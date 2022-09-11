Что не так с вашим мнением и почему оно превращается в хамство(3)
Право выражать свои мысли есть у каждого, но не всегда им надо пользоваться, убежден Лайфхакер.
Почему не всегда стоит говорить то, что думаете
Мотивационные коучи всех мастей советуют иметь своё мнение. Мол, как вы иначе станете сильной и независимой личностью, если не будете анализировать происходящее и формировать отношение к нему. И это в целом неплохой совет.
Например, есть ситуации, когда отсутствие собственной позиции и молчание сродни преступлению. Российское общество очень медленно движется в сторону гуманизации в том числе и за счёт того, что игнорировать жаркие дискуссии безопаснее. Но если кто-то распространяет антинаучные теории, заблуждения и просто отвратительные вещи, важно высказываться. Не обязательно переубеждать оппонента, но обозначить, что есть люди с другой точкой зрения и их много, необходимо. Так формируется общественное мнение, и колеблющиеся могут выбрать, к какой стороне они хотят примкнуть.
Но, как правило, гораздо активнее мнения высказываются, когда лучше было бы промолчать. Люди любят обсуждать других. Особенно достаётся тем, кто хоть чем‑то отличается от средних показателей. Под раздачу попадают рост, вес, цвет волос, стиль одежды, татуировки, растяжки — всё что угодно. Человек считывает необычное и пытается его отрефлексировать.
Озвучивать свои мысли свойственно детям. Они с энтузиазмом отмечают всё вокруг: „Мама, смотри, какая у тёти красивая помада! Мама, а почему дядя такой толстый?“ Ребёнку не хватает опыта, эмпатии, чтобы оценить уместность восклицаний. Когда взрослый человек говорит всё, что приходит в голову, это не проявление внутренней свободы, а незрелость.
Не любая реакция должна быть озвучена. Она больше говорит о вас, чем о человеке, которого вы хотите обсудить и осудить.
Бурный отклик — повод подумать, почему ситуация его вызвала, что заставляет вас злиться или переживать. В большинстве случаев это никак не связано с заботой о человеке или обществе. Просто говорящему что-то не нравится. И здесь снова настало время откровений: окружающие не обязаны выглядеть и вести себя так, чтобы кому-то нравилось, если это не противоречит законодательству.
Когда лучше промолчать
Как только речь заходит о другом человеке, мнение превращается в оценку. Причём не важно, говорите осуждающе или одобрительно — вы всё равно занимаете позицию над объектом внимания, считаете, что лучше разбираетесь, как ему жить. И, конечно, транслируете свои установки, исходя из собственного опыта.
Вот только посторонний человек не нуждается в чужом одобрении, оценке и контроле, если речь идёт о вещах, которые касаются только его.
Внешность
Неважно, нравится человеку собственный внешний вид или нет, он сам с этим разберётся. Чего он точно не должен делать, так это менять себя под чужие предпочтения. Сюда относятся рост, вес, особенности фигуры, стиль и всё, что так или иначе касается внешности.
Возраст
Цифра не зависит от человека, и он не нуждается в советах, как выглядеть моложе (если сам о них не просит).
Личные предпочтения
Для одного заливная рыба — гадость, а другой её обожает. Выслушивать зудение, как это можно есть, он не обязан. Книги, музыка, кино, увлечения — всё это можно обсуждать, но не осуждать. Но, как уже говорилось, до тех пор, пока предпочтения не переходят границы и не начинают вредить.
Если кто-то сделал ремонт в „отвратительных бежевых тонах“ или, наоборот, выкрасил стены в красный, а потолок — в зелёный, то это вопрос вкуса и не дело окружающих. Если же при ремонте проведена незаконная перепланировка — это уже общее дело. Когда человек не женился до сорока, это его личный выбор. А когда кто‑то говорит, что жениться на десятилетних нормально, — лучше высказаться.
Это не значит, что вам нельзя иметь своё мнение по этим вопросам. А вот высказываться по ним уже бестактно.
Делая это, вы никому не помогаете и ничего не улучшаете, а просто лезете в жизнь человека со своей мерой и продавливаете его границы. Когда хочется высказаться, спросите себя, касается ли это вас. Если нет, то лучше жевать, чем говорить.
Как понять, что мнение превращается в хамство
Есть фразы, которые красноречиво дают это понять.
Не хочу обидеть, но…
Перевод. То, что я сейчас скажу, обидит тебя, и я понимаю, что это бестактно. Но мне так хочется это сказать и остаться в твоих глазах хорошим! Поэтому я выскажу всё, но, если ты возмутишься, спихну всю ответственность на тебя. Ведь я же предупреждал.
Пример. Ты только не обижайся, но эти брюки делают твою задницу огромной! Посиди на диете, а потом, возможно, сможешь их носить.
Это просто моё мнение
Перевод. Я где-то слышал, что если к клевете добавлять, что это мнение, а не факт, то привлечь к ответственности не смогут. Тут то же самое: я имею право говорить то, что думаю, даже если это ни на чём не основано. А если человеку будет неприятно, что ж, это его проблема. Я не могу отвечать за чувства других.
