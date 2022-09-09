Болезненные истории о школьной травле | Мать: моего сына называли педиком, болваном, его толкали и били. Учитель не отреагировал

Вот уже десять лет эстонским школам помогает предотвращать и бороться с буллингом программа KiVa, осуществляемая НКО „Школа без травли“, в которой участвуют около 120 школ Эстонии. Однако опрос, проведенный в этом и прошлом году аналитическим центром Praxis, показал, что только 52% учителей верят, что они могут остановить издевательства среди учеников. Даже в тех школах, которые присоединились к программе KiVa, знания и профилактические меры охватили не всех учеников и учителей. В том же исследовании был сделан вывод, что буллинг нельзя предотвратить только энтузиазмом отдельных сотрудников, а требуются согласованные и постоянные усилия и участие родителей.