7 классических вещей, которые должны быть в любом осеннем гардеробе
Спойлер: некоторые из них уже есть в вашем шкафу.
Конечно, все мы любим открывать для себя новые тренды, следить за показами и вдохновляться последними коллекциями. Но составлять гардероб на основе тенденций, которые исчезают так же быстро, как и появляются, не лучшая идея. В вашем арсенале должны быть актуальные вещи, которые вы будете с удовольствием носить долгие годы, сообщает LadyMail.
В этом балансе и заключается секрет успешных аутфитов. Мы собрали семь вещей, с которыми каждый осенний ансамбль получится стильным и неподвластным времени.
Тренч
Тренчи – идеальная верхняя одежда для осеннего сезона. Они обеспечивают необходимую защиту от плохой погоды, при этом вам не будет жарко, если начало сезона выдастся достаточно теплым.
Более того, тренчи в нейтральной палитре легко комбинировать с чем угодно – джинсами, рубашками, строгими брюками, кроп-топами, кроссовками или ботильонами.
Трикотажное платье
Осень и одежда из трикотажа – практически синонимы. Поэтому самый верный способ оставаться стильной в прохладном сезоне – носить трикотажные платья-миди или макси.
Комбинируйте их с сапогами до колена и клатчем – эффектный наряд готов.
Прямые джинсы
Широкие джинсы свободного кроя по-прежнему остаются в тренде. Но если вы ищете решение, которое никогда не выйдет из моды, рекомендуем обратить внимание на джинсы с прямыми штанинами в классическом голубом оттенке. Можно включать как в более сдержанные, так и в романтичные аутфиты.
Рубашка в клетку
За последние несколько сезонов фланелевые рубашки окончательно укрепились в качестве модных любимчиков. Теперь модель – отличный выбор для осени.
Хотя такие вещи прекрасно сочетаются с вышеупомянутыми прямыми джинсами, мы советуем примерить рубашку с юбкой клеш.
Кардиган с V-образным вырезом
Кардиганы – незаменимый предмет гардероба в холодные месяцы. Но пока позволяет температура, носите кардиганы с V-образном вырезом без нижнего слоя одежды. Эта легкая альтернатива рубашке гармонично смотрится и с классическими брюками, и с любимым денимом, и с женственной юбкой.
Кожаная миди-юбка
Осень – идеальное время, чтобы интегрировать в гардероб тяжелые текстуры. Например, искусственную или натуральную кожу.
Безусловно, никто не отменял кожаные брюки, которые успели стать модными любимчиками. Но и миди-юбки в повседневном гардеробе выглядят превосходно.
Шерстяной жакет
В те месяцы, когда на улице все еще слишком тепло для полноценного пальто, плотный шерстяной жакет станет вашим главным помощником в создании стильных аутфитов.
Ткань согревает в прохладные дни, а благодаря укороченной длине наряд не будет казаться слишком „зимним“.