественным путем, начинали подготовку к экстракорпоральную оплодотворению и беременели от своего партнера самостоятельно.
Ошибка 3. Самолечение
Важный этап планирования беременности — чек-ап организма опытным гинекологом. Обследование репродуктивной системы поможет исключить инфекционные заболевания, которые могут негативно повлиять на плод. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Прием лекарственных препаратов без назначения врача может спровоцировать переход различных инфекций в разряд острых хронических заболеваний, что сильно осложняет течение беременности. При бесплодии также необходимо находиться под наблюдением врача — при грамотном подходе и применении эффективных репродуктивных технологий он поможет вам обрести радость материнства.
Ошибка 4. Народная медицина
Сегодня репродуктивная медицина предлагает множество способов для успешного наступления беременности, однако есть девушки, которые до сих пор верят в волшебную силу спринцевания: используют слабый раствор соды, чтобы сделать среду матки благоприятной для оплодотворения яйцеклеток. Однако эффект получается обратным: сода уничтожает не только вредные, но и полезные микроорганизмы, тем самым нарушая естественный pH-баланс влагалища. Сомнительные методы из народной медицины могут лишь навредить организму будущей матери и создать дополнительные трудности при зачатии.
Ошибка 5. Забывать о здоровье партнера
Мы привыкли думать, что бесплодие — сугубо женская проблема. Но не стоит забывать, что в 50% случаев ответственность при сложностях с естественным зачатием лежит на мужчине. Наступление беременности напрямую зависит от состояния спермы партнера. Генетические заболевания, вредные привычки такие как: курение, алкоголь и наркотики, несбалансированное питание, перегрев организма, — все это пагубно влияет на качество и количество эякулята. Для успешного зачатия рекомендуем женщинам позаботиться о здоровье своего партнера — попросить пройти спермограмму, на время отказаться от вредных привычек, употреблять больше питательных веществ, необходимых для мужского здоровья.
Рождение ребенка — один из главных этапов жизненного цикла семьи. Конечно, к зачатию и родам нужно готовиться. Но главное — не зацикливаться на вопросе планирования беременности. И тогда счастливое известие придет к вам в самый неожиданный момент.