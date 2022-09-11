Что не так с вашим мнением и почему оно превращается в хамство

Как только речь заходит о другом человеке, мнение превращается в оценку. Причём не важно, говорите осуждающе или одобрительно — вы всё равно занимаете позицию над объектом внимания, считаете, что лучше разбираетесь, как ему жить. И, конечно, транслируете свои установки, исходя из собственного опыта.

Бурный отклик — повод подумать, почему ситуация его вызвала, что заставляет вас злиться или переживать. В большинстве случаев это никак не связано с заботой о человеке или обществе. Просто говорящему что-то не нравится. И здесь снова настало время откровений: окружающие не обязаны выглядеть и вести себя так, чтобы кому-то нравилось, если это не противоречит законодательству.

Не любая реакция должна быть озвучена. Она больше говорит о вас, чем о человеке, которого вы хотите обсудить и осудить.

Озвучивать свои мысли свойственно детям. Они с энтузиазмом отмечают всё вокруг: „Мама, смотри, какая у тёти красивая помада! Мама, а почему дядя такой толстый?“ Ребёнку не хватает опыта, эмпатии, чтобы оценить уместность восклицаний. Когда взрослый человек говорит всё, что приходит в голову, это не проявление внутренней свободы, а незрелость .

Но, как правило, гораздо активнее мнения высказываются, когда лучше было бы промолчать. Люди любят обсуждать других. Особенно достаётся тем, кто хоть чем‑то отличается от средних показателей. Под раздачу попадают рост, вес, цвет волос, стиль одежды, татуировки, растяжки — всё что угодно. Человек считывает необычное и пытается его отрефлексировать.

Например, есть ситуации, когда отсутствие собственной позиции и молчание сродни преступлению. Российское общество очень медленно движется в сторону гуманизации в том числе и за счёт того, что игнорировать жаркие дискуссии безопаснее. Но если кто-то распространяет антинаучные теории, заблуждения и просто отвратительные вещи, важно высказываться. Не обязательно переубеждать оппонента, но обозначить, что есть люди с другой точкой зрения и их много, необходимо. Так формируется общественное мнение, и колеблющиеся могут выбрать, к какой стороне они хотят примкнуть.

Мотивационные коучи всех мастей советуют иметь своё мнение. Мол, как вы иначе станете сильной и независимой личностью, если не будете анализировать происходящее и формировать отношение к нему. И это в целом неплохой совет.

Почему не всегда стоит говорить то, что думаете

Вот только посторонний человек не нуждается в чужом одобрении, оценке и контроле, если речь идёт о вещах, которые касаются только его.

Внешность

Неважно, нравится человеку собственный внешний вид или нет, он сам с этим разберётся. Чего он точно не должен делать, так это менять себя под чужие предпочтения. Сюда относятся рост, вес, особенности фигуры, стиль и всё, что так или иначе касается внешности.

Возраст

Цифра не зависит от человека, и он не нуждается в советах, как выглядеть моложе (если сам о них не просит).

Личные предпочтения

Для одного заливная рыба — гадость, а другой её обожает. Выслушивать зудение, как это можно есть, он не обязан. Книги, музыка, кино, увлечения — всё это можно обсуждать, но не осуждать. Но, как уже говорилось, до тех пор, пока предпочтения не переходят границы и не начинают вредить.

Если кто-то сделал ремонт в „отвратительных бежевых тонах“ или, наоборот, выкрасил стены в красный, а потолок — в зелёный, то это вопрос вкуса и не дело окружающих. Если же при ремонте проведена незаконная перепланировка — это уже общее дело. Когда человек не женился до сорока, это его личный выбор. А когда кто‑то говорит, что жениться на десятилетних нормально, — лучше высказаться.

Это не значит, что вам нельзя иметь своё мнение по этим вопросам. А вот высказываться по ним уже бестактно.

Делая это, вы никому не помогаете и ничего не улучшаете, а просто лезете в жизнь человека со своей мерой и продавливаете его границы. Когда хочется высказаться, спросите себя, касается ли это вас. Если нет, то лучше жевать, чем говорить.

Как понять, что мнение превращается в хамство

Есть фразы, которые красноречиво дают это понять.

Не хочу обидеть, но…

Перевод. То, что я сейчас скажу, обидит тебя, и я понимаю, что это бестактно. Но мне так хочется это сказать и остаться в твоих глазах хорошим! Поэтому я выскажу всё, но, если ты возмутишься, спихну всю ответственность на тебя. Ведь я же предупреждал.