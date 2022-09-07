Прощение, прощание, благодарность: как правильно завершать дела и романы

Разберитесь в своих желаниях, потребностях и приоритетах на сегодняшний день . Возможно, ваши детские мечты уже неактуальны. Например, вы мечтали выйти замуж за миллионера, а вышло так, что ваш муж — менеджер среднего звена, и вы сокрушаетесь, что на пятилетие свадьбы он не может подарить вам браслет Chopard. Поговорите с самой собой максимально честно и решите, кому именно нужен браслет (Chopard требует ваше эго? Вы завидуете подруге, у которой он есть?).

Но даже если вы не стремитесь завершать ваши гештальты, советую провести их ревизию – жить станет проще. Для этого:

Правда, человеческая природа удивительно двойственна: с одной стороны, мы стремимся удовлетворить наши желания и потребности, а с другой — парадоксальным образом стараемся избежать логического завершения важных дел. Это, в общем, нормально: каждый пишет свой сценарий и выбирает, какие акты в нем доигрывать до конца, а какие нет.

Психотерапевты обожают копаться в наших гештальтах (еще бы — если бы мы все завершали в свое время, эти люди остались бы без работы!). Важные дела, которые мы не закончили, они называют „ментальным абортом“, считая, что „незавершенка“ может забирать у нас жизненную энергию и провоцировать неврозы, депрессию, зависимости, стресс и конфликты.

При этом вся наша жизнь — сплошной незавершенный гештальт, просто одни гештальты (например, чувство голода, мечта о туфлях Louboutin или о поездке в Патагонию) относительно легко реализовать, а другие (например, когда тебя неожиданно бросил мужчина) могут незаметно, как призраки, бродить за тобой всю жизнь и постоянно требовать компенсации за когда-то перенесенный моральный ущерб.

Психологи утверждают, „незавершенка“ портит качество жизни. В психологии это называют „незавершенным гештальтом“ (gestalt в переводе с немецкого — „образ“, „форма“, „целостность“). Это ситуации, когда мы что-то недополучили от других людей, недоговорили, отложили важное дело в долгий ящик, не выполнили обещание, подавили чувства, расстались с кем-то с ощущением недосказанности. Все это оставляет в подсознании эмоциональный осадок, который со временем начинает бродить, как испорченный компот, и отравлять отношения с окружающими, пишет Marie Claire.

Мечты нужно пробовать на вкус — особенно, если они не отпускают вас через годы. Если вы с детства мечтали танцевать вальс, сходите на одно-два занятия. Не исключено, что вальс покажется вам сложным и занудным танцем, и вы переключитесь на босса-нову или йогу. Зато появится ощущение честно выполненного долга — перед самой собой.

В некоторых случаях гештальты — мощные стимулы для развития. Особенно это касается карьеры — главное, почаще пересматривать свои истинные цели и приоритеты. Например, на пятом курсе вы поставили себе цель к тридцати годам стать большой начальницей. Сейчас вам 35, у вас интереснейшая работа, но вы по-прежнему подчиненная. Спросите себя, что в карьере для вас на самом деле важно. Не исключено, что, если бы вы действительно хотели власти, вы бы ее добились.

Не планируйте лишнего. Лучше наметить одно или два реально выполнимых (!) дела (например, разобрать чемодан и упаковать подарки), сделать их и пойти спать с ощущением, что вы совершили подвиг.

Если вы чувствуете, что в ваших теперешних отношениях есть отголоски прошлого — вы и ваш партнер реагируете друг на друга так же, как было в предыдущем романе, — попробуйте повести себя по-другому: нестандартно, свободно, отключив привычные внутренние ограничения и страхи. Это риск, но есть большая вероятность, что результаты вас порадуют.

Избавиться от незавершенных переживаний в гештальт-терапии предлагают с помощью трех шагов: прощения, прощания и благодарности. Постарайтесь осознать и принять вещи такими, каковы они есть. Не подавляйте ненависть и обиду, а просто разрешите им уйти. Иногда имеет смысл написать письмо (отправлять его не обязательно), иногда — встретиться и по душам пообщаться с человеком, которому вам давно есть что сказать. Сделать это никогда не поздно, даже если формально вас уже несколько лет ничего не связывает. В ваших отношениях не осталось сильных эмоций, и вы сможете говорить с ним предельно откровенно. Не исключено, что узнаете о себе много интересного.

О восьми принципах гештальт-философии вы можете прочитать тут.