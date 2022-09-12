12.09.2022, 14:17
ФОТО | „За стеклом“. Смотрите, кто пришел на вечеринку и показ в честь открытия осеннего сезона Kaubamaja
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На прошлой неделе в контейнерном отеле Hektor на Теллискиви Kaubamaja закатил вечеринку по случаю начала осеннего сезона и провел пикантный модный показ с презентацией коллекции постельного белья от известной художницы.
Kaubamaja открыл осенний сезон показом новинок, которые уже можно приобрести в магазине и онлайн, а также показом нижнего белья и презентацией новой коллекции постельного белья, которая прошла „за стеклом“ одних номеров контейнерного отеля.
Марка постельного белья PAI отмечает в этом году юбилей - 10 лет. Новую коллекцию оформила эстонская художница Яника Соотна.
А как выглядели модные гости? Смотрите галерею с мероприятия!