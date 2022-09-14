7 классических вещей, которые должны быть в любом осеннем гардеробе

Конечно, все мы любим открывать для себя новые тренды, следить за показами и вдохновляться последними коллекциями. Но составлять гардероб на основе тенденций, которые исчезают так же быстро, как и появляются, не лучшая идея. В вашем арсенале должны быть актуальные вещи, которые вы будете с удовольствием носить долгие годы, сообщает LadyMail.

В этом балансе и заключается секрет успешных аутфитов. Мы собрали семь вещей, с которыми каждый осенний ансамбль получится стильным и неподвластным времени.

Тренч

Тренчи – идеальная верхняя одежда для осеннего сезона. Они обеспечивают необходимую защиту от плохой погоды, при этом вам не будет жарко, если начало сезона выдастся достаточно теплым.

Более того, тренчи в нейтральной палитре легко комбинировать с чем угодно – джинсами, рубашками, строгими брюками, кроп-топами, кроссовками или ботильонами.

Трикотажное платье

Осень и одежда из трикотажа – практически синонимы. Поэтому самый верный способ оставаться стильной в прохладном сезоне – носить трикотажные платья-миди или макси.

Комбинируйте их с сапогами до колена и клатчем – эффектный наряд готов.

Прямые джинсы

Широкие джинсы свободного кроя по-прежнему остаются в тренде. Но если вы ищете решение, которое никогда не выйдет из моды, рекомендуем обратить внимание на джинсы с прямыми штанинами в классическом голубом оттенке. Можно включать как в более сдержанные, так и в романтичные аутфиты.

Рубашка в клетку

За последние несколько сезонов фланелевые рубашки окончательно укрепились в качестве модных любимчиков. Теперь модель – отличный выбор для осени.

Хотя такие вещи прекрасно сочетаются с вышеупомянутыми прямыми джинсами, мы советуем примерить рубашку с юбкой клеш.

Кардиган с V-образным вырезом

Кардиганы – незаменимый предмет гардероба в холодные месяцы. Но пока позволяет температура, носите кардиганы с V-образном вырезом без нижнего слоя одежды. Эта легкая альтернатива рубашке гармонично смотрится и с классическими брюками, и с любимым денимом, и с женственной юбкой.

Кожаная миди-юбка