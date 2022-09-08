„Когда родишь?“: как у женщин отбирают право на собственное тело

„От того самого ты сразу захотела бы ребёнка“, — говорят „заботливые“ люди. Видимо, рассчитывают, что собеседница отправится доказывать, что мужчина тот. Иногда срабатывает.

Если в семье не было Эйнштейна или Кулибина, то необходимость продолжить род несколько преувеличена. Отсутствие наследников в этом случае для человечества, скорее всего, пройдёт незамеченным.

Гораздо хуже будет, если женщина родит и пожалеет. Так бывает, хоть об этом не принято говорить. Голоса таких матерей только недавно начали звучать, и их осуждают. Но замалчивать это опасно, потому что такой подход создаёт неправильное представление о материнстве.

Как будто в этом есть что-то плохое. Заботиться о себе нормально. Но собеседник клюёт женщину, потому что она делает, что сама хочет, а не то, что хочет он. Кто тут ещё эгоист?

С определённого возраста „Когда ребёночка родишь?“ звучит чуть реже, чем „Как дела?“. Причём говорят это не всегда близкие и заинтересованные люди. Рано или поздно вопрос перетекает в категоричное „Пора рожать!“. Услышать такое можно где угодно, начиная от кабинета зубного врача и заканчивая собеседованием. Разумеется, всем виднее, что делать женщине, которая пришла установить пломбу или возглавить филиал компании. А если она вдруг набирается смелости и заявляет, что не хочет иметь детей, в ход идут манипуляции разного толка.

Женщина может быть кем угодно, но общество упорно навязывает ей роль матери с детского сада. Бесчисленное количество раз ей предстоит услышать: „Тебе ещё рожать“. Но это произносится не из желания позаботиться. Женщина — ценный репродуктивный материал, о чувствах и желаниях которого многие не задумываются.

Ничего бы не произошло, как бы жёстко это ни звучало. Заводить детей или нет — выбор родителей. Навязывать ребёнку чувство ответственности за это очень странно. Он действительно не просил его рожать.

Причин, по которым женщины решают не заводить детей, может быть масса. Но обсуждать их нет смысла, потому что это будет попыткой рационализировать чужое „не хочу“, найти этому объяснение. Хотя оно одно и достаточно простое: это не наше дело. Чужое „не хочу“, если речь идёт об их жизни, — достаточный аргумент.

Решение конкретного человека не только никого не касается, но и мало влияет на человечество в целом. Потому что большинство женщин предпочитают рожать. Многие из них предупреждены о возможных рисках и всё равно решаются на этот шаг. А вот постоянное навязывание роли матери как неизбежной, напротив, может иметь последствия: женщина рожает против воли и оказывается в ловушке на долгие годы.

Представления о материнстве прошлого окутаны мифами

Можно сколько угодно сотрясать воздух высокопарными фразами о женском предназначении и говорить, как современные нравы изменили мир. Вот только всегда были люди, которые не хотели иметь детей по разным причинам, иначе откуда возникли способы примитивной контрацепции.

Библейский Онан, например, после секса сливал семя в землю, за что был наказан. Прерванный половой акт до сих пор используется как способ предохранения, но он малоэффективен, равно как и другие методы естественной контрацепции. Впрочем, у мужчин всегда был способ избежать нежелательного ребёнка — сбежать.

Женщинам в этом плане контролировать рождаемость было сложнее. Контрацепция не работала, за аборты — примитивные и очень опасные — было предусмотрено наказание. Детей рожали много не потому, что хотелось, а потому, что выбора не было. Их количество регулировалось только наличием или отсутствием секса, но и здесь рычагов у женщины было маловато: культура изнасилования, в том числе в семье, зародилась не вчера.

Сусальные картинки о любви и благополучии в огромных семьях лучше оставить пропаганде. У богачей забота о потомстве делегировалась многочисленным няням. В крестьянском быту приветствовались лишние рабочие руки, а вот лишний рот — не очень.

Да и забот о младенце у матери не так много. Сначала он „попадает в грязную люльку, где подстилкой ему служит материнская старая грязная понёва“. А затем, если у него есть старшая сестра, переходит под её крылышко: матери-то надо работать в поле и по дому. С годами объём материнской работы по уходу за детьми возрос кратно, и сейчас один ребёнок требует больше времени, чем пресловутые семеро по лавкам. Поэтому приводить примеры, как раньше в поле рожали каждый год, можно только по незнанию. Кроме того, количество родов не равно числу детей.

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