Пример. Мне кажется, что человека с татуировкой нельзя допускать к работе с детьми. Они какие-то ненормальные. Это только моё мнение.
Тебе слова не скажи!
Перевод. Я хочу говорить что угодно, но запрещаю тебе соразмерно реагировать на мои слова.
Пример.
— Что на тебе надето? Это так модно сейчас, да? Я, может, чего-то не знаю просто. Выглядит странно.
— Не понимаю, почему ты решил, что моя одежда — повод для обсуждения.
— Тебе слова не скажи, сразу всё воспринимаешь в штыки!
Я вот себе такого не позволяю
Перевод. Я не обвиняю тебя прямо, но посмотри, насколько я лучше тебя.
Пример. О, ты надела короткие шорты! Смелая! Я вот не могу себе позволить такого, мне ещё нужно похудеть до XS.
Желание использовать любую из этих фраз красноречиво говорит, что высказывание неуместно.
Ещё один способ обелить себя — подмена причины высказывания. Например, если речь заходит о бодипозитиве, обязательно найдутся комментаторы, которые будут осуждать явление: это мода на лишний вес, а он вреден для здоровья. Оставим в стороне неправильное понимание бодипозитива, здесь есть и другие нюансы:
Лишний вес может быть источником проблем со здоровьем. Но это не значит, что человек, о котором вы говорите, болен. А худоба не приравнивается к здоровью.
„Лишние“ килограммы не всегда лишние на самом деле. Между глянцевыми стандартами и медицинской нормой — пропасть.
Если человека так заботит проблема чужого здоровья, он не покладая рук должен писать осуждающие комментарии под постами курящих, употребляющих алкоголь, ведущих малоподвижный образ жизни, но вряд ли это делает.
Вывод напрашивается сам собой: к чужому здоровью высказывания не имеют отношения. Человек просто злоупотребляет правом на мнение, о котором его не спрашивали.
Например, в 2016 году мексиканскую гимнастку Алексу Морено неоднократно оскорбляли из-за фигуры. Спортсменку ростом 147 сантиметров и весом 45 килограммов травили за полноту. Очевидно, что проблем со здоровьем из-за веса у неё быть не могло. Более того, она прошла отбор на Олимпиаду, выступила там, и её форма гораздо лучше, чем у диванных критиков. В чём причина? Она отличалась.
Ещё одна „ширма“ для советчиков — фраза „Если я тебе не скажу, никто не скажет“. Здесь говорящего греет личина родительской заботы о неразумном птенце. И снова не без сюрпризов. Человек или знает, что у него есть проблема (и вряд ли хочет о ней выслушивать), или не считает это проблемой. Пока кто-то по доброте душевной сообщает, что у него наметилась лысина, он дни считает до того, как станет похожим на Брюса Уиллиса. В обоих случаях будет неприятно, и советчик это знает, но всё равно говорит.
Как выражать мнение корректно
Проверьте, спрашивали ли вас
Если хотите высказаться на деликатную тему, уточните, есть ли запрос. Самого существования человека или наличия родственных связей недостаточно, чтобы у вас появилось право говорить ему всё, что вы думаете. Некоторые ошибочно полагают, что такое разрешение дают посты в соцсетях: если ты публикуешь фотографии, будь готов к реакции. И это очередная ошибка.
Но если вам задали прямой вопрос, можете отвечать на него честно. В обществе приняты разные социальные танцы, но участвовать в них не обязательно.
Будьте на равных с собеседником
Здесь важно, что в приоритете: приосаниться на фоне собеседников или что-то обсудить. Одно из основных правил экологичной беседы — не переходить на личности. Но речь не только о прямых оскорблениях. Сравните:
Да. Вы читали „Поэтику“ Аристотеля? Он пишет, что…
Нет. С чего вы взяли? Лучше почитайте „Поэтику“ Аристотеля!
Не стоит недооценивать собеседника и с порога обвинять его в том, что его мнение менее значимо, чем ваше.
Используйте я-послания
Помните, что ваши слова — всего лишь мнение, а не истина в последней инстанции. Поэтому стоит быть осторожнее с формулировками.
Да. Мне не нравится красная помада, люблю натуральные цвета.
Нет. Красная помада — это уродство!
Выбирайте выражения
Даже если вам что-то не нравится в других людях, это не повод присваивать им характеристики просто так. Мнение должно быть обоснованным.
Да. Эта юбка коротковата, в ней ты не сможешь ездить в метро: на эскалаторе будет видно бельё, да и садиться неудобно.
Нет. Такие короткие юбки носят только проститутки, с ума, что ли, сошла?
Не сплетничайте
Кажется, что обсудить человека за его спиной не так болезненно, как высказать ему всё в глаза. Он же всё равно не узнает, что вы думаете о его брюках, обоях и новой девушке. Но так делать тоже не стоит, если вы хотите быть, а не казаться хорошим человеком.