Я – мама
09.09.2022, 10:30

Болезненные истории о школьной травле | Мать: моего сына называли педиком, болваном, его толкали и били. Учитель не отреагировал

 
Как помочь ребенку, подвергающемуся травле
Катарийна Либе
Illustratsioonid: Kristel Karp
ФОТО: Kristel Karp

Издевательства в школе могут оставить шрам в душе молодого человека на всю жизнь. Как мы можем создать для детей безопасную и свободную от издевательств среду? Три матери делятся трудными историями своих детей.

Вот уже десять лет эстонским школам помогает предотвращать и бороться с буллингом программа KiVa, осуществляемая НКО „Школа без травли“, в которой участвуют около 120 школ Эстонии. Однако опрос, проведенный в этом и прошлом году аналитическим центром Praxis, показал, что только 52% учителей верят, что они могут остановить издевательства среди учеников. Даже в тех школах, которые присоединились к программе KiVa, знания и профилактические меры охватили не всех учеников и учителей. В том же исследовании был сделан вывод, что буллинг нельзя предотвратить только энтузиазмом отдельных сотрудников, а требуются согласованные и постоянные усилия и участие родителей.

„KiVa обладает эффективными методиками, которые были тщательно разработаны и научно протестированы. Применяя эти методы, мы можем в значительной степени предотвратить буллинг и решить случаи буллинга таким образом, чтобы все стороны были здоровы и отношения в рамках совместных работ могли продолжаться в классе“, - говорит Кристиина Трейал, контент-менеджер фонда. „Однако правильная программа, основанная на доказательствах, подобна пылесосу, который поддерживает чистоту в комнате, если вы постоянно им пользуетесь. Если он сидит в углу комнаты, от него нет никакого толку“.

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